رياضة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٧ م
الزمالك
الزمالك
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة الصربي ميتشو المدير الفني لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل الموافق 1 من شهر سبتمبر المقبل على استاد الإسماعيلية في تمام الساعة السادسة في إطار مباريات دور النصف نهائي بكأس مصر، حيث يسعى الفارس الأبيض للدفاع عن اللفب الذي توج به الموسم الماضي على حساب فريق سموحة. وستنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على الهواء مباشرة مساء الأحد المقبل بالإضافة إلى نقل المباراة على قناة النيل للرياضة.
وبتسديدة صاروخية من عبدالله جمعة، تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية، ليضرب
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-جمال-الغندور

رسميًا.. جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام

قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تعيين جمال العندور، رئيسا للجنة الحكام رسميا، ووجهت اللجنة الشكر إلى سمير محمود عثمان على الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة لجنة الحكام. كان عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قد عقد جلسة مع جمال الغندور، ووافق الأخير على تولي المهمة بعد أن حصل على موافقة اللجنة المؤقتة فيما يتعلق بكل المطالب الخاصة به لتطوير منظومة التحكيم. وسبق أن تولى جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام عام 2016.
اتحاد-الكرة (2)

جمال الغندور يقترب من رئاسة لجنة الحكام

علمت "التحرير"، أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، على اعتاب تولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، بدلا من سمير محمود عثمان الرئيس الحالي للجنة، حيث يسود اتجاه قوي داخل اللجنة المكلفة بإدارة شئون الجبلاية لتعيين الغندور، رئيسا للجنة الحكام نظرًا لخبراته الكبيرة في إدارة شؤون الحكام، خاصة أنه تولى هذا المنصب عام 2016، وعقد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة جلسة مع جمال الغندور ووافق الأخير على تولي المهمة مرة أخرى.
ميتشو

ميتشو: اللاعبون قاتلوا احترامًا لقميص الزمالك

وجه الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة شكر إلى لاعبي الفارس الأبيض، بعد الفوز على نظيره فريق مصر للمقاصة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا مع فريق الاتحاد السكندري في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويأمل أبناء القلعة البيضاء، في الوصول للمباراة النهائية لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه.
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ميتشو

ميتشو: اللاعبون قاتلوا احترامًا لقميص الزمالك

وجه الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة شكر إلى لاعبي الفارس الأبيض، بعد الفوز على نظيره فريق مصر للمقاصة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا مع فريق الاتحاد السكندري في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويأمل أبناء القلعة البيضاء، في الوصول للمباراة النهائية لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه.
ميديو

مدرب المقاصة: الحكم حرمنا من ركلتي جزاء أمام الزمالك

علق عادل مصطفى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، على هزيمة فريقه أمام الزمالك مساء اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن المقاصة لم يظهر المستوى الطبيعي له في الشوط الأول لكن الأمر تغير كثيرًا في الشوط الثاني. وتأهل الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، من تسديدة صاروخية لعبدالله جمعة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

ميتشو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة مصر للمقاصة الذي يقوده فنيًا أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي والذي سبق وأن تولى القيادة الفنية للفارس الأبيض ، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر 2019، حيث تأهل الزمالك على حساب فريق الإنتاج الحربي بدور الستة عشر والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءا على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية ، حيث جاءت أختيارات ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض لتشكيل المباراة كالتالي:-
طارق حامد

الزمالك يستعيد طارق حامد أمام مصر المقاصة

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جهود طارق حامد لاعب الوسط المدافع فى مواجهة نظيره فريق مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، حيث تم استبعاده من مواجهتى الزمالك مع ديكاداها الصومالى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا من أجل إراحته بعد مشاركاته المتتالية مع الفريق فى الموسم الماضى والمنتخب الوطني، مع خضوعه لبرنامج تأهيلى فى الفترة الأخيرة حتى يكون جاهزًا للعودة للمشاركة مع الفريق الأبيض بداية من لقاء المقاصة.
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