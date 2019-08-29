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أردوغان وترامب يبحثان الأوضاع في سوريا

تحرير:وكالات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ ص
ترامب وأردوغان في لقاء سابق
ترامب وأردوغان في لقاء سابق
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنشاء «المنطقة الآمنة» في شمال شرق سوريا، ويجب أن لا تتأخر. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الرئيس التركي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقررا مواصلة التعاون لحماية المدنيين في منطقة إدلب السورية، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وعند سؤاله عما إذا كان استخدام طائرات «SU-35» الروسية «SU-57» بين البدائل لشراء «F-35» الأمريكية، قال أردوغان: «ولم لا!».
وبعد أقل من شهر من استبعاد الولايات المتحدة، أنقرة من البرنامج المشترك لتصنيع مقاتلات الجيل الخامس الشبحية من طراز «إف 35»، بسبب قرارها شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس 400»، حضر الرئيس التركي المعرض الجوي الفضائي الدولي «ماكس-2019» في موسكو، فيما يبدو للبحث عن
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حريق-الامازون (4)

حرائق الأمازون توقف مباراة كرة قدم بالبرازيل (فيديو)

تسببت حرائق الأمازون في تعطل مباراة كرة قدم في الدرجة الثالثة من الدوري البرازيلي لفترة وجيزة، بسبب الدخان الكثيف الناجم عن الحرائق، بحسب "سكاي نيوز عربية". وغطى الدخان أجواء ملعب "أنطونيو أكينو لوبيز" في مقاطعة ريو برانكو شمال غربي البرازيل، أثناء مباراة أتليتيكو أكرينو ولوفردنس، بينما بدت الحرائق واضحة خلف الملعب، ما تسبب في إيقافها لبعض الوقت. وفي نهاية المطاف استؤنف اللقاء، بعد أن خرج معظم الدخان من أجواء الملعب، وانتهى بفوز أتلتيكو أكرينو بنتيجة 3-2.
بوتين وترامب

تقلل فرص التطبيع.. روسيا تعلق على العقوبات الأمريكية الجديدة

علقت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، على قرار واشنطن بفرض حزمة ثانية من العقوبات، على خلفية حادثة سالزبوري في بريطانيا، إذ اعتبرت موسكو، في بيان، أن فرض عقوبات أمريكية جديدة يقلل فرص تطبيع العلاقات الثنائية مع واشنطن، معربة عن أسفها من تلك الخطوة.. ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد روسيا، أول أمس الإثنين، حيز التنفيذ على خلفية حادثة سالزبورى فى بريطانيا، ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تم تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على خلفية قضية سكريبال.
بوريس-جونسون (1.) (1)

تمهيدا لبريكست دون اتفاق.. جونسون يعلق مجلس العموم

حالة من الصدمة أصابت الساسة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن خطته لإطالة فترة الاستراحة البرلمانية القادمة، وهي مناورة مفاجئة من شأنها أن تجعل من الصعب على المشرعين منع حدوث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وكان جونسون قد صرح في أكثر من مناسبة، أنه يريد الحصول على اتفاق مع بروكسل قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن بريطانيا ستغادر كما هو مقرر في 31 أكتوبر، مع أو دون اتفاق.
جون بيركو

رئيس البرلمان البريطاني: تعليق المجلس خرق للدستور

علَق جون بيركو، رئيس البرلمان البريطاني، على خطوة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان، مؤكدا أنها تمثل انتهاكًا لدستور البلاد، وقال في تصريح لقناة الحرة الأمريكية: إنه "من الواضح أن هدف جونسون من تعليق البرلمان هو منع النواب من أداء دورهم ومناقشة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي - بريكست". ويعلق عمل البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة، ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر.
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موسى: ترامب اشتكى للرئيس السيسي من الإعلام الأمريكي

كشف الإعلامى أحمد موسى عن تفاصيل اللقاء الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره الأمريكى دونالد ترامب. وقال أحمد موسى، خلال حلقة الإثنين من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»، والتى ظهر فيها موسى وأذاعها من العاصمة اليابانية طوكيو: «الرئيس ترامب خلال اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اشتكى من الإعلام الأمريكى، وقال أبرمت صفقة ممتازة مع اليابان بالنسبة للتجارة الرقمية، والصفقة تسعد الجميع ويستفيد منها الجميع وسيكون سعيدا بها».
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ترامب: السيسي مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، ووفقا لما ذكرته قناة "إكسترا نيوز" عبر حسابها على "تويتر"، فإن الرئيس الأمريكي أكد أن "الرئيس السيسي عنصر مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن ما يقوم به السيسي هام جدا في المنطقة. وأضاف ترامب: "مصر قامت بأداء رائع تحت قيادة متميزة من الرئيس عبد الفتاح السيسي".
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ترامب يقترح استخدام القنابل النووية لوقف الأعاصير

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الأحد موقع آكسيوس للأنباء والتكنولوجيا. وذكر الموقع أنه ذلك جاء خلال جلسة مخصصة لإطلاع الرئيس على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، حيث سأل ترامب أن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير التي تتشكل فوق السواحل الافريقية عبر إلقاء قنبلة نووية في عين العاصفة، ووفق مصدر، رفض كشف هويته، أن الحاضرون تركوا الاجتماع وهم يتساءلون "كيف يمكن التصرف مع أمر كهذا"، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
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ترامب: أنا المختار من الله لخوض الحرب مع الصين

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق سيلًا من التصريحات، آخرها تلك التصريحات التى قد تثير الجدل، حين أعلن، الأربعاء، أن الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين ليست حربه، وأن رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها، لكنّه هو «المختار» من الله لأداء هذه المهمة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مطول عقده فجأة في حديقة البيت الأبيض: «هذه ليست حربي التجارية.. هذه حرب تجارية كان يجب أن يخوضها منذ وقت طويل رؤساء آخرون».
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