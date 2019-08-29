أمير مرتضى عن ملف مدرب الأهلي: الموضوع بقى دمه تقيل
تحرير:سعد الدين محمود
٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ ص
أمير مرتضى
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه لن يتواجد على دكة البدلاء بشكل دائم، مثلما ظهر في مباراة ربع نهائي بطولة كأس مصر أمام فريق مصر للمقاصة، مساء الأربعاء.
وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، من تسديدة صاروخية لعبد الله جمعة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية.
وأشار أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «المحور»، إلى أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي في مباراته أمام المقاصة، موجها رسالته لاتحاد الكرة: «أتمنى تطوير منظومة التحكيم بالشكل المطلوب في الفترة المقبلة، ومن الوارد أن يطلب
وأشار أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «المحور»، إلى أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي في مباراته أمام المقاصة، موجها رسالته لاتحاد الكرة: «أتمنى تطوير منظومة التحكيم بالشكل المطلوب في الفترة المقبلة، ومن الوارد أن يطلب مجلس إدارة النادي حكاما أجانب خلال الفترة القادمة».
وأبدى المشرف على الكرة بالزمالك تعجبه من التعامل الإعلامي مع ملف المدرب الجديد بالنادي الأهلي، قائلًا: «لما جروس عقده انتهى قالوا أن الزمالك قرر إقالته، والأهلي لما قرر إقالة لاسارتي لم يتحدث أحد».
وتابع: «قبل ما نعلن اسم ميتشو كان فيه ضغط كبير علينا وبيقولوا اختياراتنا عشوائية، الأهلي لحد دلوقتي ما أعلنش عن مدربه الجديد، وبيقولوا بقى دهاء وحكمة منهم، الموضوع بقى دمه تقيل».