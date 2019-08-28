رياضة

ميتشو: اللاعبون قاتلوا احترامًا لقميص الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م
ميتشو
ميتشو
وجه الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة شكر إلى لاعبي الفارس الأبيض، بعد الفوز على نظيره فريق مصر للمقاصة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا مع فريق الاتحاد السكندري في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويأمل أبناء القلعة البيضاء، في الوصول للمباراة النهائية لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه.
وكتب المدرب الصربي عبر صفحته الشخصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "ممتن للاعبين الذين قاتلوا بقوة احتراما لقميص الزمالك ليفوز على المقاصة بهدف نظيف في ربع نهائي كأس مصر.. معا كإدارة وطاقم فني فعلنا ما بوسعنا لخدمة الفريق ورؤية العمل الجماعي يأخذنا إلى نصف نهائي، مازال هناك الكثير كي نصل
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-جمال-الغندور

رسميًا.. جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام

قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تعيين جمال العندور، رئيسا للجنة الحكام رسميا، ووجهت اللجنة الشكر إلى سمير محمود عثمان على الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة لجنة الحكام. كان عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قد عقد جلسة مع جمال الغندور، ووافق الأخير على تولي المهمة بعد أن حصل على موافقة اللجنة المؤقتة فيما يتعلق بكل المطالب الخاصة به لتطوير منظومة التحكيم. وسبق أن تولى جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام عام 2016.
اتحاد-الكرة (2)

جمال الغندور يقترب من رئاسة لجنة الحكام

علمت "التحرير"، أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، على اعتاب تولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، بدلا من سمير محمود عثمان الرئيس الحالي للجنة، حيث يسود اتجاه قوي داخل اللجنة المكلفة بإدارة شئون الجبلاية لتعيين الغندور، رئيسا للجنة الحكام نظرًا لخبراته الكبيرة في إدارة شؤون الحكام، خاصة أنه تولى هذا المنصب عام 2016، وعقد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة جلسة مع جمال الغندور ووافق الأخير على تولي المهمة مرة أخرى.
جانب- من -القاء (3)

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة الصربي ميتشو المدير الفني لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل الموافق 1 من شهر سبتمبر المقبل على استاد الإسماعيلية في تمام الساعة السادسة في إطار مباريات دور النصف نهائي بكأس مصر، حيث يسعى الفارس الأبيض للدفاع عن اللفب الذي توج به الموسم الماضي على حساب فريق سموحة. وستنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على الهواء مباشرة مساء الأحد المقبل بالإضافة إلى نقل المباراة على قناة النيل للرياضة.
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جانب- من -القاء (3)

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة الصربي ميتشو المدير الفني لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل الموافق 1 من شهر سبتمبر المقبل على استاد الإسماعيلية في تمام الساعة السادسة في إطار مباريات دور النصف نهائي بكأس مصر، حيث يسعى الفارس الأبيض للدفاع عن اللفب الذي توج به الموسم الماضي على حساب فريق سموحة. وستنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على الهواء مباشرة مساء الأحد المقبل بالإضافة إلى نقل المباراة على قناة النيل للرياضة.
ميديو

مدرب المقاصة: الحكم حرمنا من ركلتي جزاء أمام الزمالك

علق عادل مصطفى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، على هزيمة فريقه أمام الزمالك مساء اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن المقاصة لم يظهر المستوى الطبيعي له في الشوط الأول لكن الأمر تغير كثيرًا في الشوط الثاني. وتأهل الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، من تسديدة صاروخية لعبدالله جمعة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

ميتشو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة مصر للمقاصة الذي يقوده فنيًا أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي والذي سبق وأن تولى القيادة الفنية للفارس الأبيض ، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر 2019، حيث تأهل الزمالك على حساب فريق الإنتاج الحربي بدور الستة عشر والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءا على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية ، حيث جاءت أختيارات ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض لتشكيل المباراة كالتالي:-
الزمالك-المقاصة (11)

المقاصة بالقوة الضاربة في مواجهة الزمالك

أعلن أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، تشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم الأربعاء، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويقود المواجهة الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
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