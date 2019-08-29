مصرع عروس وإصابة 6 من عائلتها في انقلاب سيارة بأسوان

تحرير:عوض سليم ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ ص

انقلاب سيارة - أرشيفية

لقيت عروس مصرعها، وأصيب 6 أشخاص آخرين من عائلة واحدة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة، وقع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بأسوان، بلاغا بانقلاب سيارة ووقوع مصابين. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكى قادمة من مدينة إسنا، بمحافظة الأقصر، على الطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من قرية فارس، فى طريقها إلى محافظة أسوان. تم إخطار مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف التى بادرت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، بينما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة. وأفادت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بأن سيارة ملاكى قادمة من قرية الحلة التابعة لمركز إسنا فى محافظة الأقصر، كانت فى طريقها إلى مدينة أسوان