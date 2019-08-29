جريمة

مصرع عروس وإصابة 6 من عائلتها في انقلاب سيارة بأسوان

تحرير:عوض سليم ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ ص
انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية
لقيت عروس مصرعها، وأصيب 6 أشخاص آخرين من عائلة واحدة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة، وقع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بأسوان، بلاغا بانقلاب سيارة ووقوع مصابين. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكى قادمة من مدينة إسنا، بمحافظة الأقصر، على الطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من قرية فارس، فى طريقها إلى محافظة أسوان. تم إخطار مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق
وجرى الدفع بسيارات الإسعاف التى بادرت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، بينما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة. وأفادت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بأن سيارة ملاكى قادمة من قرية الحلة التابعة لمركز إسنا فى محافظة الأقصر، كانت فى طريقها إلى مدينة أسوان
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نقل مصابين - أرشيفية

إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارتين ببني سويف

أصيب 13 شخصا، اليوم الخميس فى حادث انقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقى، بمدخل مدينة بنى سويف، اتجاه محافظة المنيا. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، بشأن انقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعارف لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم. وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصا هم: طه عبد الفتاح محمد، 30 سنة، عامل، باشتباه كسر فى الساق اليمنى،
أجهزة اللاسلكي المضبوطة 1

إحباط تهريب أجهزة لاسلكي و«GPS» بمطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بقرية البضائع، في مطار برج العرب، غرب الإسكندرية، من إحباط محاولة تهريب كمية من أجهزة اللاسلكي وأجهزة التتبع، بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والتعليمات الأمنية، وبغرض التخلص من القيود الاستيرادية، والتهرب من سداد الرسوم الجمركية. جاء ذلك بناء على الإخبارية المقدمة من إدارة الفحص بالأشعة، وإخبارية مشتركة رقم 39 لسنة 2019 من قسم مكافحة التهرب الجمركي، وقسم الأمن الجمركى.
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شيشة وبيرة في مركز شباب بالقليوبية.. وتحقيق مع المسئولين

أمر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحالة اللجنة الإدارية لمركز شباب عزبة الجندي التابع لإدارة شباب قليوب للشئون القانونية للتحقيق، بعد تقرير لجنة المتابعة الذي أفاد بوجود فرح يحتوي على مشروبات كحولية "بيرة وشيشة" الأمر الذي لا يليق بمراكز الشباب والذوق العام للجمهور الذي اعتاد على أن تكون مراكز الشباب خدمية تراعي احتياجات الجمهور، وتمثل أمانا كاملا لأبنائهم.
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انتحار طالبة رفض والدها خطبتها في المنصورة

أقدمت طالبة في المرحلة الثانوية بمدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، على الانتحار وإنهاء حياتها بابتلاع حبة حفظ الغلال السامة، بسبب مرورها بخلافات مع أسرتها نتيجة رفض والدها خطبتها لشاب تربطها به علاقة عاطفية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة إلى ضباط قسم المنصورة عن وصول فتاة مراهقة إلى مستشفى الطوارئ، في حالة إعياء شديدة ادعاء تسمم وفشلت محاولات إنقاذها.
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نقل مصابين - أرشيفية

إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارتين ببني سويف

أصيب 13 شخصا، اليوم الخميس فى حادث انقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقى، بمدخل مدينة بنى سويف، اتجاه محافظة المنيا. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، بشأن انقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعارف لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم. وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصا هم: طه عبد الفتاح محمد، 30 سنة، عامل، باشتباه كسر فى الساق اليمنى،
نقل مصابين - أرشيفية

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى كوم أبو راضى وميدوم، التابعتين لمركز الواسطى، شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى كوم أبو راضى وميدوم، التابعتين لمركز الواسطى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتين تابعتين لمرفق إسعاف بنى سويف لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
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انقلاب سيارة بطريق الصف وتصادم بصحراوي الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم بوقوع حادثي سير، أحدهما على طريق الإسكندرية الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وفى الحادث الآخر انقلبت سيارة أجرة على طريق الصف الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها وعدم تمكنه من السيطرة عليها جراء السرعة الزائدة، ما تسبب فى إصابة 3 مواطنين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكانى الحادثين، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى من مكان كل حادث، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادثين.
انقلاب سيارة - أرشيفية

زفة تتحول لمأتم.. مصرع عريس وابنة أخته في انقلاب سيارة

يا فرحة ما تمت.. طفوا الأنوار"، زفة تحولت إلى مأتم في مركز البداري بمحافظة أسيوط، حيث لقي عريس وابنة شقيقته مصرعهما، وأصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بموكب زفاف، وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى، يفيد بانقلاب سيارة فى موكب زفاف كانت فى طريقها لإحضار العروس بقرية العتمانية التابعة لمركز البدارى، وبالانتقال لمقر الحادث تبين مصرع العريس وابنة شقيقته وإصابة 6 آخرين.
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