جريمة

إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارتين ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ ص
نقل مصابين في حادث - أرشيفية
نقل مصابين في حادث - أرشيفية
أصيب 13 شخصا، اليوم الخميس فى حادث انقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقى، بمدخل مدينة بنى سويف، اتجاه محافظة المنيا. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، بشأن انقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعارف لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم. وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصا هم: طه عبد الفتاح محمد، 30 سنة، عامل، باشتباه كسر فى الساق اليمنى،
وأحمد حسان حسن، 60 سنة، بالمعاش، بكدمات فى الصدر وسحجات، وطه محمود نور الدين، 19 سنة، طالب، بسحجات وكدمات، وصباح كامل أحمد، 25 سنة، لا تعمل، باشتباه كسر بالذراع اليمنى، ومحمود عبد السلام هاشم، 22 سنة، طالب، بجروح وسحجات فى الجسم. كما أصيب كل من: جنا حاتم عبد الحميد، 7 سنوات، بجروح وكدمات، ومازن أحمد
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أجهزة اللاسلكي المضبوطة 1

إحباط تهريب أجهزة لاسلكي و«GPS» بمطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بقرية البضائع، في مطار برج العرب، غرب الإسكندرية، من إحباط محاولة تهريب كمية من أجهزة اللاسلكي وأجهزة التتبع، بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والتعليمات الأمنية، وبغرض التخلص من القيود الاستيرادية، والتهرب من سداد الرسوم الجمركية. جاء ذلك بناء على الإخبارية المقدمة من إدارة الفحص بالأشعة، وإخبارية مشتركة رقم 39 لسنة 2019 من قسم مكافحة التهرب الجمركي، وقسم الأمن الجمركى.
مقفولة-بالضبة والمفتاح -احالة العاملين -بـ 5 مراكز شباب-فى-القليوبية للتحقيق (1)

شيشة وبيرة في مركز شباب بالقليوبية.. وتحقيق مع المسئولين

أمر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحالة اللجنة الإدارية لمركز شباب عزبة الجندي التابع لإدارة شباب قليوب للشئون القانونية للتحقيق، بعد تقرير لجنة المتابعة الذي أفاد بوجود فرح يحتوي على مشروبات كحولية "بيرة وشيشة" الأمر الذي لا يليق بمراكز الشباب والذوق العام للجمهور الذي اعتاد على أن تكون مراكز الشباب خدمية تراعي احتياجات الجمهور، وتمثل أمانا كاملا لأبنائهم.
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انتحار طالبة رفض والدها خطبتها في المنصورة

أقدمت طالبة في المرحلة الثانوية بمدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، على الانتحار وإنهاء حياتها بابتلاع حبة حفظ الغلال السامة، بسبب مرورها بخلافات مع أسرتها نتيجة رفض والدها خطبتها لشاب تربطها به علاقة عاطفية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة إلى ضباط قسم المنصورة عن وصول فتاة مراهقة إلى مستشفى الطوارئ، في حالة إعياء شديدة ادعاء تسمم وفشلت محاولات إنقاذها.
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حبس مدير شبكات الصرف بالجيزة في غرق «طفل البلاعة»

أمرت النيابة العامة تحت إشرف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الأربعاء، بحبس مدير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية واقعة مصرع الطفل "ياسين"، 6 سنوات، أثر سقوطه في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بمنطقة العمرانية مساء الأحد الماضي، وضبط وإحضار مراقب الشبكات، وعرض جثة الطفل على مصلحة الطب الشرعي، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وجرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام حاتم.
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انقلاب سيارة بطريق الصف وتصادم بصحراوي الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم بوقوع حادثي سير، أحدهما على طريق الإسكندرية الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وفى الحادث الآخر انقلبت سيارة أجرة على طريق الصف الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها وعدم تمكنه من السيطرة عليها جراء السرعة الزائدة، ما تسبب فى إصابة 3 مواطنين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكانى الحادثين، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى من مكان كل حادث، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادثين.
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الأمن العام يحكم قبضته على 5 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة؛ لمواجهة جميع صور الخروج على القانون وتحقيق الانضباط، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (4 قطع سلاح نارى، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، 403 مخالفات مرافق، 33 قضية تموينية، 870 مخالفة مرورية، تنفيذ 1510 أحكام قضائية متنوعة) بمديرية أمن بنى سويف.
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إصابة 9 مواطنين فى انقلاب «ميني باص» بالوادي الجديد

شهدت منطقة الكيلو 190 بطريق الخارجة- أسيوط، فى نطاق محافظة الوادي الجديد، حادثا مروريا مروعا، حيث انقلبت سيارة أجرة نوعية «ميني باص»، ما تسبب فى إصابة جميع مستقليها وعددهم 9 مواطنين، تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي. فور استغاثة المارة على الطريق بشرطة النجدة من وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، كما تم إرسال فريق تدخل سريع من رجال المرور، تولى رفع السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتسيير حركة المرور ومنع تكدس السيارات بسبب الحادث.
سجن

إنكار ثم اعتراف وحبس.. كاميرات المراقبة تكشف سفاح السيدات

قررت النيابة العامة بني سويف، مساء الخميس، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل 4 سيدات مُسنات، لسرقتهن على فترات متباعدة ابتداءً من عام 2011 وحتى الحادث الأخير الأسبوع الماضي، إذ تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا يفيد بورود بلاغ يفيد العثور على جُثة سيدة مٌسنة في المنطقة النائية خلف موقف محي الدين بمدينة بني سويف، وبها آثار كدمات بالرأس وفي حالة تحلل بعد أيام من الإبلاغ باختفائها، والذي وجه بسرعة كشف ملابسات الوفاة وضبط الجاني.
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