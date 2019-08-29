السيسي: القطاع الخاص له دور مهم في الخروج من دائرة الفقر

عقدت جلسة «حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص» على هامش القمة السابعة لـ«التيكاد» بمدينة يوكوهاما اليابانية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان.

تحرير:محمد عودة ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ ص

الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، جلسة «حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص» التى عقدت، الخميس، على هامش القمة السابعة لـ«التيكاد» بمدينة يوكوهاما اليابانية. وفى كلمته التى ألقاها، قال الرئيس السيسى: تعقد جلستنا اليوم تحت عنوان «الحوار بين القطاعين العام والخاص» لتؤكد العلاقة العضوية الوطيدة بين الطرفين والتى تهدف فى نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لشعوبنا، حيث إن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لم يعد مسئولية الحكومات فحسب، بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية

جنبا إلى جنب مع الدور القوى للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادى. وأضاف الرئيس: «ومن هذا المنطلق أود التنويه للدور الحيوى للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تؤهله للقيام بدور فعال فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعد القطاع الخاص