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سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي دون وقوع إصابات

تحرير:وكالات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ ص
مطار أبها
مطار أبها
أفادت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، الخميس، بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن عن سقوط مقذوف أطلقته ميليشيات الحوثي على مطار أبها الدولي من دون وقوع إصابات. وفي مطلع شهر يوليو الماضي، شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، هجومًا إرهابيًا على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن هجوما إرهابيا وقع من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
وأسفر الهجوم الإرهابي عن إصابة 9 أشخاص مدنيين، من بينهم 8 سعودين، وآخر يحمل الجنسية الهندية.وفي 23 يونيو الماضي، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن هجوما على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح.وقال
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فيضانات- في -المغرب (3)

وفاة 7 أشخاص في فيضانات جنوب المغرب

لقي 7 أشخاص مصرعهم جراء فيضانات في جنوب المغرب، اليوم الأربعاء، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، أن عمليات بحث عن مفقودين محتملين تجري بمشاركة السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية وساكنة المنطقة. وفي السياق ذاته، ذكر مدونون على موقع "فيسبوك" أن "أغلب الضحايا والمفقودين كانوا يتابعون مباراة كرة القدم على ملعب بجانب واد قبل أن تجرفهم السيول". وشهد المغرب، في ديسمبر من عام 2014، فيضانات كانت الأسوأ منذ عقود، إذ حصدت عشرات الأرواح ودمرت قرى بكاملها، بعد أن تحولت إلى برك كبيرة من المياه والطين.
تركى-المالكى (2)

«التحالف» يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت وأسقطت، طائرة دون طيار "مسيّرة"، مساء الأربعاء، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه السعودية. وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، أوضح المالكي، أن محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف جميع الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات، لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
فايز-السراج

اختراق موقع المجلس الرئاسي للوفاق الليبي ونشر استقالة مزورة

في بيان عاجل مساء الأربعاء، نشر حساب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية التي يرأسها فايز السراج، عبر موقع "تويتر"، أعلن فيه عن استقالته. وأكد البيان تسليم المهام الأمنية للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر لاستكمال مرحلة تأمين العاصمة. وبعد دقائق حُذف البيان المنشور من موقع "تويتر"، فيما أعلن المجلس أن بيان الاستقالة الذي نُشر لفترة قصيرة مزور، وناجم عن اختراق حساب الحكومة على "تويتر". ونفى المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق استقالة المجلس الرئاسي.
طائرة-مسيرة (1)

الجيش اللبناني يتصدى لـ3 طائرات مسيرة إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، أن قواته تصدت لثلاث طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إنها خرقت الحدود الجنوبية للبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، إن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19:35 وحلقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة". وأضاف البيان: "وقد تصدى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرها للعودة من حيث أتت".
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طائرة-مسيرة (2)

التحالف يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف، تمكنت، مساء الإثنين، من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار «مسيرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء، باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط. وبحسب قناة العربية، أوضح المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، إذ إن التحالف يتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
علم الاردن

مجهولون يطلقون النار على حافلة في البتراء بالأردن

ذكرت مصادر أردنية، السبت، أن إطلاق النار على حافلة في البتراء جنوبي البلاد، أسفر غن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية. وأكد مصدر أمني لسكاي نيوز عربية أن "مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة لإقليم البتراء التنموي"، مؤكدا عدم وجود إصابات. ولم تتضح حتى الآن هوية "المجهولين" وما إذا كان الأمن تمكن من إلقاء القبض عليهم.
ميليشيات-الحوثى

التحالف يستهدف مواقع استراتيجية للحوثيين في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء، تتبع للمليشيات الحوثية الإرهابية. وبحسب بيان صادر عن التحالف، نقلته «سكاي نيوز عربية»، طالب التحالف المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة. وأوضح تحالف دعم الشرعية باليمن، في بيانه، أن الأهداف العسكرية المشروعة شملت مواقع تخزين للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والأسلحة بفج عطان ومعسكر العمد. وأشار البيان إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.
مطار ابها

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها.. و«التحالف» يرد

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الخميس، أن سلاح الجو المسير التابع لها استهدف مناطق حساسة في مطار أبها الدولي بطائرات من طراز "قاصف K2"، بحسب "روسيا اليوم. وقالت الجماعة، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات "قاصف 2K". وأضافت أن العملية الأولى استهدفت برج المراقبة في المطار، فيما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار، مشيرا إلى أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.
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