مصرع 16 شخصا في غارات جوية شمال غرب سوريا

تحرير:وكالات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ ص

غارات على سوريا - أرشيفية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 16 شخصا لقوا مصرعهم في غارات جوية شنتها طائرات حربية سورية وروسية، الأربعاء، قرب نقطة مراقبة تركية في شمال غرب سوريا، فيما تقوم قوات النظام السوري بالضغط على معقل الجهاديين في إدلب. ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن المرصد السورى أن 6 أطفال و6 بالغين توفوا في غارات النظام على أحياء في مدينة معرة النعمان. وتقع البلدة على طريق إمداد رئيسي يمر عبر محافظة إدلب، ويقول محللون إنها باتت في متناول النظام السوري. وأفاد المرصد بأن الغارات وقعت قرب نقطة مراقبة تركية في قرية شير مغار في ريف حماة الشمالي الغربي المحاذي لإدلب.

وأشار المرصد إلى أنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت الطائرات سورية أو روسية نتيجة «اكتظاظ الأجواء بالطائرات وكثافة القصف الجوي». وقالت وكالة أنباء الاناضول إن نقطة المراقبة التركية نفسها لم تتضرر. وتقصف طائرات حربية سورية وروسية بشكل يومي مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى بعض القرى في