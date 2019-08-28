موعد مباراة الزمالك والاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة الصربي ميتشو المدير الفني لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل الموافق 1 من شهر سبتمبر المقبل على استاد الإسماعيلية في تمام الساعة السادسة في إطار مباريات دور النصف نهائي بكأس مصر، حيث يسعى الفارس الأبيض للدفاع عن اللفب الذي توج به الموسم الماضي على حساب فريق سموحة. وستنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على الهواء مباشرة مساء الأحد المقبل بالإضافة إلى نقل المباراة على قناة النيل للرياضة.

وبتسديدة صاروخية من عبدالله جمعة، تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية، ليضرب

وبتسديدة صاروخية من عبدالله جمعة، تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا مع فريق الاتحاد في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويأمل أبناء القلعة البيضاء، في الوصول للمباراة النهائية لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه، علمًا بأن الزمالك قد تأهل لدور الثمانية بعدما تغلب علي فريق الإنتاج الحربي في دور الستة عشر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أكتوبر الماضي.