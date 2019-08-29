رياضة

رغم إصابته بالتهاب رئوي.. ساري يواصل عادته السيئة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص
ساري
ساري
يعانى الإيطالي ماورتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس من مشاكل صحية عرضته للغياب عن مباراة بارما في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي، حيث يعاني صاحب الـ 60 عامًا من الإصابة بالالتهاب الرئوي بسبب كثرة التدخين. ولكن مدرب فريق السيدة العجوز لم يتوقف عن عادته السيئة وهو ما تم اكتشافه بعد التقاط أحد المعجبين الصغار لصورة معه في تورينو بالقرب من المركز التدريبي للنادي، حيث ظهر مدرب نابولي السابق وفي يده علبة سجائر وأثار ذلك استياء جماهير اليوفي عندما تم نشر هذه الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويحاول ماوريسيو ساري، العودة للملعب مرة أخرى وذلك خلال المباراة القادمة للسيدة العجوز في الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، والتي يواجه فيها البيانكونيري نظيره نابولي السبت المقبل، على ملعب يوفنتوس فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الكالتشيو. وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ساري يحاول إقناع الأطباء،
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أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى عن ملف مدرب الأهلي: الموضوع بقى دمه تقيل

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه لن يتواجد على دكة البدلاء بشكل دائم، مثلما ظهر في مباراة ربع نهائي بطولة كأس مصر أمام فريق مصر للمقاصة، مساء الأربعاء. وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، من تسديدة صاروخية لعبد الله جمعة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى يهاجم الجنايني: أنتم صدقتوا إنكم اتحاد كورة؟

فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، تعليقا على تعيين جمال الغندور، رئيسا للجنة الحكام. وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تعيين جمال الغندور، رئيسا للجنة الحكام، ووجهت اللجنة الشكر إلى سمير محمود عثمان على الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة اللجنة. وكان الجنايني قد عقد جلسة مع الغندور، ووافق الأخير على تولي المهمة بعد أن حصل على موافقة اللجنة المؤقتة فيما يتعلق بكل المطالب الخاصة به لتطوير منظومة التحكيم. وسبق أن تولى جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام عام 2016.
لجنة -اتحاد- الكرة

البدء في تطبيق الـVAR.. قرارات جديدة لاتحاد الكرة

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، 13 قرارًا في اجتماعه الممتد حتى منتصف ليل الأربعاء، جاءت على النحو التالي: 1- تكليف الكابتن محمد فضل، والدكتور أحمد عبد الله، عضوا المجلس، بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في نوفمبر المقبل والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة. 2- تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق.
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يوفنتوس‎

نجم يوفنتوس: الفوز على بارما؟ مازلنا بحاجة للتطور

أكد أليكس ساندرو، لاعب يوفنتوس، أن فريقه بحاجة لمزيد من التطور في المرحلة القادمة، على المستويين الفني والبدني، مؤكدًا أن الفوز الذي حققه البيانكونيري على بارما يضعه على الطريق الصحيح. وافتتح فريق يوفنتوس مبارياته في مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2019- 2020 بالفوز على نظيره فريق بارما، بهدف دون رد، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب إنيو تارديني، وسجل لصالح السيدة العجوز جورجيو كيليني مدافع البيناكونيرى. ويعد هذا الفوز العاشر للتوالى على فريق بارما.
ماوريسيو-ساري-

نيدفيد: رابيو لم يفاجئني.. وهذا موعد عودة ساري

شدد بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، على أن ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، سيعود بعد فترة التوقف الدولي، بعدما عانى من الإصابة بالتهاب رئوي في الأيام الماضية، ستبعده عن إدارة مباراتي بارما ونابولي، ويستعد اليوفي لمواجهة بارما، مساء غدٍ السبت، في إطار منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي. وقال نيدفيد: "أحمل لكم التحيات من ساري، الذي سيعود للفريق عقب فترة التوقف الدولي، وساري يشعر بحالة أفضل، دائمًا يقوم بعمل شاق ويرغب في البقاء بالملعب كل يوم. غياب المدرب عن مقاعد البدلاء يمكن أن يؤدي إلى صعوبات، لكننا تعرضنا لمثل هذا الوضع في مواقف سابقة".
سارى‎

يوفنتوس يعلن إصابة ماوريسيو ساري بمرض رئوي

أصدر نادى يوفنتوس الإيطالى بيانا أوضح فيه إصابة الإيطالى ماوريسيو ساري المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم للسيدة العجوز، بالتهاب في الرئة. وأضاف البيان أن سارى أُصيب بالمرض الأسبوع الماضي وتطلب علاجًا طبيًّا في عدة مناسبات، بما في ذلك قبل المباراة الودية مع فريق فيلار بيروسا. واكمل البيان:" "أن ماوريسيو ساري لم يقم برحلة إلى تريستينا لمباراة ودية مساء السبت الماضى، بعد أن حصل على راحة نهاية الأسبوع، حيث يقوم بتنسيق عمل الفريق مع باقى أعضاء الجهاز الفنى".
دانيلو

اليوفي يعلن التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

وصل الدولي البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدينة تورينو الإيطالية، تمهيدًا للانتقال إلى صفوف فريق يوفنتوس، حيث ربطت التقارير الصحفية الإيطالية دانيلو بالانتقال ليوفينتوس، بالإضافة لرحيل لاعب الفريق، البرتغالي جواو كانسيلو، لنادي مانشستر سيتي في صفقة تبادلية. ونشر الحساب الرسمي لنادي السيدة العجوز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو ظهر فيه الظهير البرازيلي وهو يحط الرحال بمدينة تورينو، تمهيدًا للانضمام لليوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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