«التحالف» يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

تحرير:وكالات ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

العقيد الركن تركي المالكي

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت وأسقطت، طائرة دون طيار "مسيّرة"، مساء الأربعاء، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه السعودية. وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، أوضح المالكي، أن محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف جميع الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات، لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرًا من المليشيات الحوثية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف، معتبرًا أن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين.وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة