إحباط تهريب أجهزة لاسلكي و«GPS» بمطار برج العرب

تحرير:محمد مجلي ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ ص

أجهزة اللاسلكي المضبوطة

تمكن رجال الجمارك بقرية البضائع، في مطار برج العرب، غرب الإسكندرية، من إحباط محاولة تهريب كمية من أجهزة اللاسلكي وأجهزة التتبع، بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والتعليمات الأمنية، وبغرض التخلص من القيود الاستيرادية، والتهرب من سداد الرسوم الجمركية. جاء ذلك بناء على الإخبارية المقدمة من إدارة الفحص بالأشعة، وإخبارية مشتركة رقم 39 لسنة 2019 من قسم مكافحة التهرب الجمركي، وقسم الأمن الجمركى.

وتبين وجود أصناف مخالفة وغير واردة بالمستندات ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم 23542153090، الواردة من هونج كونج، على طائرة الخطوط الجوية التركية، بيان جمركى رقم 1093 لسنة 2019، ترانزيت منطقة حرة باسم شركة «ر. م»، ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 25 طرد مستحضرات تجميل بوزن 938 كيلوجراما. وبالعرض