الشناوي: الحكم حرم الزمالك والمقاصة من 4 ركلات جزاء

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

الزمالك والمقاصة

قال أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، إن الحكم محمد معروف، قدم مستوى أقل من المتوسط في مباراة الزمالك ومصر المقاصة، التي أقيمت، مساء الأربعاء. وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر موسم 2018-2019، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، من تسديدة صاروخية لعبد الله جمعة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية.

وأوضح الشناوي، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة «ON sport»، أن معروف لم يحتسب ركلتى جزاء للزمالك، كانت الأولى عندما لمست الكرة يد شريف حازم، مدافع الفريق الفيومي، والثانية عندما تعرض إمام عاشور للعرقلة في الشوط الثاني. وأضاف أن مصر للمقاصة أيضا يستحق ركلتي جزاء، إحداها لميدو جابر بعد