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المالكي يكشف تفاصيل استهداف ميليشا الحوثي لمطار أبها

تحرير:وكالات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ ص
تركي المالكي
تركي المالكي
كشف العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تفاصيل استهداف مطار أبها الدولي، مساء الأربعاء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المالكي إنه عند الساعة 23:35 من مساء الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ على مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة. وأوضح أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وأنه لا يوجد أي إصابات. وأضاف أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأكد أن ميليشيا الحوثي أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ «كروز»، ما يمثل اعتراف صريح ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة
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مطار-ابها

سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي دون وقوع إصابات

أفادت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، الخميس، بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن عن سقوط مقذوف أطلقته ميليشيات الحوثي على مطار أبها الدولي من دون وقوع إصابات. وفي مطلع شهر يوليو الماضي، شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، هجومًا إرهابيًا على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن هجوما إرهابيا وقع من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
فيضانات- في -المغرب (3)

وفاة 7 أشخاص في فيضانات جنوب المغرب

لقي 7 أشخاص مصرعهم جراء فيضانات في جنوب المغرب، اليوم الأربعاء، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، أن عمليات بحث عن مفقودين محتملين تجري بمشاركة السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية وساكنة المنطقة. وفي السياق ذاته، ذكر مدونون على موقع "فيسبوك" أن "أغلب الضحايا والمفقودين كانوا يتابعون مباراة كرة القدم على ملعب بجانب واد قبل أن تجرفهم السيول". وشهد المغرب، في ديسمبر من عام 2014، فيضانات كانت الأسوأ منذ عقود، إذ حصدت عشرات الأرواح ودمرت قرى بكاملها، بعد أن تحولت إلى برك كبيرة من المياه والطين.
تركى-المالكى (2)

«التحالف» يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت وأسقطت، طائرة دون طيار "مسيّرة"، مساء الأربعاء، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه السعودية. وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، أوضح المالكي، أن محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف جميع الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات، لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
فايز-السراج

اختراق موقع المجلس الرئاسي للوفاق الليبي ونشر استقالة مزورة

في بيان عاجل مساء الأربعاء، نشر حساب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية التي يرأسها فايز السراج، عبر موقع "تويتر"، أعلن فيه عن استقالته. وأكد البيان تسليم المهام الأمنية للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر لاستكمال مرحلة تأمين العاصمة. وبعد دقائق حُذف البيان المنشور من موقع "تويتر"، فيما أعلن المجلس أن بيان الاستقالة الذي نُشر لفترة قصيرة مزور، وناجم عن اختراق حساب الحكومة على "تويتر". ونفى المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق استقالة المجلس الرئاسي.
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تركى-المالكى (2)

تشكيل لجنة سعودية إماراتية لمتابعة الانسحاب من عدن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الإثنين: "إن ميليشيات الحوثي تمثل تهديدًا للملاحة في جنوب البحر الأحمر"، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية لـ"داعش" في عدن كانت بداية الفتنة. وأوضح التحالف في بيان له، أن السعودية والإمارات نجحتا في تهدئة الوضع في عدن ودعوة الأطراف اليمنية للحوار، مثمنا "قبول الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوات الحوار". وتابع: "سيتم تشكيل لجنة سعودية إماراتية للإشراف على الانسحاب من المنشآت بعدن". كانت الحكومة اليمنية جددت ترحيبها بـ"الدعوة المقدمة من السعودية لعقد اجتماع حول عدن".
صحف سعودية

صحف سعودية: الحوثي يستهدف نفط المملكة مجددا

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الهجوم الحوثي على أحد حقول النفط في المملكة، واستعرضت الصحف توقيع الأطراف السودانية على الاتقاق الدستوري، كما طالعتنا على العديد من القضايا التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والدولي. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن استهداف الميليشيات الحوثية حقل الشيبة النفطي السعودي بهجمات بطائرات مسيرة "درون" لم تسفر إلا عن أضرار محدودة، وفقا للتصريحات الرسمية السعودية. وأكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد الاقتصاد العالمي وإمدادات البترول، بأعمالها الإرهابية.
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

مصرع قيادي حوثي.. والجيش يحرر صعدة شمالي اليمن

حررت قوات الجيش الوطني، بإسناد قوات التحالف العربي مناطق جديدة، بمديرية باقِم شمالي محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر عسكرية، إن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها. وأكدت المصادر، أن قوات الجيش اليمني حررت قرية "خشبان"، بالإضافة إلى عدد من التلال المحيطة بجبل "النار" الاستراتيجي، والمطلة على قرية "آل حسن"، فضلا عن قطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، إلى أغلب مواقعها في جبل النار - وفقا لــ"سكاي نيوز".
طائرة-بدون-طيار

التحالف ينفي قصف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة

علق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، على إعلان ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها السعودي. ونفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، ما تردد عن أنها استهدفت مطار أبها الدولي جنوبي المملكة بطائرة مسيرة. وأوضح المالكي أن الطائرة سقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كم في محافظة عمران، على الأعيان المدنية والمدنيين، وفقا لوكالة أنباء واس السعودية. ونفى المالكي ما وصفه بـ"الدعاية الكاذبة" للحوثيين، بإعلان استهداف مطار أبها الدولي جنوبي المملكة، صباح اليوم.
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