سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي دون وقوع إصابات

تحرير:وكالات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ ص

مطار أبها

أفادت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، الخميس، بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن عن سقوط مقذوف أطلقته ميليشيات الحوثي على مطار أبها الدولي من دون وقوع إصابات. وفي مطلع شهر يوليو الماضي، شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، هجومًا إرهابيًا على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن هجوما إرهابيا وقع من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأسفر الهجوم الإرهابي عن إصابة 9 أشخاص مدنيين، من بينهم 8 سعودين، وآخر يحمل الجنسية الهندية.وفي 23 يونيو الماضي، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن هجوما على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح.وقال