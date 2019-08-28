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«التحالف» يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

تحرير:وكالات ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م
العقيد الركن تركي المالكي
العقيد الركن تركي المالكي
أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت وأسقطت، طائرة دون طيار "مسيّرة"، مساء الأربعاء، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه السعودية. وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، أوضح المالكي، أن محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف جميع الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات، لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وأضاف أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرًا من المليشيات الحوثية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف، معتبرًا أن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين.وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة
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مطار-ابها

سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي دون وقوع إصابات

أفادت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، الخميس، بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن عن سقوط مقذوف أطلقته ميليشيات الحوثي على مطار أبها الدولي من دون وقوع إصابات. وفي مطلع شهر يوليو الماضي، شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، هجومًا إرهابيًا على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن هجوما إرهابيا وقع من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
فيضانات- في -المغرب (3)

وفاة 7 أشخاص في فيضانات جنوب المغرب

لقي 7 أشخاص مصرعهم جراء فيضانات في جنوب المغرب، اليوم الأربعاء، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، أن عمليات بحث عن مفقودين محتملين تجري بمشاركة السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية وساكنة المنطقة. وفي السياق ذاته، ذكر مدونون على موقع "فيسبوك" أن "أغلب الضحايا والمفقودين كانوا يتابعون مباراة كرة القدم على ملعب بجانب واد قبل أن تجرفهم السيول". وشهد المغرب، في ديسمبر من عام 2014، فيضانات كانت الأسوأ منذ عقود، إذ حصدت عشرات الأرواح ودمرت قرى بكاملها، بعد أن تحولت إلى برك كبيرة من المياه والطين.
فايز-السراج

اختراق موقع المجلس الرئاسي للوفاق الليبي ونشر استقالة مزورة

في بيان عاجل مساء الأربعاء، نشر حساب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية التي يرأسها فايز السراج، عبر موقع "تويتر"، أعلن فيه عن استقالته. وأكد البيان تسليم المهام الأمنية للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر لاستكمال مرحلة تأمين العاصمة. وبعد دقائق حُذف البيان المنشور من موقع "تويتر"، فيما أعلن المجلس أن بيان الاستقالة الذي نُشر لفترة قصيرة مزور، وناجم عن اختراق حساب الحكومة على "تويتر". ونفى المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق استقالة المجلس الرئاسي.
طائرة-مسيرة (1)

الجيش اللبناني يتصدى لـ3 طائرات مسيرة إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، أن قواته تصدت لثلاث طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إنها خرقت الحدود الجنوبية للبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، إن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19:35 وحلقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة". وأضاف البيان: "وقد تصدى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرها للعودة من حيث أتت".
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القوات اليمنية (2)

القوات الشرعية اليمنية تسيطر على مطار عدن

أفادت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الشرعية سيطرت على مطار عدن وعلى طريق ساحل أبين المجاور. ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم، عن المصادر قولها إن قوات الشرعية دخلت أحياء المعلا والتواهي بعد سيطرتها على خور مكسر، مضيفا أن القوات الموالية للانتقالي انسحبت وتركت عتادها العسكري. يأتي هذا في وقت دعا فيه وزير الداخلية اليمني، القيادات العسكرية والأهالي للحفاظ على الممتلكات في عدن، كما حذر من أي أعمال انتقامية. وكانت مصادر يمنية قد أفادت -في وقت سابق- بأن القوات الشرعية سيطرت على مدينة (زنجبار) عاصمة أبين، ووصلت إلى أطراف عدن.
تركى-المالكى (2)

تشكيل لجنة سعودية إماراتية لمتابعة الانسحاب من عدن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الإثنين: "إن ميليشيات الحوثي تمثل تهديدًا للملاحة في جنوب البحر الأحمر"، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية لـ"داعش" في عدن كانت بداية الفتنة. وأوضح التحالف في بيان له، أن السعودية والإمارات نجحتا في تهدئة الوضع في عدن ودعوة الأطراف اليمنية للحوار، مثمنا "قبول الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوات الحوار". وتابع: "سيتم تشكيل لجنة سعودية إماراتية للإشراف على الانسحاب من المنشآت بعدن". كانت الحكومة اليمنية جددت ترحيبها بـ"الدعوة المقدمة من السعودية لعقد اجتماع حول عدن".
قوات-التحالف-فى-سوريا (4)

الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية في السعودية

أعلنت جماعة الحوثيين، مساء الأحد، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غرب السعودية، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت الجماعة، بأن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات "قاصف 2K". وأضافت أن الهجوم الجوي على قاعدة الملك خالد الجوية استهدف رادارات ومواقع عسكرية أخرى، مشيرة إلى أن الإصابة كانت مباشرة. وصرحت بأن الاستهداف يأتي ردا على الحصار المستمر على الشعب اليمني وغارات التحالف المستمرة التي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 36 غارة جوية، سقط على اثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى، بحسبما جاء في بيان للجماعة.
إبراهيم-الحوثى

الجماعة تأكل نفسها.. هل قتلت الصراعات الداخلية ذراع الحوثي؟

خلَّف مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي حالة من التخبط وتضارب الأنباء حول المتسبب في مقتله، واكتنف الغموض مصرع إبراهيم الحوثي الذي يعد أحد أذرع شقيقه. وفي الوقت الذي تتستر الميليشيات الحوثية على مصرع قياداتها خوفا على معنويات مقاتليها، إلا أنهم اعترفوا أمس، بمقتل القيادي شقيق الحوثي، وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين الانقلابية، بيانا نعت فيه القيادي إبراهيم الحوثي، الذي قتل بعملية اغتيال، على حد وصفها.
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