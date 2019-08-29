أردوغان وترامب يبحثان الأوضاع في سوريا

تحرير:وكالات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ ص

ترامب وأردوغان في لقاء سابق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنشاء «المنطقة الآمنة» في شمال شرق سوريا، ويجب أن لا تتأخر. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الرئيس التركي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقررا مواصلة التعاون لحماية المدنيين في منطقة إدلب السورية، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وعند سؤاله عما إذا كان استخدام طائرات «SU-35» الروسية «SU-57» بين البدائل لشراء «F-35» الأمريكية، قال أردوغان: «ولم لا!».

وبعد أقل من شهر من استبعاد الولايات المتحدة، أنقرة من البرنامج المشترك لتصنيع مقاتلات الجيل الخامس الشبحية من طراز «إف 35»، بسبب قرارها شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس 400»، حضر الرئيس التركي المعرض الجوي الفضائي الدولي «ماكس-2019» في موسكو، فيما يبدو للبحث عن