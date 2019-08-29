رغم إصابته بالتهاب رئوي.. ساري يواصل عادته السيئة
تحرير:محمد حسن صيام
٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص
ساري
يعانى الإيطالي ماورتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس من مشاكل صحية عرضته للغياب عن مباراة بارما في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي، حيث يعاني صاحب الـ 60 عامًا من الإصابة بالالتهاب الرئوي بسبب كثرة التدخين.
ولكن مدرب فريق السيدة العجوز لم يتوقف عن عادته السيئة وهو ما تم اكتشافه بعد التقاط أحد المعجبين الصغار لصورة معه في تورينو بالقرب من المركز التدريبي للنادي، حيث ظهر مدرب نابولي السابق وفي يده علبة سجائر وأثار ذلك استياء جماهير اليوفي عندما تم نشر هذه الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويحاول ماوريسيو ساري، العودة للملعب مرة أخرى وذلك خلال المباراة القادمة للسيدة العجوز في الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، والتي يواجه فيها البيانكونيري نظيره نابولي السبت المقبل، على ملعب يوفنتوس فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الكالتشيو.
وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ساري يحاول إقناع الأطباء،
ويحاول ماوريسيو ساري، العودة للملعب مرة أخرى وذلك خلال المباراة القادمة للسيدة العجوز في الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، والتي يواجه فيها البيانكونيري نظيره نابولي السبت المقبل، على ملعب يوفنتوس فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الكالتشيو.
وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ساري يحاول إقناع الأطباء، بحضور المباراة المقبلة، لكن تبقى لهم الكلمة الأخيرة في تحديد موقفه، وسيخضع المدرب الإيطالي لفحوصات طبية جديدة لتقييم وضعه الصحي، بعدما كان يوفنتوس قد أعلن غيابه عن أول مباراتين، لكن ساري يبقى حريصا على التواجد.
وغاب ساري عن مواجهة افتتاح الكالتشيو ضد بارما، حيث حقق اليوفي الانتصار 1- 0، بهدف سجله كيليني، وكانت تقارير تكشف عن غيابه عن مواجهة نابولي هى الأخرى، لكن من الواضح أن للمدير الفنى الإيطالى رأيًا آخر.