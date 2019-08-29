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تقارير: أمريكا هاجمت إيران سرا لشل قدرتها على ضرب الملاحة بالخليج

تحرير:وكالات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ ص
ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو
ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو
أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة شنت هجوما سيبريا سريا استهدف إيران فى يونيو الماضي، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين رفيعين. وذكر موقع «الحرة»، أن الصحيفة الأمريكية أضافت أن الهجوم أدى، وفق المسؤولين، إلى حذف قاعدة بيانات مهمة تستخدمها ذراع إيران شبه العسكرية من أجل التخطيط لشن هجمات على ناقلات نفط، وأسفر لفترة مؤقتة على الأقل، عن تدهور قدرة طهران على استهداف حركة الملاحة البحرية فى الخليج بشكل سري.
وأوضح المسؤولون أن إيران لا تزال تحاول استعادة المعلومات التى تم تدميرها فى هجوم 20 يونيو، وإعادة تشغيل بعض من برامج الكمبيوتر بما فيها شبكات الاتصالات العسكرية التى جرى فصلها عن الإنترنت. وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة وإيران لطالما كانتا طرفين فى نزاع سيبرى غير معلن، مدروس بدقة حتى يبقى فى المنطقة
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لقاء الرئيس السيسي ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

السيسي يلتقي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، بوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، هيروشيجي سيكو، في يوكوهاما، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير الياباني رحب بالرئيس، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في شتى المجالات، وكذا تشجيع الشركات اليابانية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدما بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان

السيسي: القطاع الخاص له دور مهم في الخروج من دائرة الفقر

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، جلسة «حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص» التى عقدت، الخميس، على هامش القمة السابعة لـ«التيكاد» بمدينة يوكوهاما اليابانية. وفى كلمته التى ألقاها، قال الرئيس السيسى: تعقد جلستنا اليوم تحت عنوان «الحوار بين القطاعين العام والخاص» لتؤكد العلاقة العضوية الوطيدة بين الطرفين والتى تهدف فى نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لشعوبنا، حيث إن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لم يعد مسئولية الحكومات فحسب، بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية
الدكتور-مصطفي-وزيري (2)

وزيري: إنشاء متحف بالعاصمة الإدارية يضم ألف قطعة أثرية (فيديو)

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن إنشاء أول متحف في العاصمة الإدارية الجديدة، يضم أكثر من ألف قطعة أثرية. قال وزيري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن متحف العاصمة الإدارية سيعرض آثار العواصم المصرية القديمة، وسيكون متحفا عالميا. واستنكر وزيري ما تردد بشأن لون قصر البارون، قائلا: "إحنا مش هنزهق، القافلة تسير وأي كلام تاني مش مهم". وأضاف أن اللون الطوبي الحالي الناجم عن عملية رفع الاتساخات، هو اللون الأصلي لقصر البارون وفقًا للوثيقة الفرنسية.
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة يبحث مع علي جمعة نتائج حملة «قيم وحياة»

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، لبحث أطر التعاون المشترك، والحديث حول نتائج حملة "قيم وحياة" الذى يُنفذ داخل مراكز الشباب في مختلف المحافظات لنشر القيم الأخلاقية بالمجتمع.
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ترامب

أمريكا تفرض عقوبات على شركتين تابعتين للجيش الإيراني

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على على شركتين إيرانيتين مرتبطتين بالجيش الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، أن الوضع الراهن في بلاده بشأن الاتفاق النووي لن يتغير إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده أولاً. تصريحات روحاني جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما.
ناقلة النفط أدريان

ناقلة النفط الإيرانية تغير اتجاهها إلى تركيا

أظهرت بيانات تعقب حركة السفن أن ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1»، التي كانت تعرف في السابق باسم «جريس 1»، غيرت وجهتها إلى أحد الموانى في تركيا، وفقا لما ذكرته وكالة «أسوشيتدبرس»، السبت. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، كانت السفينة التي تبحر في البحر المتوسط وتريد واشنطن مصادرتها متجهة صوب اليونان، لكن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهة إلى بلاده. وسبق أن حذر مسؤول أمريكي من أن الولايات المتحدة ستتحرك ضد أي أحد يساعد الناقلة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

بعد أكثر من شهر احتجاز..ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق

كشفت بيانات الشحن النهائية، فجر اليوم الأثنين، أن ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" التي احتجزتها القوات البريطانية، منذ يوليو الماضي، تغادر جبل طارق وفق ما ذكرته وكالة اسوشيتد برس. وكانت حكومة جبل طارق رفضت، أمس الأحد، مذكرة أميركية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق. وقالت سلطات جبل طارق في بيان: "بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة"، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأميركية على إيران، وفقًا للعربية.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

الولايات المتحدة الخاسرة الوحيدة في أزمة «جريس 1»

عندما زار الرئيس الإيراني حسن روحاني المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، وشدد على نهج بلاده في التعامل مع الأزمة السياسية المتعلقة بناقلة النفط الإيرانية التي كانت تحتجزها سلطات جبل طارق، كان من الواضح أنه يعرف جيدا نقاط ضعف نظرائه البريطانيين. الأوساط السياسية في بريطانيا رأت أن روحاني كان يدرك أنه يتحدث إلى طبقة سياسية صدئة لا تزال تشعر بالقلق تجاه ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف عالميا باسم "البريكست"، ولذلك قرر أن يلعب على هذا الوتر الحساس في الأزمة.
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