البدء في تطبيق الـVAR.. قرارات جديدة لاتحاد الكرة

اتحاد الكرة المصري أتم قراراته الجديدة، مؤكدا أن العمل سيظل جاريًا لاستكمال تشكيل باقي لجان الاتحاد للموسم الجديد على أن يتم الإعلن عنها تباعا.
أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، 13 قرارًا في اجتماعه الممتد حتى منتصف ليل الأربعاء، جاءت على النحو التالي:
1- تكليف الكابتن محمد فضل، والدكتور أحمد عبد الله، عضوا المجلس، بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في نوفمبر المقبل والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة.
2- تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق.
3- تكليف الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس الاتحاد، ووليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي، بحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم، المقرر إقامتها في جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 16 سبتمبر المقبل.
4- تعيين الكابتن جمال الغندور، رئيسا للجنة الحكام، على أن يقوم بالتشكيل المقترح للجنة وعرضها
3- تكليف الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس الاتحاد، ووليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي، بحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم، المقرر إقامتها في جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 16 سبتمبر المقبل.
4- تعيين الكابتن جمال الغندور، رئيسا للجنة الحكام، على أن يقوم بالتشكيل المقترح للجنة وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.
5- تكوين لجنة للانضباط برئاسة أحد رجال القانون لضمان النزاهة والشفافية وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية.
6- الاستعانة بالأستاذ الدكتور صفوت النحاس، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لعمل هيكلة إدارية كاملة للاتحاد وفروعه.
7- البدء فورا في مناقشة العروض المقدمة لتطبيق تقنية الفيديو واجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB وكذلك تدريب الحكام استعدادا لتطبيقها في أقرب وقت.
8- الموافقة على سفر المنتخب الوطني لكرة الصالات إلى الإمارات برئاسة الدكتور سحر عبد الحق، عضو مجلس الإدارة، لأداء مباراتين وديتين ضمن برنامج إعداد الفريق المعتمد من قبل، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل.
9- تكليف الدكتورة سحر عبد الحق، عضو مجلس الإدارة بالإشراف على الكرة النسائية والشاطئية والخماسية.
10- الموافقة على الاشتراك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة.
11- إلغاء دورة الترضية لأندية القسمين الثاني والثالث لعدم توافقها مع النظام الذي انتهت عليه المسابقة في موسم 18-2019.
12- تشكيل لجنة للتفتيش على الاستادات والملاعب ومتابعة حالتها برئاسة الدكتور أحمد عبد الله، عضو مجلس الإدارة.
13- تكليف الدكتور أحمد عبد الله بالإشراف على المنتخب الأولمبي.
وأتم اتحاد الكرة المصري قراراته، مؤكدا أن العمل جارٍ لاستكمال تشكيل باقي لجان الاتحاد للموسم الجديد وسيعلن عنها تباعا.
وكان مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، قد كشف أن مسئولي الجبلاية عقدوا جلسة خلال الساعات الماضية مع إحدى الشركات الإسبانية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، مساء الأربعاء، أن مسؤولي اتحاد الكرة استفسروا من الشركة عن التكاليف المنتظرة لتطبيق التقنية حال استئجار الأجهزة المطلوبة، وقال مسؤولو الشركة إن التكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه في الموسم الواحد.
وكانت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة، قد تحدثت خلال مؤتمرها الصحفي، السبت الماضي، عن أهمية تطبيق تقنية الفيديو لبطولة الدوري.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد أصدر قرارا بتعيين لجنة خماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة في الفترة المقبلة بعد استقالة هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس إداة الجبلاية، عقب إخفاق المنتخب في بطولة أمم إفريقيا 2019، بعد أن ودع البطولة من دور الـ16.
وتضم اللجنة التي أعلن عنها الفيفا، عمرو الجنايني، رئيسًا، وجمال محمد علي، نائبًا، ومحمد فضل، وأحمد عبد الله، وسحر عبد الحق، أعضاء.