تقارير: أمريكا هاجمت إيران سرا لشل قدرتها على ضرب الملاحة بالخليج
تحرير:وكالات
٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ ص
ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو
أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة شنت هجوما سيبريا سريا استهدف إيران فى يونيو الماضي، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين رفيعين.
وذكر موقع «الحرة»، أن الصحيفة الأمريكية أضافت أن الهجوم أدى، وفق المسؤولين، إلى حذف قاعدة بيانات مهمة تستخدمها ذراع إيران شبه العسكرية من أجل التخطيط لشن هجمات على ناقلات نفط، وأسفر لفترة مؤقتة على الأقل، عن تدهور قدرة طهران على استهداف حركة الملاحة البحرية فى الخليج بشكل سري.
وأوضح المسؤولون أن إيران لا تزال تحاول استعادة المعلومات التى تم تدميرها فى هجوم 20 يونيو، وإعادة تشغيل بعض من برامج الكمبيوتر بما فيها شبكات الاتصالات العسكرية التى جرى فصلها عن الإنترنت.
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة وإيران لطالما كانتا طرفين فى نزاع سيبرى غير معلن، مدروس بدقة حتى يبقى فى المنطقة
وأوضح المسؤولون أن إيران لا تزال تحاول استعادة المعلومات التى تم تدميرها فى هجوم 20 يونيو، وإعادة تشغيل بعض من برامج الكمبيوتر بما فيها شبكات الاتصالات العسكرية التى جرى فصلها عن الإنترنت.
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة وإيران لطالما كانتا طرفين فى نزاع سيبرى غير معلن، مدروس بدقة حتى يبقى فى المنطقة الرمادية بين الحرب والسلم، مشيرة إلى هجوم يونيو كان ضربة مهمة فى تلك المعركة وجاءت، وفق المسؤولين الذين تحدثت إليهم الصحيفة، بعد وقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى اليوم ذاته، قصفا انتقاميا ضد إيران ردا على إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة.
من جانبها، لم تصعد إيران الهجمات ردا على ذلك، لكنها واصلت عملياتها الإلكترونية ضد حكومة الولايات المتحدة والشركات الأمريكية بمعدل ثابت، وفقا لمسؤولين أمريكيين.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول الاستخباراتى السابق رفيع المستوى، نورمان رول، قوله إن العمليات الإلكترونية الأمريكية مصممة لتغيير سلوك إيران من دون بدء صراع أوسع أو التسبب فى رد انتقامي.
وأوضح رول أن الهجمات الإلكترونية نظرا لأن من النادر الاعتراف بها علنا، فإنها تشبه إلى حد كبير العمليات السرية.