جمال الغندور يقترب من رئاسة لجنة الحكام

تحرير:كريم أحمد ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٨ م

اتحاد الكرة

علمت "التحرير"، أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، على اعتاب تولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، بدلا من سمير محمود عثمان الرئيس الحالي للجنة، حيث يسود اتجاه قوي داخل اللجنة المكلفة بإدارة شئون الجبلاية لتعيين الغندور، رئيسا للجنة الحكام نظرًا لخبراته الكبيرة في إدارة شؤون الحكام، خاصة أنه تولى هذا المنصب عام 2016، وعقد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة جلسة مع جمال الغندور ووافق الأخير على تولي المهمة مرة أخرى.

وتم الاتفاق خلال الجلسة على خطة العمل التي عرضها الغندور ووافق عليها رئيس اللجنة والأعضاء ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن القرار. الجدير بالذكر أن ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات تقدما باستقالتهما بعد تولي اللجنة الجديدة إدارة شئون الجبلاية. كان الاتحاد الدولي لكرة القدم