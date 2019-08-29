البدء في تطبيق الـVAR.. قرارات جديدة لاتحاد الكرة

اتحاد الكرة المصري أتم قراراته الجديدة، مؤكدا أن العمل سيظل جاريًا لاستكمال تشكيل باقي لجان الاتحاد للموسم الجديد على أن يتم الإعلن عنها تباعا.

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص

اتحاد الكرة

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، 13 قرارًا في اجتماعه الممتد حتى منتصف ليل الأربعاء، جاءت على النحو التالي: 1- تكليف الكابتن محمد فضل، والدكتور أحمد عبد الله، عضوا المجلس، بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في نوفمبر المقبل والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة. 2- تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق.

3- تكليف الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس الاتحاد، ووليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي، بحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم، المقرر إقامتها في جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 16 سبتمبر المقبل. 4- تعيين الكابتن جمال الغندور، رئيسا للجنة الحكام، على أن يقوم بالتشكيل المقترح للجنة وعرضها