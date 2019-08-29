إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارتين ببني سويف
تحرير:محمد حفيظ
٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ ص
نقل مصابين في حادث - أرشيفية
أصيب 13 شخصا، اليوم الخميس فى حادث انقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقى، بمدخل مدينة بنى سويف، اتجاه محافظة المنيا.
كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، بشأن انقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقى.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعارف لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم.
وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصا هم: طه عبد الفتاح محمد، 30 سنة، عامل، باشتباه كسر فى الساق اليمنى،
وأحمد حسان حسن، 60 سنة، بالمعاش، بكدمات فى الصدر وسحجات، وطه محمود نور الدين، 19 سنة، طالب، بسحجات وكدمات، وصباح كامل أحمد، 25 سنة، لا تعمل، باشتباه كسر بالذراع اليمنى، ومحمود عبد السلام هاشم، 22 سنة، طالب، بجروح وسحجات فى الجسم.
كما أصيب كل من: جنا حاتم عبد الحميد، 7 سنوات، بجروح وكدمات، ومازن أحمد
وأحمد حسان حسن، 60 سنة، بالمعاش، بكدمات فى الصدر وسحجات، وطه محمود نور الدين، 19 سنة، طالب، بسحجات وكدمات، وصباح كامل أحمد، 25 سنة، لا تعمل، باشتباه كسر بالذراع اليمنى، ومحمود عبد السلام هاشم، 22 سنة، طالب، بجروح وسحجات فى الجسم.
كما أصيب كل من: جنا حاتم عبد الحميد، 7 سنوات، بجروح وكدمات، ومازن أحمد عبد الحميد، 3 سنوات، بسحجات فى الجسم، ومحمد أحمد عبد الحميد، 6 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقه فى الجسم، ويارا أحمد عبد الحميد، سنة، مصابة بجرح فى الرأس، وعبد الله فكرى، 24 سنة، سائق، باشتباه خلع فى الكتف الأيسر، وعلى خيرى أحمد، 31 سنة، عامل، باشتباه كسر فى العمود الفقرى، ووليد السيد رمضان، 19 سنة، طالب، باشتباه كسر فى الضلوع، وخالد السيد رمضان، 21 سنة، طالب، باشتباه كسر بالذراع اليمنى، وجميعهم مقيمون فى محافظة سوهاج.