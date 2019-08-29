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الأرصاد: اليوم طقس حار على معظم الأنحاء

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ ص
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 26 36شبين الكوم 25 36طنطا 25 35دمنهور 24 35الإسكندرية 26 32بلطيم
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.الحجاج (5)

مصر للطيران تسير 17 رحلة لنقل 3300 حاج

تسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اليوم الخميس، 17 رحلة جوية إضافية ومنتظمة قادمة من مدينتي جدة والمدينة المنورة إلى محافظة القاهرة، لنقل حوالي 3 آلاف و300 حاج من حجاج بيت الله الحرام، بعد أدائهم مناسك الحج. وأعلنت الشركة، في بيان لها، أن هذه الرحلات تشمل 9 رحلات من جدة لنقل 1700 حاج من بينها رحلات خاصة لحجاج مدينة مالي، و 8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاج من حجاج قرعة القاهرة أسيوط والشرقية، وتضامن المنيا والغربية، بخلاف رحلات العمل.
ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو

تقارير: أمريكا هاجمت إيران سرا لشل قدرتها على ضرب الملاحة بالخليج

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة شنت هجوما سيبريا سريا استهدف إيران فى يونيو الماضي، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين رفيعين. وذكر موقع «الحرة»، أن الصحيفة الأمريكية أضافت أن الهجوم أدى، وفق المسؤولين، إلى حذف قاعدة بيانات مهمة تستخدمها ذراع إيران شبه العسكرية من أجل التخطيط لشن هجمات على ناقلات نفط، وأسفر لفترة مؤقتة على الأقل، عن تدهور قدرة طهران على استهداف حركة الملاحة البحرية فى الخليج بشكل سري.
لقاء الرئيس السيسي ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

السيسي يلتقي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، بوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، هيروشيجي سيكو، في يوكوهاما، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير الياباني رحب بالرئيس، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في شتى المجالات، وكذا تشجيع الشركات اليابانية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدما بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان

السيسي: القطاع الخاص له دور مهم في الخروج من دائرة الفقر

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، جلسة «حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص» التى عقدت، الخميس، على هامش القمة السابعة لـ«التيكاد» بمدينة يوكوهاما اليابانية. وفى كلمته التى ألقاها، قال الرئيس السيسى: تعقد جلستنا اليوم تحت عنوان «الحوار بين القطاعين العام والخاص» لتؤكد العلاقة العضوية الوطيدة بين الطرفين والتى تهدف فى نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لشعوبنا، حيث إن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لم يعد مسئولية الحكومات فحسب، بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية
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طقس-حار (5)

الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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استمرار الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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اليوم.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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