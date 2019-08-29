أمير مرتضى عن ملف مدرب الأهلي: الموضوع بقى دمه تقيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ ص

أمير مرتضى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه لن يتواجد على دكة البدلاء بشكل دائم، مثلما ظهر في مباراة ربع نهائي بطولة كأس مصر أمام فريق مصر للمقاصة، مساء الأربعاء. وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، من تسديدة صاروخية لعبد الله جمعة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية.

وأشار أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «المحور»، إلى أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي في مباراته أمام المقاصة، موجها رسالته لاتحاد الكرة: «أتمنى تطوير منظومة التحكيم بالشكل المطلوب في الفترة المقبلة، ومن الوارد أن يطلب