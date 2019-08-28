ميتشو: اللاعبون قاتلوا احترامًا لقميص الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م

ميتشو

وجه الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة شكر إلى لاعبي الفارس الأبيض، بعد الفوز على نظيره فريق مصر للمقاصة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا مع فريق الاتحاد السكندري في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويأمل أبناء القلعة البيضاء، في الوصول للمباراة النهائية لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه.

وكتب المدرب الصربي عبر صفحته الشخصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "ممتن للاعبين الذين قاتلوا بقوة احتراما لقميص الزمالك ليفوز على المقاصة بهدف نظيف في ربع نهائي كأس مصر.. معا كإدارة وطاقم فني فعلنا ما بوسعنا لخدمة الفريق ورؤية العمل الجماعي يأخذنا إلى نصف نهائي، مازال هناك الكثير كي نصل