«كل مرة بنقع»..قصة سقوط عصابة لسرقة السيارات بالجيزة
حادث سرقة سيارة من أمام مول شهير بالطريق الصحراوي قاد رجال المباحث إلى عصابة تضم عاطلين تخصصا في الاستيلاء على السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع
٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
سرقة سيارة - تعبيرية
"كل مرة هيتقبض علينا ونرجع نبدأ من الأول" ما سبق نص حديث دار بين "أحمد" وصديقه الذي يصغره بنحو 4 سنوات، يندب الأول سوء حظه مع عالم الجريمة إذ تحول لمسجل خطر من أرباب السوابق له معلومات جنائية لدى جهاز الشرطة تقترب سوابقه من 10 قضايا تنوعت ما بين السرقة وحيازة سلاح ناري، بحث السبيل للهروب من مشكلات باتت تلازمه كظله، معاناة مستمرة مع حاجته للمال حتى اضطر لاقتراض مبالغ مالية من بعض معارفه على أمل تحسن الأمور إلى الأفضل وإيجاد حل لما يمر به صاحب الـ27 ربيعا.
البحث عن الثراء الفاحش بشكل سريع يقتضي على متبني تلك الفكرة سلوك مسلك غير شرعي، وطرق باب عالم الإجرام لاختيار واحد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ليصير أداة بلوغ وتحقيق الحلم المشبوه على أرض الواقع، الأمر الذي سلكه الصديقان.
جلسة معتادة جمعتهما، صوت ضحكات متقطعة كان يسود الأجواء قبل أن يفصح
البحث عن الثراء الفاحش بشكل سريع يقتضي على متبني تلك الفكرة سلوك مسلك غير شرعي، وطرق باب عالم الإجرام لاختيار واحد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ليصير أداة بلوغ وتحقيق الحلم المشبوه على أرض الواقع، الأمر الذي سلكه الصديقان.
جلسة معتادة جمعتهما، صوت ضحكات متقطعة كان يسود الأجواء قبل أن يفصح كل منهما عما يعاني، وحاجته الملحة للمال، وتراكم الديون واضطرارهما لعدم المبيت في منزليهما هربا من ملاحقات الديانة للمطالبة بمبالغ مالية مستحقة لهم بعد عدم قدرتهما على السداد وفق مدة السماح المتفق عليها.
أخذت جلسة الصديقين منعطفا يحمل طابع الحزن والمرارة، انفتح كل منهما في الحديث عن مشكلاتها التي كانت تتلخص غالبيتها في الاحتياج الشديد للأموال، ليقرر أحدهما كسر تلك الحالة بطرحه فكرة استغلال خبرتهما في عالم الإجرام، إذ يمتلك كل منهما سجلا إجراميا يضم عشرات القضايا حتى إنهم يتصدرون فئة المتهمين المدرجين بقوائم الشرطة "مسجل خطر فئة أ".
عمد الاثنان إلى تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ارتكبا وقائع عدة، ظنا معها أن سقوطهما في قبضة الشرطة أمر محال إلا أن مباحث كرداسة كانت لهما بالمرصاد.
في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة السرقات بكافة أنواعها وفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، تبلغ لمركز شرطة كرداسة من: "محمود. م. م" 22 سنة، و"عزت. م. ع" 22 سنة، و"مصطفى. ع" 22 سنة، جميعهم يقيمون بدائرة المركز، أفادوا بسرقة سيارة ملاكي ماركة "تويوتا" عقب تركها أمام داندى مول بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبمشاركة ضباط فرقة شمال أكتوبر ووحدة مباحث كرداسة.
أسفرت جهود العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: "أحمد. م" 27 سنة، عاطل سبق اتهامه في 10 قضايا (سرقات – سلاح ناري) آخرها سرقة سيارة، و"أحمد. م. ا" 23 سنة.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، أمكن ضبط الأول بإحدى المزارع بوادى النطرون، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى بأسلوب المفتاح المصطنع وبيعها بمبلغ 7 آلاف إلى عاملين وهما: "يوسف. م" 24 سنة، و"عبد القوي. ع" 18 سنة، باستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بشراء السيارة وإعادة بيعها بمبلغ 12 ألف جنيه إلى عاطل يدعى "محمد. س" 31 سنة، و"عمر. ا" 30 سنة سائق، والمفرج عنه تحت شرط في قضية تهريب.
باستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بشراء السيارة وبإرشادهما تم ضبط اللوحات المعدنية التي كانت مثبتة على السيارة، وأضافا ببيعهما للسيارة بمبلغ 30 ألف جنيه إلى "تامر. ع. ا" 30 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، تم ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها واعترف بشراء السيارة، وأنه على علم بأنها من متحصلات سرقة.
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