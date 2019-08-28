وفاة 7 أشخاص في فيضانات جنوب المغرب

تحرير:وكالات ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م

صورة أرشيفية

لقي 7 أشخاص مصرعهم جراء فيضانات في جنوب المغرب، اليوم الأربعاء، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، أن عمليات بحث عن مفقودين محتملين تجري بمشاركة السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية وساكنة المنطقة. وفي السياق ذاته، ذكر مدونون على موقع "فيسبوك" أن "أغلب الضحايا والمفقودين كانوا يتابعون مباراة كرة القدم على ملعب بجانب واد قبل أن تجرفهم السيول". وشهد المغرب، في ديسمبر من عام 2014، فيضانات كانت الأسوأ منذ عقود، إذ حصدت عشرات الأرواح ودمرت قرى بكاملها، بعد أن تحولت إلى برك كبيرة من المياه والطين.

كما حصدت الأنهار والوديان أرواح العشرات من المواطنين في الجنوب المغربي، وعزلت كثير من الأسر عن العالم بعد أن حاصرتها المياه من كل الجهات. وخلفت الفيضانات وقتها حالة من الغضب بين المواطنين الذين لم يستوعبوا كيف أن أياما قليلة من المطر كانت قادرة على تحطيم قناطر وطرق جديدة لم يمر على إنشائها أكثر من