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وفاة 7 أشخاص في فيضانات جنوب المغرب

تحرير:وكالات ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي 7 أشخاص مصرعهم جراء فيضانات في جنوب المغرب، اليوم الأربعاء، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، أن عمليات بحث عن مفقودين محتملين تجري بمشاركة السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية وساكنة المنطقة. وفي السياق ذاته، ذكر مدونون على موقع "فيسبوك" أن "أغلب الضحايا والمفقودين كانوا يتابعون مباراة كرة القدم على ملعب بجانب واد قبل أن تجرفهم السيول". وشهد المغرب، في ديسمبر من عام 2014، فيضانات كانت الأسوأ منذ عقود، إذ حصدت عشرات الأرواح ودمرت قرى بكاملها، بعد أن تحولت إلى برك كبيرة من المياه والطين.
كما حصدت الأنهار والوديان أرواح العشرات من المواطنين في الجنوب المغربي، وعزلت كثير من الأسر عن العالم بعد أن حاصرتها المياه من كل الجهات. وخلفت الفيضانات وقتها حالة من الغضب بين المواطنين الذين لم يستوعبوا كيف أن أياما قليلة من المطر كانت قادرة على تحطيم قناطر وطرق جديدة لم يمر على إنشائها أكثر من
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مطار-ابها

سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي دون وقوع إصابات

أفادت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، الخميس، بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن عن سقوط مقذوف أطلقته ميليشيات الحوثي على مطار أبها الدولي من دون وقوع إصابات. وفي مطلع شهر يوليو الماضي، شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، هجومًا إرهابيًا على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن هجوما إرهابيا وقع من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
تركى-المالكى (2)

«التحالف» يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت وأسقطت، طائرة دون طيار "مسيّرة"، مساء الأربعاء، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه السعودية. وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، أوضح المالكي، أن محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف جميع الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات، لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
فايز-السراج

اختراق موقع المجلس الرئاسي للوفاق الليبي ونشر استقالة مزورة

في بيان عاجل مساء الأربعاء، نشر حساب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية التي يرأسها فايز السراج، عبر موقع "تويتر"، أعلن فيه عن استقالته. وأكد البيان تسليم المهام الأمنية للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر لاستكمال مرحلة تأمين العاصمة. وبعد دقائق حُذف البيان المنشور من موقع "تويتر"، فيما أعلن المجلس أن بيان الاستقالة الذي نُشر لفترة قصيرة مزور، وناجم عن اختراق حساب الحكومة على "تويتر". ونفى المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق استقالة المجلس الرئاسي.
طائرة-مسيرة (1)

الجيش اللبناني يتصدى لـ3 طائرات مسيرة إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، أن قواته تصدت لثلاث طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إنها خرقت الحدود الجنوبية للبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، إن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19:35 وحلقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة". وأضاف البيان: "وقد تصدى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرها للعودة من حيث أتت".
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حراك-الريف

إسقاط الجنسية.. آخر أوراق قادة حراك المغرب

عادت قضية "حراك الريف" في المغرب إلى الضوء من جديد بعد إعلان قادة الحراك من خلف القضبان عن خطوة تصعيدية جديدة، بمطالبتهم بإسقاط الجنسية المغربية عنهم، بعد أن فشلت كل المحاولات التي باشرتها شخصيات متعددة، وعدم نجاح كل خطوات الإضراب عن الطعام والخطابات التي بثت من داخل السجن. فقد طالب ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف الذي هز شمال المغرب خلال عامي 2016 و2017، بسحب الجنسية المغربية منه ومن خمسة ناشطين محتجزين مثله، هم نبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وزكريا أضهشور ومحمد الحاكي وسمير إيغيد، وهم جميعا يقبعون بالسجن بعد تأكيد أحكامهم من قبل محكمة الاستئناف.
سيول-في-السودان (1)

انهيار 869 منزلا في السودان بسبب السيول

انهارت مئات المنازل في عدة ولايات بالسودان، جراء السيول التي ضربت البلاد مؤخرًا، ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية بالغة، بحسب وكالة السودان للأنباء. وذكرت الوكالة أن 488 منزلًا انهارت بشكل كامل و381 انهارت جزئيًا في محلية «المناقل» بولاية الجزيرة، مضيفة أن ديوان الزكاة سيدعم القرى المتضررة. وأشارت إلى انهيار أكثر من 40 منزلًا في مدينة الفاشر شمال دارفور (غرب السودان)، وتم تشكيل لجنة لحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالمتضررين. ولقي 7 مواطنين حتفهم وأصيب اثنان وسط السودان، أول من أمس، نتيجة الأمطار التي تسببت في سيول، بحسب "سكاي نيوز عربية".
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار جمهوري بشأن اتفاقية «السجناء» بين مصر والمغرب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 50 لسنة 2005 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائياً بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 14 يناير 2004. يذكر أن مجلس الشعب كان قد وافق على هذا القرار في جلسته المعقودة بتاريخ 20 مارس 2005.
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