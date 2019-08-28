مدرب المقاصة: الحكم حرمنا من ركلتي جزاء أمام الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م

ميدو

علق عادل مصطفى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، على هزيمة فريقه أمام الزمالك مساء اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن المقاصة لم يظهر المستوى الطبيعي له في الشوط الأول لكن الأمر تغير كثيرًا في الشوط الثاني. وتأهل الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، من تسديدة صاروخية لعبدالله جمعة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية.

وأضاف مصطفى، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن الزمالك خاض اللقاء بجاهزية أكثر من فريقه، بسبب خوضه مباراتي في بطولة إفريقيا، لكن فريقه استطاع في الشوط الثاني أن يظهر بشكل أفضل مع بعض التبديلات. واستمر في حديثه: «كان لدينا مشكلة في إنهاء الهجمات وعدم استغلال الثغرات في دفاع الزمالك