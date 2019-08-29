المالكي يكشف تفاصيل استهداف ميليشا الحوثي لمطار أبها
تحرير:وكالات
٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ ص
تركي المالكي
كشف العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تفاصيل استهداف مطار أبها الدولي، مساء الأربعاء.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المالكي إنه عند الساعة 23:35 من مساء الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ على مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.
وأوضح أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وأنه لا يوجد أي إصابات.
وأضاف أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأكد أن ميليشيا الحوثي أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ «كروز»، ما يمثل اعتراف صريح ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة
وأكد أن ميليشيا الحوثي أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ «كروز»، ما يمثل اعتراف صريح ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.
وأوضح المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216، والقرار 2231.
وأكد أن قوات التحالف مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.