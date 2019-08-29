الأرصاد: اليوم طقس حار على معظم الأنحاء

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 26 36شبين الكوم 25 36طنطا 25 35دمنهور 24 35الإسكندرية 26 32بلطيم