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السيسي: القطاع الخاص له دور مهم في الخروج من دائرة الفقر

عقدت جلسة «حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص» على هامش القمة السابعة لـ«التيكاد» بمدينة يوكوهاما اليابانية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان.
تحرير:محمد عودة ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ ص
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، جلسة «حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص» التى عقدت، الخميس، على هامش القمة السابعة لـ«التيكاد» بمدينة يوكوهاما اليابانية. وفى كلمته التى ألقاها، قال الرئيس السيسى: تعقد جلستنا اليوم تحت عنوان «الحوار بين القطاعين العام والخاص» لتؤكد العلاقة العضوية الوطيدة بين الطرفين والتى تهدف فى نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لشعوبنا، حيث إن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لم يعد مسئولية الحكومات فحسب، بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية
جنبا إلى جنب مع الدور القوى للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادى. وأضاف الرئيس: «ومن هذا المنطلق أود التنويه للدور الحيوى للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تؤهله للقيام بدور فعال فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعد القطاع الخاص
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وزيري: إنشاء متحف بالعاصمة الإدارية يضم ألف قطعة أثرية (فيديو)

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن إنشاء أول متحف في العاصمة الإدارية الجديدة، يضم أكثر من ألف قطعة أثرية. قال وزيري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن متحف العاصمة الإدارية سيعرض آثار العواصم المصرية القديمة، وسيكون متحفا عالميا. واستنكر وزيري ما تردد بشأن لون قصر البارون، قائلا: "إحنا مش هنزهق، القافلة تسير وأي كلام تاني مش مهم". وأضاف أن اللون الطوبي الحالي الناجم عن عملية رفع الاتساخات، هو اللون الأصلي لقصر البارون وفقًا للوثيقة الفرنسية.
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وزير الرياضة يبحث مع علي جمعة نتائج حملة «قيم وحياة»

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، لبحث أطر التعاون المشترك، والحديث حول نتائج حملة "قيم وحياة" الذى يُنفذ داخل مراكز الشباب في مختلف المحافظات لنشر القيم الأخلاقية بالمجتمع.
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البحوث الفلكية: بداية العام الهجري الجديد السبت المقبل

قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه بحسب الحسابات الفلكية يولد هلال شهر محرم يوم الجمعة المقبلة، بعد غروب الشمس مباشرة، لافتًا إلى أنه سيستمر لمدة 28 دقيقة في الأفق، وبذلك تكون غرة شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد (1441) يوم السبت المقبل، فلكيًّا. وأضاف القاضي في تصريحات مساء اليوم لـ«التحرير»، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة مدة 18 دقيقة، وفي القاهرة مدة 21 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، ويتم رؤيته عن طريق العين المجردة.
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«القومية للتأمين» تصدر بيانا بشأن علاوات أصحاب المعاشات

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بيانًا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير. وقالت الهيئة في بيانها اليوم الأربعاء: إنها لاحظت تداول بعض الآراء التي تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأى العام. وأكدت أن جميع ما يتم تداوله عارٍ تماما من الصحة وعلى خلاف رأي الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه حيث انتهت الجمعية العمومية إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
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مباحثات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني 3

التنمية الإفريقية وتعزيز التعاون.. تفاصيل مباحثات السيسي وآبي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، مباحثات قمة موسعة مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، وذلك بمدينة يوكوهاما. جاء ذلك بحضور وفدى البلدين. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس وزراء اليابان رحب بالرئيس السيسي، موجها الشكر له على تلبية الدعوة للرئاسة المشتركة للقمة السابعة للتيكاد والمتعلقة بالمشاركة الاستراتيجية بين اليابان والقارة الإفريقية، ومؤكدا ما تحظى به مصر وحضارتها العريقة من تقدير لدى الشعب الياباني.
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان

السيسي يجري مباحثات مع رئيس وزراء اليابان

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، فيما نقلته على لسان موفدتها إلى اليابان، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يجرى مباحثات مع رئيس الوزراء اليابانى شينزوآبى فى مدينة يوكوهاما. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان تناولت القضايا الدولية والعلاقات الثنائية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل، أمس الثلاثاء، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارته التى تستمر على مدى 3 أيام، وذلك للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية إفريقيا «تيكاد 7» خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى.
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الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة في قمة «تيكاد 7»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارته التى تستمر على مدى 3 أيام، وذلك للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية إفريقيا «تيكاد 7» خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى. وتعقد القمة تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، وهو الأمر الذى يدعم عملية التعاون الثلاثى ما بين مصر واليابان فى إفريقيا بما يسهم فى تحقيق التطلعات التنموية للقارة السمراء، ولتكون قمة التيكاد فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين فى هذا الإطار.
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السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر السبت، مطار القاهرة الدولى، متوجها إلى مدينة بياريتز الفرنسية، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التى تترأسها فرنسا، والتى تستمر على مدار 3 أيام. وتُعقد القمة بمشاركة 24 وفدًا من بينهم، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، ورئيس وزراء اليابان، ورئيس وزراء كندا، والرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، ورؤساء حكومات دول جنوب إفريقيا، والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو، وإسبانيا والهند وأستراليا، وشيلى.
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