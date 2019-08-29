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مصرع 16 شخصا في غارات جوية شمال غرب سوريا

تحرير:وكالات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ ص
غارات على سوريا - أرشيفية
غارات على سوريا - أرشيفية
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 16 شخصا لقوا مصرعهم في غارات جوية شنتها طائرات حربية سورية وروسية، الأربعاء، قرب نقطة مراقبة تركية في شمال غرب سوريا، فيما تقوم قوات النظام السوري بالضغط على معقل الجهاديين في إدلب. ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن المرصد السورى أن 6 أطفال و6 بالغين توفوا في غارات النظام على أحياء في مدينة معرة النعمان. وتقع البلدة على طريق إمداد رئيسي يمر عبر محافظة إدلب، ويقول محللون إنها باتت في متناول النظام السوري. وأفاد المرصد بأن الغارات وقعت قرب نقطة مراقبة تركية في قرية شير مغار في ريف حماة الشمالي الغربي المحاذي لإدلب.
وأشار المرصد إلى أنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت الطائرات سورية أو روسية نتيجة «اكتظاظ الأجواء بالطائرات وكثافة القصف الجوي». وقالت وكالة أنباء الاناضول إن نقطة المراقبة التركية نفسها لم تتضرر. وتقصف طائرات حربية سورية وروسية بشكل يومي مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى بعض القرى في
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تركى-المالكى (2)

المالكي يكشف تفاصيل استهداف ميليشا الحوثي لمطار أبها

كشف العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تفاصيل استهداف مطار أبها الدولي، مساء الأربعاء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المالكي إنه عند الساعة 23:35 من مساء الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ على مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة. وأوضح أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وأنه لا يوجد أي إصابات. وأضاف أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
مطار-ابها

سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي دون وقوع إصابات

أفادت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، الخميس، بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن عن سقوط مقذوف أطلقته ميليشيات الحوثي على مطار أبها الدولي من دون وقوع إصابات. وفي مطلع شهر يوليو الماضي، شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، هجومًا إرهابيًا على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن هجوما إرهابيا وقع من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
فيضانات- في -المغرب (3)

وفاة 7 أشخاص في فيضانات جنوب المغرب

لقي 7 أشخاص مصرعهم جراء فيضانات في جنوب المغرب، اليوم الأربعاء، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، أن عمليات بحث عن مفقودين محتملين تجري بمشاركة السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية وساكنة المنطقة. وفي السياق ذاته، ذكر مدونون على موقع "فيسبوك" أن "أغلب الضحايا والمفقودين كانوا يتابعون مباراة كرة القدم على ملعب بجانب واد قبل أن تجرفهم السيول". وشهد المغرب، في ديسمبر من عام 2014، فيضانات كانت الأسوأ منذ عقود، إذ حصدت عشرات الأرواح ودمرت قرى بكاملها، بعد أن تحولت إلى برك كبيرة من المياه والطين.
تركى-المالكى (2)

«التحالف» يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت وأسقطت، طائرة دون طيار "مسيّرة"، مساء الأربعاء، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه السعودية. وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، أوضح المالكي، أن محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف جميع الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات، لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
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اردوغان-وترامب (3)

أردوغان وترامب يبحثان الأوضاع في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنشاء «المنطقة الآمنة» في شمال شرق سوريا، ويجب أن لا تتأخر. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الرئيس التركي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقررا مواصلة التعاون لحماية المدنيين في منطقة إدلب السورية، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وعند سؤاله عما إذا كان استخدام طائرات «SU-35» الروسية «SU-57» بين البدائل لشراء «F-35» الأمريكية، قال أردوغان: «ولم لا!».
إدلب-السورية

51 قتيلا في مواجهات بين الجيش السوري ومسلحين بإدلب

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الثلاثاء، بين القوات السورية والفصائل المتشددة والمعارضة، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، أسفرت عن مقتل 51 عنصرًا، وفقا لوكالة فرانس برس. وأضافت الوكالة أنه بعد 3 أشهر من القصف الكثيف منذ نهاية أبريل على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، بدأ الجيش السوري في 8 أغسطس الجاري، هجومًا تمكن بموجبه من السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية وبلدات عدة في ريف حماة الشمالي المجاور. كما اندلعت اشتباكات عنيفة شرقي مدينة خان شيخون، فجرا إثر شن فصائل متشددة ومعارضة هجومًا على مواقع لقوات النظام السوري.
سقوط-طائرة-حربية-سورية (3)

الجيش السوري يدمر عربتين مفخختين بريف إدلب

أعلن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، عن تدمير عربتين مفخختين بداخلهما انتحاريون قام تنظيم القاعدة بإرسالهما نحو النقاط العسكرية على محور ريف إدلب الشرقي. وقال مصدر ميداني: إن "قوات الجيش السوري تمكنت من تفجير عربتين مفخختين قبل وصولهما إلى هدفهما على محور الاشتباك، كانت التنظيمات المسلحة قد استهلت الهجوم بإرسالهما نحو نقاط الجيش"، وفقا لـ"سبوتنيك". وأكد المصدر أن تعزيزات عسكرية مناسبة وصلت إلى خطوط التماس في المنطقة لاستيعاب الهجوم، مشيرًا إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش ومسلحي التنظيمات الإرهابية المهاجمة حتى اللحظة.
صحف سعودية

صحف سعودية: مصير إدلب يعمق الخلاف بين بوتين وأردوغان

تصدرت تطورات الأوضاع في سوريا عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت الأوضاع في اليمن بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. تحت عنوان "دمشق تستبق قمة آستانة بمزيد من التقدم جنوبا"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن قوات النظام السوري تمكنت الجمعة، من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك الواقعة جنوب محافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة على حساب الفصائل المسلحة. تأتي هذه التطورات الميدانية قبل أسابيع من قمة مرتقبة في أنقرة، تبحث ملف سوريا، خصوصا إدلب.
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