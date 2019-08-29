رياضة

أمير مرتضى عن ملف مدرب الأهلي: الموضوع بقى دمه تقيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ ص
أمير مرتضى
أمير مرتضى
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه لن يتواجد على دكة البدلاء بشكل دائم، مثلما ظهر في مباراة ربع نهائي بطولة كأس مصر أمام فريق مصر للمقاصة، مساء الأربعاء. وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، من تسديدة صاروخية لعبد الله جمعة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية.
وأشار أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «المحور»، إلى أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي في مباراته أمام المقاصة، موجها رسالته لاتحاد الكرة: «أتمنى تطوير منظومة التحكيم بالشكل المطلوب في الفترة المقبلة، ومن الوارد أن يطلب
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مرتضى يهاجم الجنايني: أنتم صدقتوا إنكم اتحاد كورة؟

فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، تعليقا على تعيين جمال الغندور، رئيسا للجنة الحكام. وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تعيين جمال الغندور، رئيسا للجنة الحكام، ووجهت اللجنة الشكر إلى سمير محمود عثمان على الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة اللجنة. وكان الجنايني قد عقد جلسة مع الغندور، ووافق الأخير على تولي المهمة بعد أن حصل على موافقة اللجنة المؤقتة فيما يتعلق بكل المطالب الخاصة به لتطوير منظومة التحكيم. وسبق أن تولى جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام عام 2016.
لجنة -اتحاد- الكرة

البدء في تطبيق الـVAR.. قرارات جديدة لاتحاد الكرة

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، 13 قرارًا في اجتماعه الممتد حتى منتصف ليل الأربعاء، جاءت على النحو التالي: 1- تكليف الكابتن محمد فضل، والدكتور أحمد عبد الله، عضوا المجلس، بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في نوفمبر المقبل والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة. 2- تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق.
جمال الغندور

رسميًا.. جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام

قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تعيين جمال العندور، رئيسا للجنة الحكام رسميا، ووجهت اللجنة الشكر إلى سمير محمود عثمان على الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة لجنة الحكام. كان عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قد عقد جلسة مع جمال الغندور، ووافق الأخير على تولي المهمة بعد أن حصل على موافقة اللجنة المؤقتة فيما يتعلق بكل المطالب الخاصة به لتطوير منظومة التحكيم. وسبق أن تولى جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام عام 2016.
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