"سيدي نصر الدين".. ضريح وكرامات فى شارع الهرم

تنتشر الأضرحة فى جميع محافظات مصر، بعضها داخل المساجد وبعضها منفصل، يتردد عليه المحبون والمريدون من كل صوب وحدب لأخذ نصيب من الكرامات، منها ضريح "سيدي نصر الدين" بالهرم

تحرير:هالة صقر ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

مسجد سيدي نصر الدين

ارتبط اسم شارع الهرم بالملاهي الليلية حتى إن البعض يطلق عليه أحيانا اسم "شارع الكباريهات"، بسبب ما عرف عنه على مدار تاريخه من انتشار الملاهي الليلية والكازينوهات والبارات، ولكن ما لا يعرفه البعض هو أن شارع الهرم من الشوارع التي تبدأ بأحد المساجد المهمة وهو مسجد "سيدي نصر الدين"، الذي يعد من أهم معالم شارع الهرم حتى إن المنطقة سميت على اسمه، لأنه لم يكن رجلا عاديا، بل كان واحدا من أولياء الله الصالحين، ممن وهبوا حياتهم لعبادة الله ونشر الخير بين الناس، لذا يذهب إليه محبوه للتبرك به والتعلم من سيرته العطرة.

من هو نصر الدين؟ هو نصر الدين بن عبدالسلام بن عمران بن شهاب الدين بن ناصر الدين أبو المعروف بن عمران بن كمال الدين، يعود نسبه إلى على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب، وجدته السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ أيضا: أضرحة الأولياء.. ملاذ المريدين