وزيري: إنشاء متحف بالعاصمة الإدارية يضم ألف قطعة أثرية (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م

الدكتور مصطفى وزيري

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن إنشاء أول متحف في العاصمة الإدارية الجديدة، يضم أكثر من ألف قطعة أثرية. قال وزيري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن متحف العاصمة الإدارية سيعرض آثار العواصم المصرية القديمة، وسيكون متحفا عالميا. واستنكر وزيري ما تردد بشأن لون قصر البارون، قائلا: "إحنا مش هنزهق، القافلة تسير وأي كلام تاني مش مهم". وأضاف أن اللون الطوبي الحالي الناجم عن عملية رفع الاتساخات، هو اللون الأصلي لقصر البارون وفقًا للوثيقة الفرنسية.

وأفاد بأن افتتاح القصر سيتم قبل نهاية العام الحالي، متابعًا: سيصبح شبه معرض أو متحف لصور مصر الجديدة والوثائق، وسيتم عمل منظر تصوري للبارون إمبان بتقنية الهولوجرام وهو يتكلم ويشرح. وكان وزيري قال في تصريح سابق لـ"التحرير" إن تكلفة أعمال التطوير والترميم في قصر البارون بلغت 140 مليون جنيه، لتحويله إلى