تقارير: أمريكا هاجمت إيران سرا لشل قدرتها على ضرب الملاحة بالخليج

تحرير:وكالات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ ص

ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة شنت هجوما سيبريا سريا استهدف إيران فى يونيو الماضي، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين رفيعين. وذكر موقع «الحرة»، أن الصحيفة الأمريكية أضافت أن الهجوم أدى، وفق المسؤولين، إلى حذف قاعدة بيانات مهمة تستخدمها ذراع إيران شبه العسكرية من أجل التخطيط لشن هجمات على ناقلات نفط، وأسفر لفترة مؤقتة على الأقل، عن تدهور قدرة طهران على استهداف حركة الملاحة البحرية فى الخليج بشكل سري.

وأوضح المسؤولون أن إيران لا تزال تحاول استعادة المعلومات التى تم تدميرها فى هجوم 20 يونيو، وإعادة تشغيل بعض من برامج الكمبيوتر بما فيها شبكات الاتصالات العسكرية التى جرى فصلها عن الإنترنت. وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة وإيران لطالما كانتا طرفين فى نزاع سيبرى غير معلن، مدروس بدقة حتى يبقى فى المنطقة