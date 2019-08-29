"سيدي نصر الدين".. ضريح وكرامات فى شارع الهرم

تنتشر الأضرحة فى جميع محافظات مصر، بعضها داخل المساجد وبعضها منفصل، يتردد عليه المحبون والمريدون من كل صوب وحدب لأخذ نصيب من الكرامات، منها ضريح "سيدي نصر الدين" بالهرم
ارتبط اسم شارع الهرم بالملاهي الليلية حتى إن البعض يطلق عليه أحيانا اسم "شارع الكباريهات"، بسبب ما عرف عنه على مدار تاريخه من انتشار الملاهي الليلية والكازينوهات والبارات، ولكن ما لا يعرفه البعض هو أن شارع الهرم من الشوارع التي تبدأ بأحد المساجد المهمة وهو مسجد "سيدي نصر الدين"، الذي يعد من أهم معالم شارع الهرم حتى إن المنطقة سميت على اسمه، لأنه لم يكن رجلا عاديا، بل كان واحدا من أولياء الله الصالحين، ممن وهبوا حياتهم لعبادة الله ونشر الخير بين الناس، لذا يذهب إليه محبوه للتبرك به والتعلم من سيرته العطرة.
من هو نصر الدين؟
هو نصر الدين بن عبدالسلام بن عمران بن شهاب الدين بن ناصر الدين أبو المعروف بن عمران بن كمال الدين، يعود نسبه إلى على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب، وجدته السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
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من هو نصر الدين؟
هو نصر الدين بن عبدالسلام بن عمران بن شهاب الدين بن ناصر الدين أبو المعروف بن عمران بن كمال الدين، يعود نسبه إلى على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب، وجدته السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
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مسجد نصر الدين
يقع مسجد "سيدي نصر الدين"، في بداية شارع الهرم، معلق عليه من الخارج لافتتان الأولى مكتوب عليها "دار مناسبات مسجد نصر الدين"، والأخرى مكتوب عليها "هذا مقام العارف بالله سيدي نصر الدين من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم".
يقبل على الصلاة فى المسجد عدد كبير من المواطنين بسبب موقعه المتميز، هذا بالإضافة إلى زوار الضريح من محبي الشيخ ومريديه.
ينقسم المسجد إلى ثلاثة أجزاء الجزء الأول هو الجزء الرئيس الذي يحتوي على المنبر ويصلي به الرجال، والجزء الثاني هو مصلى السيدات، أما الجزء الثالث فهو دار مناسبات.
ولا توجد لافتة داخل المسجد تحمل السيرة الذاتية للشيخ نصر الدين، ولكن توجد لافتة واحدة مكتوب عليها نسبه كاملا بداية من الأب وحتى الإمام على بن أبي طالب.
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ضريح نصر الدين
فى إحدى زوايا المسجد توجد غرفة مغلقة يفتحها كل من جاء قاصدا زيارة الشيخ نصر الدين للتبرك به، ولا يتمكن أحد من الدخول للغرفة سوى خطوة واحدة أو خطوتين بسب ضيق المكان الخالي المحيط بالمقام.
توجد لافتة أعلى المقام مكتوب عليها "هذا مقام العارف بالله سيدي نصر الدين رضي الله عنه".
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سيرة الشيخ صديق الفقراء
بمجرد الوصول إلى المسجد وجدنا أحد الأئمة الذين سبق لهم العمل فى المسجد، فبخلاف عمله لمدة 17 عاما إماما لمسجد "نصر الدين"، فهو من سكان المنطقة أيضا ويحرص على زيارة المسجد.
الشيخ حسب الله عبدالعظيم كبير أئمة بوزارة الأوقاف، والإمام السابق للمسجد، قال لـ"التحرير"، إن مكتبة المسجد ليس بها كتب تحمل سيرة الشيخ نصر الدين، وكل ما هو متعارف عن الشيخ من خلال ما تناقله عنه الناس من محبيه ومن عاشوا عصره.
وأضاف عبدالعظيم، أن الشيخ نصر الدين حظي بمكانة كبيرة لدى المواطنين لما عرف عنه من التقوى والصلاح، هذا إلى جانب قربه من الفقراء والمساكين، حيث كان يطرق أبواب الفقراء لمساندتهم ودعمهم بشكل دائم.
وأوضح عبدالعظيم أنه يسكن بمنطقة نصر الدين منذ ما يقرب من 20 عاما ويسمع الكثير عن الشيخ وسيرته العطرة، وأنه كان يقام له مولد يكتظ بمحبيه ومريديه من كل المحافظات، ولكن مع زيادة المباني المحيطة بالمسجد والتكدس السكاني والازدحام المروري بالمنطقة لم يعد هناك مولد للشيخ، ولكن يعكف محبوه على الصلاة فى المسجد إذا كانوا من المناطق القريبة، أما من يقطنون المحافظات فيحرصون على زيارته من آن لأخر للتبرك به.
وأوضح عبدالعظيم أن المسجد كان عبارة عن زاوية صغيرة بجوار الضريح، ثم تحول إلى مسجد منذ ما يقرب من 70 عاما.
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