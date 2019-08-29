رسميًا.. جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام

تحرير:كريم أحمد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ ص

جمال الغندور

قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تعيين جمال العندور، رئيسا للجنة الحكام رسميا، ووجهت اللجنة الشكر إلى سمير محمود عثمان على الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة لجنة الحكام. كان عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قد عقد جلسة مع جمال الغندور، ووافق الأخير على تولي المهمة بعد أن حصل على موافقة اللجنة المؤقتة فيما يتعلق بكل المطالب الخاصة به لتطوير منظومة التحكيم. وسبق أن تولى جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام عام 2016.

يذكر أن سمير عثمان، تولى رئاسة لجنة الحكام منذ 19 يوما فقط قبل أن تتم إقالته اليوم وتعيين الغندور بدلًا منه. جدير بالذكر، أن ثروت سويلم، المدير التنفيذي للجبلاية، وعامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، تقدما باستقالتيهما بعد تولي اللجنة الجديدة إدارة شئون الجبلاية. كان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»