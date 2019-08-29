رياضة

البدء في تطبيق الـVAR.. قرارات جديدة لاتحاد الكرة

اتحاد الكرة المصري أتم قراراته الجديدة، مؤكدا أن العمل سيظل جاريًا لاستكمال تشكيل باقي لجان الاتحاد للموسم الجديد على أن يتم الإعلن عنها تباعا.
تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، 13 قرارًا في اجتماعه الممتد حتى منتصف ليل الأربعاء، جاءت على النحو التالي: 1- تكليف الكابتن محمد فضل، والدكتور أحمد عبد الله، عضوا المجلس، بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في نوفمبر المقبل والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة. 2- تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق.
3- تكليف الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس الاتحاد، ووليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي، بحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم، المقرر إقامتها في جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 16 سبتمبر المقبل. 4- تعيين الكابتن جمال الغندور، رئيسا للجنة الحكام، على أن يقوم بالتشكيل المقترح للجنة وعرضها
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جمال الغندور

رسميًا.. جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام

قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تعيين جمال العندور، رئيسا للجنة الحكام رسميا، ووجهت اللجنة الشكر إلى سمير محمود عثمان على الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة لجنة الحكام. كان عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قد عقد جلسة مع جمال الغندور، ووافق الأخير على تولي المهمة بعد أن حصل على موافقة اللجنة المؤقتة فيما يتعلق بكل المطالب الخاصة به لتطوير منظومة التحكيم. وسبق أن تولى جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام عام 2016.
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الشناوي: الحكم حرم الزمالك والمقاصة من 4 ركلات جزاء

قال أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، إن الحكم محمد معروف، قدم مستوى أقل من المتوسط في مباراة الزمالك ومصر المقاصة، التي أقيمت، مساء الأربعاء. وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر موسم 2018-2019، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، من تسديدة صاروخية لعبد الله جمعة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية.
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جمال الغندور يقترب من رئاسة لجنة الحكام

علمت "التحرير"، أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، على اعتاب تولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، بدلا من سمير محمود عثمان الرئيس الحالي للجنة، حيث يسود اتجاه قوي داخل اللجنة المكلفة بإدارة شئون الجبلاية لتعيين الغندور، رئيسا للجنة الحكام نظرًا لخبراته الكبيرة في إدارة شؤون الحكام، خاصة أنه تولى هذا المنصب عام 2016، وعقد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة جلسة مع جمال الغندور ووافق الأخير على تولي المهمة مرة أخرى.
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جمال الغندور

رسميًا.. جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام

قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تعيين جمال العندور، رئيسا للجنة الحكام رسميا، ووجهت اللجنة الشكر إلى سمير محمود عثمان على الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة لجنة الحكام. كان عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قد عقد جلسة مع جمال الغندور، ووافق الأخير على تولي المهمة بعد أن حصل على موافقة اللجنة المؤقتة فيما يتعلق بكل المطالب الخاصة به لتطوير منظومة التحكيم. وسبق أن تولى جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام عام 2016.
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اتجاه في الجبلاية لتأجيل انطلاق الدوري

كشف مصدر باللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة أن هناك اتجاهًا قويا لتأجيل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020)، المحدد لها أواخر الشهر المقبل وتحديدا 19 سبتمبر. عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة السابق، قال: "الموسم الجديد يبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء مباراة السوبر المحلي لموسم 2017- 2018 بـ24 ساعة فقط، والدوري الجديد سيبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة السوبر المحلي بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، يوم 18 من نفس الشهر".
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المستشار القانوني للجبلاية يرد على الغاء الهبوط

كشف حسين حلمي رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار مركز التسوية والتحكيم بإلغاء هبوط أندية نجوم المستقبل وبتروجت والداخلية غير نافذ وغير ملزم للجبلاية. وأعلن أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجبلاية تنتظر حيثيات حكم إلغاء الهبوط، الصادر عن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية والذي أعلن عنه محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، حيث قال المتحدث الرسمي للجبلاية إنه سيتم عرض الحيثيات على الشؤون القانونية، ثم على اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.
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الجنايني يكشف موعد حسم ملف مدرب منتخب مصر

أكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، أن ملف المدير الفني للمنتخب الوطني، سيتم حسمه خلال أيام، قائلا: "ملف مدرب منتخب مصر سيتم حسمه خلال أيام، وعندنا معايير محددة، لكن طبعًا إحنا عارفين إن المدرب هيكون محلي، وهناك 6 أو 7 مرشحين لتدريب الفراعنة، وهنشوف سلبيات وإيجابيات كل مدرب ايه وهنختار الأصلح". وواصل الجنايني: "أنا مصري قبل ما أكون زمالكاوي، وكل اللي أقدر أقوله الناس هتشوف عدل وتطبيق لوائح، ومش معنى إني باهزر مع واحد صاحبي الناس تقول إني هاضايق الأهلاوية، وأنا مش هاجامل حد، ولو جبتلي سكينة على رقبتي".
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