«كل مرة بنقع»..قصة سقوط عصابة لسرقة السيارات بالجيزة

حادث سرقة سيارة من أمام مول شهير بالطريق الصحراوي قاد رجال المباحث إلى عصابة تضم عاطلين تخصصا في الاستيلاء على السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

سرقة سيارة - تعبيرية

"كل مرة هيتقبض علينا ونرجع نبدأ من الأول" ما سبق نص حديث دار بين "أحمد" وصديقه الذي يصغره بنحو 4 سنوات، يندب الأول سوء حظه مع عالم الجريمة إذ تحول لمسجل خطر من أرباب السوابق له معلومات جنائية لدى جهاز الشرطة تقترب سوابقه من 10 قضايا تنوعت ما بين السرقة وحيازة سلاح ناري، بحث السبيل للهروب من مشكلات باتت تلازمه كظله، معاناة مستمرة مع حاجته للمال حتى اضطر لاقتراض مبالغ مالية من بعض معارفه على أمل تحسن الأمور إلى الأفضل وإيجاد حل لما يمر به صاحب الـ27 ربيعا.

البحث عن الثراء الفاحش بشكل سريع يقتضي على متبني تلك الفكرة سلوك مسلك غير شرعي، وطرق باب عالم الإجرام لاختيار واحد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ليصير أداة بلوغ وتحقيق الحلم المشبوه على أرض الواقع، الأمر الذي سلكه الصديقان. جلسة معتادة جمعتهما، صوت ضحكات متقطعة كان يسود الأجواء قبل أن يفصح