رغم إصابته بالتهاب رئوي.. ساري يواصل عادته السيئة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص

ساري

يعانى الإيطالي ماورتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس من مشاكل صحية عرضته للغياب عن مباراة بارما في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي، حيث يعاني صاحب الـ 60 عامًا من الإصابة بالالتهاب الرئوي بسبب كثرة التدخين. ولكن مدرب فريق السيدة العجوز لم يتوقف عن عادته السيئة وهو ما تم اكتشافه بعد التقاط أحد المعجبين الصغار لصورة معه في تورينو بالقرب من المركز التدريبي للنادي، حيث ظهر مدرب نابولي السابق وفي يده علبة سجائر وأثار ذلك استياء جماهير اليوفي عندما تم نشر هذه الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحاول ماوريسيو ساري، العودة للملعب مرة أخرى وذلك خلال المباراة القادمة للسيدة العجوز في الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، والتي يواجه فيها البيانكونيري نظيره نابولي السبت المقبل، على ملعب يوفنتوس فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الكالتشيو. وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ساري يحاول إقناع الأطباء،