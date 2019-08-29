إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارتين ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ ص

نقل مصابين في حادث - أرشيفية

أصيب 13 شخصا، اليوم الخميس فى حادث انقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقى، بمدخل مدينة بنى سويف، اتجاه محافظة المنيا. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، بشأن انقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعارف لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم. وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصا هم: طه عبد الفتاح محمد، 30 سنة، عامل، باشتباه كسر فى الساق اليمنى،

وأحمد حسان حسن، 60 سنة، بالمعاش، بكدمات فى الصدر وسحجات، وطه محمود نور الدين، 19 سنة، طالب، بسحجات وكدمات، وصباح كامل أحمد، 25 سنة، لا تعمل، باشتباه كسر بالذراع اليمنى، ومحمود عبد السلام هاشم، 22 سنة، طالب، بجروح وسحجات فى الجسم. كما أصيب كل من: جنا حاتم عبد الحميد، 7 سنوات، بجروح وكدمات، ومازن أحمد