أردوغان وترامب يبحثان الأوضاع في سوريا
تحرير:وكالات
٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ ص
ترامب وأردوغان في لقاء سابق
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنشاء «المنطقة الآمنة» في شمال شرق سوريا، ويجب أن لا تتأخر.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الرئيس التركي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقررا مواصلة التعاون لحماية المدنيين في منطقة إدلب السورية، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية».
وعند سؤاله عما إذا كان استخدام طائرات «SU-35» الروسية «SU-57» بين البدائل لشراء «F-35» الأمريكية، قال أردوغان: «ولم لا!».
وبعد أقل من شهر من استبعاد الولايات المتحدة، أنقرة من البرنامج المشترك لتصنيع مقاتلات الجيل الخامس الشبحية من طراز «إف 35»، بسبب قرارها شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس 400»، حضر الرئيس التركي المعرض الجوي الفضائي الدولي «ماكس-2019» في موسكو، فيما يبدو للبحث عن
وبعد أقل من شهر من استبعاد الولايات المتحدة، أنقرة من البرنامج المشترك لتصنيع مقاتلات الجيل الخامس الشبحية من طراز «إف 35»، بسبب قرارها شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس 400»، حضر الرئيس التركي المعرض الجوي الفضائي الدولي «ماكس-2019» في موسكو، فيما يبدو للبحث عن شريك عسكري جديد.
واستغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذه الفرصة وعرض أحدث طائرة حربية روسية من طراز الشبح عليه، حيث تفقد الرئيسان، بحضور وزيرا دفاع البلدين، قمرة القيادة لمقاتلة من طراز «SU-57» من الجيل الخامس، الثلاثاء، خلال افتتاح المعرض.
وأشارت صحيفة «ساوث تشينا مورنينج بوست» الصينية، إلى أن الرئيسين قاما بجولة أخرى لمشاهدة «SU-35» المقاتلة وعروض طائرات الهليكوبتر وطائرة برمائية.