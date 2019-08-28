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وزيري: إنشاء متحف بالعاصمة الإدارية يضم ألف قطعة أثرية (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م
الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري
كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن إنشاء أول متحف في العاصمة الإدارية الجديدة، يضم أكثر من ألف قطعة أثرية. قال وزيري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن متحف العاصمة الإدارية سيعرض آثار العواصم المصرية القديمة، وسيكون متحفا عالميا. واستنكر وزيري ما تردد بشأن لون قصر البارون، قائلا: "إحنا مش هنزهق، القافلة تسير وأي كلام تاني مش مهم". وأضاف أن اللون الطوبي الحالي الناجم عن عملية رفع الاتساخات، هو اللون الأصلي لقصر البارون وفقًا للوثيقة الفرنسية.
وأفاد بأن افتتاح القصر سيتم قبل نهاية العام الحالي، متابعًا: سيصبح شبه معرض أو متحف لصور مصر الجديدة والوثائق، وسيتم عمل منظر تصوري للبارون إمبان بتقنية الهولوجرام وهو يتكلم ويشرح. وكان وزيري قال في تصريح سابق لـ"التحرير" إن تكلفة أعمال التطوير والترميم في قصر البارون بلغت 140 مليون جنيه، لتحويله إلى
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أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة يبحث مع علي جمعة نتائج حملة «قيم وحياة»

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، لبحث أطر التعاون المشترك، والحديث حول نتائج حملة "قيم وحياة" الذى يُنفذ داخل مراكز الشباب في مختلف المحافظات لنشر القيم الأخلاقية بالمجتمع.
هلال-رمضان

البحوث الفلكية: بداية العام الهجري الجديد السبت المقبل

قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه بحسب الحسابات الفلكية يولد هلال شهر محرم يوم الجمعة المقبلة، بعد غروب الشمس مباشرة، لافتًا إلى أنه سيستمر لمدة 28 دقيقة في الأفق، وبذلك تكون غرة شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد (1441) يوم السبت المقبل، فلكيًّا. وأضاف القاضي في تصريحات مساء اليوم لـ«التحرير»، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة مدة 18 دقيقة، وفي القاهرة مدة 21 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، ويتم رؤيته عن طريق العين المجردة.
معاشات .(1)

«القومية للتأمين» تصدر بيانا بشأن علاوات أصحاب المعاشات

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بيانًا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير. وقالت الهيئة في بيانها اليوم الأربعاء: إنها لاحظت تداول بعض الآراء التي تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأى العام. وأكدت أن جميع ما يتم تداوله عارٍ تماما من الصحة وعلى خلاف رأي الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه حيث انتهت الجمعية العمومية إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
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بشرته سمراء.. مذيعة أمريكية تشبه زميلها بالغوريلا (فيديو)

اعتذرت مذيعة أمريكية عما قالته لزميلها على الهواء مباشرة، إذ شبهته بغوريلا، بحسب "روسيا اليوم". وكانت المذيعة الأمريكية أليكس هوسدن من محطة "كوكو 5" في أوكلاهوما سيتي، أهانت زميلها في القناة، خلال عرض مقطع فيديو يُصور صغير غوريلا في حديقة حيوانات محلية. والتفتت هودسن إلى زميلها المذيع أسود البشرة، جايسن هاكيت، وقالت إن القرد "يشبهك إلى حد ما"، وفق ما ذكرت "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
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وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

الآثار تعلن موعد افتتاح متحفي «طنطا والغردقة»

صرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأنه سيتم افتتاح متحف طنطا، المغلق منذ 18 عاما، يوم السبت المقبل، عقب الانتهاء من أعمال ترميمه وتطويره، كما سيتم افتتاح متحف الغردقة في أكتوبر القادم، إذ أنه الأول من نوعه الذي تتعاون فيه وزارة الآثار مع مستثمر من القطاع الخاص ويضم ألف قطعة أثرية، وسيتم بموجب التعاقد توزيع عائد التذاكر بالنصف بين الجانبين، مضيفا أنه من المقرر افتتاح مصنع المستنسخات الأثرية نهاية العام الجاري، وفي حالة عدم الانتهاء من تجهيزه سيتم بدء إنتاج المستنسخات باسم المصنع.
مصر-القديمة-القاهرة-الفاطمية (2)

مدبولي: لا نهتم بالعاصمة الإدارية فقط.. وسنغير وجه القاهرة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مهتمة بتغيير وجه القاهرة القديمة وتطويرها وعودتها لرونقها وجمالها، وليست مهتمة فقط بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "نعمل على سرعة الانتهاء من إنشاء المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به، وكذا تطوير المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة والمناطق المحيطة بهما، ومنطقة سور مجرى العيون، والقاهرة الخديوية، وغيرها من مشروعات التطوير المختلفة"، جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة العليا المٌشكلة لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.
مصطفى-مدبولي

الحكومة: عقد مؤتمر «أفريقيا 2019» بالعاصمة الإدارية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية إبراز دور مصر في قارة أفريقيا، وذلك خلال فعاليات مؤتمر (أفريقيا 2019) في ظل أنه يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وتنفيذ مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات.
مصطفى-مدبولى-والسيسى (3)

السيسي يطلع على مراحل تنفيذ قطار «مونوريل»

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير النقل، ورئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل، آخر تطورات إنشاء قطار "مونوريل" لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى و6 أكتوبر. واطلع الرئيس خلال الاجتماع على مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع، مؤكدا ضرورة الالتزام بالانتهاء من أعمال المشروع وفقا للجداول الزمنية المحددة واتساقا مع أعلى المعايير الدولية في هذا الصدد.? وأكد المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، توقيع عقد مع شركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى و6 أكتوبر بطول 96 كم.
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