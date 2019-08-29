مرتضى يهاجم الجنايني: أنتم صدقتوا إنكم اتحاد كورة؟

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ ص

مرتضى منصور

فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، تعليقا على تعيين جمال الغندور، رئيسا للجنة الحكام. وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تعيين جمال الغندور، رئيسا للجنة الحكام، ووجهت اللجنة الشكر إلى سمير محمود عثمان على الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة اللجنة. وكان الجنايني قد عقد جلسة مع الغندور، ووافق الأخير على تولي المهمة بعد أن حصل على موافقة اللجنة المؤقتة فيما يتعلق بكل المطالب الخاصة به لتطوير منظومة التحكيم. وسبق أن تولى جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام عام 2016.

وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، إن تعيين الغندور بداية غير مبشرة للجنة إدارة اتحاد الكرة، مضيفا: «هي دي البداية يا عمرو يا جنايني يا زملكاوي؟». وأوضح أن جمال الغندور قام بإرسال رسائل مسيئة له، وأنه