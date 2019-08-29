رياضة

رسميًا.. جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام

تحرير:كريم أحمد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ ص
جمال الغندور
جمال الغندور
قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تعيين جمال العندور، رئيسا للجنة الحكام رسميا، ووجهت اللجنة الشكر إلى سمير محمود عثمان على الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة لجنة الحكام. كان عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قد عقد جلسة مع جمال الغندور، ووافق الأخير على تولي المهمة بعد أن حصل على موافقة اللجنة المؤقتة فيما يتعلق بكل المطالب الخاصة به لتطوير منظومة التحكيم. وسبق أن تولى جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام عام 2016.
يذكر أن سمير عثمان، تولى رئاسة لجنة الحكام منذ 19 يوما فقط قبل أن تتم إقالته اليوم وتعيين الغندور بدلًا منه. جدير بالذكر، أن ثروت سويلم، المدير التنفيذي للجبلاية، وعامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، تقدما باستقالتيهما بعد تولي اللجنة الجديدة إدارة شئون الجبلاية. كان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»
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لجنة -اتحاد- الكرة

البدء في تطبيق الـVAR.. قرارات جديدة لاتحاد الكرة

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، 13 قرارًا في اجتماعه الممتد حتى منتصف ليل الأربعاء، جاءت على النحو التالي: 1- تكليف الكابتن محمد فضل، والدكتور أحمد عبد الله، عضوا المجلس، بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في نوفمبر المقبل والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة. 2- تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق.
جانب- من -القاء (5)

الشناوي: الحكم حرم الزمالك والمقاصة من 4 ركلات جزاء

قال أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، إن الحكم محمد معروف، قدم مستوى أقل من المتوسط في مباراة الزمالك ومصر المقاصة، التي أقيمت، مساء الأربعاء. وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر موسم 2018-2019، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، من تسديدة صاروخية لعبد الله جمعة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية.
اتحاد-الكرة (2)

جمال الغندور يقترب من رئاسة لجنة الحكام

علمت "التحرير"، أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، على اعتاب تولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، بدلا من سمير محمود عثمان الرئيس الحالي للجنة، حيث يسود اتجاه قوي داخل اللجنة المكلفة بإدارة شئون الجبلاية لتعيين الغندور، رئيسا للجنة الحكام نظرًا لخبراته الكبيرة في إدارة شؤون الحكام، خاصة أنه تولى هذا المنصب عام 2016، وعقد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة جلسة مع جمال الغندور ووافق الأخير على تولي المهمة مرة أخرى.
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اتحاد-الكرة (2)

جمال الغندور يقترب من رئاسة لجنة الحكام

علمت "التحرير"، أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، على اعتاب تولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، بدلا من سمير محمود عثمان الرئيس الحالي للجنة، حيث يسود اتجاه قوي داخل اللجنة المكلفة بإدارة شئون الجبلاية لتعيين الغندور، رئيسا للجنة الحكام نظرًا لخبراته الكبيرة في إدارة شؤون الحكام، خاصة أنه تولى هذا المنصب عام 2016، وعقد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة جلسة مع جمال الغندور ووافق الأخير على تولي المهمة مرة أخرى.
عمرو -الجناينى

الجنايني: بديلنا مر.. ولن نطبق الفار في الدور الأول

يرى عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، أن البديل لتعيين لجنة في الجبلاية كان مرًا، قائلا: "البديل لتعيين لجنة في اتحاد الكرة كان مرا، وكان ممكن نروح لبلاد تانية حصلت ليها مشاكل كتير جدا، لكن الحمد لله ماروحناش". وواصل الجنايني: "تسعيرة الدوري المصري لا تذكر، وزمان كان التليفزيون بيشتري ماتشات الأهلي والزمالك مع بعض بسعر كبير جدًا لأسباب ما، بعدنا عن الموضوع ده فترة، لكن إحنا بالاجتهاد هنرجع ده تاني، وقررنا إعادة تشكيل اللجان داخل الاتحاد، واستمرار اللجان الحالية لحين تشكيل اللجان الجديدة، وهنعلن خلال الأسبوع ده".
عمرو -الجناينى

الجنايني: «بنعتبر نفسنا كوماندوز لإنقاذ الاتحاد»

قال عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، إنه يتشرف بوجوده مع زملائه في مرحلة حساسة جدا من تاريخ الكرة المصرية، مضيفًا: "لا يخفى على أحد حزن الجميع من خروجنا من كأس الأمم، ماحدش هييجي بعصا سحرية، كل اللي إحنا نقدر نعمله إننا نطبق نظام وعلم واجتهاد والتزام، ولو كل واحد عمل اللي بيعمله، كما ينبغي أن يكون هنبقى في حتة تانية، وهننجح في مهمتنا، والموقف مش صعب أوي في اتحاد الكرة، سهل جدا لو اشتغلنا صح وكل واحد بقى ليه دور، والنتيجة هتكون نجاح مافيش حد فينا عرف الفشل في يوم، ومش هنألف إحنا مش سحرة، وهنشوف الناجحين اللي قبلنا عملوا إيه وهنعمل زيهم".
ثروت-سويلم

سويلم يستقيل من الجبلاية.. وتكليف العطار بمهامه

علم «التحرير» أن ثروت سويلم، المدير التنفيذي باتحاد الكرة، تقدم باستقالته، اليوم السبت. وعقدت لجنة إدارة اتحاد الكرة اجتماعها الأول اليوم السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد، وقبلت اللجنة استقالة سويلم، كما قررت اللجنة تكليف وليد العطار بالقيام بمهام ثروت سويلم. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
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