جريمة

«كل مرة بنقع»..قصة سقوط عصابة لسرقة السيارات بالجيزة

حادث سرقة سيارة من أمام مول شهير بالطريق الصحراوي قاد رجال المباحث إلى عصابة تضم عاطلين تخصصا في الاستيلاء على السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع
٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
سرقة سيارة - تعبيرية
سرقة سيارة - تعبيرية
"كل مرة هيتقبض علينا ونرجع نبدأ من الأول" ما سبق نص حديث دار بين "أحمد" وصديقه الذي يصغره بنحو 4 سنوات، يندب الأول سوء حظه مع عالم الجريمة إذ تحول لمسجل خطر من أرباب السوابق له معلومات جنائية لدى جهاز الشرطة تقترب سوابقه من 10 قضايا تنوعت ما بين السرقة وحيازة سلاح ناري، بحث السبيل للهروب من مشكلات باتت تلازمه كظله، معاناة مستمرة مع حاجته للمال حتى اضطر لاقتراض مبالغ مالية من بعض معارفه على أمل تحسن الأمور إلى الأفضل وإيجاد حل لما يمر به صاحب الـ27 ربيعا.
البحث عن الثراء الفاحش بشكل سريع يقتضي على متبني تلك الفكرة سلوك مسلك غير شرعي، وطرق باب عالم الإجرام لاختيار واحد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ليصير أداة بلوغ وتحقيق الحلم المشبوه على أرض الواقع، الأمر الذي سلكه الصديقان. جلسة معتادة جمعتهما، صوت ضحكات متقطعة كان يسود الأجواء قبل أن يفصح
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جثة (3)

انتحار تاجر شنقًا بسبب تراكم الديون في كفر الشيخ

أقدم تاجر فاكهة على الانتحار بعد تعرضه لأزمة نفسية عنيفة نتيجة تراكم الديون عليه في مجال عمله ببيع الخضراوات والفاكهة ولم يستطع السداد، حيث قام بشنق نفسه بغرفة نومه، وتبين أن زوجته وابنيه اكتشفوا الواقعة، في أثناء دخولهم لإيقاظه، حيث وجدوه معلقا بشال بباب الغرفة، فقاموا بإنزاله على أمل إنقاذه ولكن تبين أنه توفي، ليتحرر بذلك محضر بقسم شرطة سيدى سالم، ويتم نقله إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم، ثم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة وبيان سبب الوفاة.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

عامل يطلق النار على آخر بسبب «ركن موتوسيكل» بالخصوص

أطلق عامل بجراج بمدينة الخصوص النار على آخر، اليوم الجمعة، على أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على ركن موتوسيكل وسقط غارقا فى دمائه ونقلته الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط مصاب ناحية شارع مخزن الأنابيب بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول "محمد. م. ز" 25 عامًا، عامل بجراج ومقيم بشارع مخزن الأنابيب بدائرة القسم، وسابق اتهامه فى قضيتى سلاح بقسم الأميرية.
اشارة-مرور (4)

مرور الجيزة تواصل حملاتها الانضباطية بمختلف القطاعات

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1930 مخالفة انتظار خاطئ، و630 مخالفة متنوعة.
حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

الشرطة تتصدى لإشغالات شارع مستشفى الصدر في العمرانية

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمود السبيلي، استهدفت منطقتي الطالبية والعمرانية بقطاع الغرب، في مجال حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضمن خطة القطاع لتحقيق الوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
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قوات-الشرطة (3)

الأمن العام يحكم قبضته على 5 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة؛ لمواجهة جميع صور الخروج على القانون وتحقيق الانضباط، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (4 قطع سلاح نارى، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، 403 مخالفات مرافق، 33 قضية تموينية، 870 مخالفة مرورية، تنفيذ 1510 أحكام قضائية متنوعة) بمديرية أمن بنى سويف.
طعن-بالسكين

ملاك وشياطين.. ليلة ذبح طفل كرداسة لسرقة «توك توك»

لم تمنحه الحياة يوما نظرة رضا، كُتب عليه الشقاء، كأنه جاء الدنيا ليغادرها سريعا، نال من الدنيا قسوتها وذاق مر الفقر والعوز، كانت عزة نفسه تمنعه من أن يستعطف أحدا أو يمد يده، بينما هموم الدنيا تفوق عدد سنوات عمره بكثير، ولكنه كان يحاربها أملا في حياة أفضل، يجوب الشوارع بحثا عن لقمة العيش، تنساب على جبينه حبيبات العرق، يمسحها بابتسامة رضا يتبعها تنهيدة جاءت بعد عمل يوم شاق يتحسس جيبه فرحا ببضعة جنيهات يعود بها إلى أسرته في المساء، بينما على رصيف الموت كان ينتظره ثمة أشرار لم يتركوه وقدره، اغتالوا الضحكة ونسفوا الأمل وسرقوا الحياة.
سرقة-السيارات (3)

خيانة سائق كشفت لغز سرقة سيارة سيدة في النزهة

لم يدر بخلد ربة منزل أن ثقتها المفرطة في سائق يعمل طرفها ستتسبب في تعرضها لحادث سرقة عنوانه "الغدر والخيانة"، إذ توجهت سيدة إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتحرير بلاغ، وأفادت أن سائقا يعمل طرفها مقيما بدائرة قسم شرطة الوايلي، قام بركن السيارة ملكها أمام العقار محل سكنها، وتسليمها المفتاح الأصلى للسيارة، إلا أنها فى وقتٍ لاحق اكتشفت عدم وجودها، فقامت بالاتصال بالسائق المُشار إليه وقرر لها بسابقة قيامه بتركيب جهاز GBS بالسيارة، وجار تعقبها.
جثة-طفل

جريمة الغدر والانتقام.. كواليس مقتل طفل في كرداسة

يقول الأثر إن العائلة أو الأسرة هي الانتماء الأول للإنسان وأساس وجوده، وهي الملجأ الدافئ والحضن الحنون له، هي الوطن الصغير الذي نعيش فيه ومن أجله نحيا ونموت، ما سبق لم يجد مستقرا ومقاما لدى عائلة بسيطة يقيم أفرادها في عقار سكني واحد بمنطقة أبو رواش الكائنة بمركز كرداسة شمالي محافظة الجيزة، حيث خلافات متجددة تفككت معها أواصر العائلة بدلا من تقويتها، وانفرطت حبات عقد الأسرة الكبيرة مع توتر علاقة بعض أفرادها حتى بلغت أوجها معلنةً وقوع جريمة قتل مؤسفة.
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