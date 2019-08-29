سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

"سيدي نصر الدين".. ضريح وكرامات فى شارع الهرم

تنتشر الأضرحة فى جميع محافظات مصر، بعضها داخل المساجد وبعضها منفصل، يتردد عليه المحبون والمريدون من كل صوب وحدب لأخذ نصيب من الكرامات، منها ضريح "سيدي نصر الدين" بالهرم
تحرير:هالة صقر ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص
مسجد سيدي نصر الدين
مسجد سيدي نصر الدين
ارتبط اسم شارع الهرم بالملاهي الليلية حتى إن البعض يطلق عليه أحيانا اسم "شارع الكباريهات"، بسبب ما عرف عنه على مدار تاريخه من انتشار الملاهي الليلية والكازينوهات والبارات، ولكن ما لا يعرفه البعض هو أن شارع الهرم من الشوارع التي تبدأ بأحد المساجد المهمة وهو مسجد "سيدي نصر الدين"، الذي يعد من أهم معالم شارع الهرم حتى إن المنطقة سميت على اسمه، لأنه لم يكن رجلا عاديا، بل كان واحدا من أولياء الله الصالحين، ممن وهبوا حياتهم لعبادة الله ونشر الخير بين الناس، لذا يذهب إليه محبوه للتبرك به والتعلم من سيرته العطرة.
من هو نصر الدين؟ هو نصر الدين بن عبدالسلام بن عمران بن شهاب الدين بن ناصر الدين أبو المعروف بن عمران بن كمال الدين، يعود نسبه إلى على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب، وجدته السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ أيضا: أضرحة الأولياء.. ملاذ المريدين
اقرأ المزيد
جائزة-النادى-الاعلامى-للتفوق-الصحفى

فتح باب الترشح لجوائز النادي الإعلامي 2019.. وجائزة «حمدي قنديل» للمؤثرين

يعلن النادي الإعلامي، عن إطلاق الدورة الثالثة لجوائزه الصحفية والإعلامية (2019)، عبر فتح باب الترشح أمام أصحاب الأعمال الصحفية والإعلامية المتميزة، والمتسقة مع معايير "دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين"، الذي أصدره في عام 2015. وسيمنح النادي الإعلامي، اعتبارا من العام الجاري 2019، "جائزة حمدي قنديل"، لإحدى الشخصيات الإعلامية صاحبة التأثير والإنجاز في المجال الإعلامي المصري خلال العام.
مصطفى-مدبولي

وقف صرف المعاشات.. الحكومة تنفي 14 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد لفشل التشغيل التجريبي لها، توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان وانسحاب المستثمرين، وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو ممتلكات، حرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

هل تخضع الجامعات الأجنبية لإشراف التعليم العالي؟

وأضافت الوزارة أن لديها ممثلين في عضوية مجلس أمناء فرع الجامعة الأجنبية في مصر، ليكونوا حلقة اتصال بين أجهزة الدولة وفرع الجامعة الأجنبية، والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، لافتة إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للتأكد من استيفاء فرع الجامعة الأجنبية في مصر لمعايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التي توجد بها الجامعة الأم، فضلا عن مراجعة الوزارة للخطة الخمسية المستقبلية لأنشطة الفرع التعليمية والبحثية والمجتمعية.
الاسكان

الحكومة تنفي طرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 مترا مربعا للوحدة، بالمدن الجديدة والمناطق التالية: حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنتزه الجديدة بالإسكندرية، دمياط الجديدة، البحيرة، نويبع، العلمين الجديدة، بني سويف، بورسعيد، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، كفر الشيخ، مرسى مطروح، الوادي الجديد، السويس، أسوان، قنا الجديدة، الشروق، المنيا الجديدة، السادات.
اقرأ المزيد من الأخبار
الامام-جعفر-الصادق

جعفر الصادق.. الإمام الرائد فى علم الكيمياء

لم تكن الدعوة الإسلامية ورفع راية الإسلام عالية تقتصر لدى أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند نشر علوم الفقه والأحاديث النبوية وتفسير القرآن الكريم، بل تطرق بعضهم لدراسة العلوم المختلفة التي تعلي من شأن المسلمين وتجعلهم من جامعي العلوم التي تهم البشرية وتنفعها، حيث حرصوا على دراسة العديد من العلوم الأخرى ونقلها للمسلمين وتقديم المنفعة لهم سواء فى علم الطب أو الرياضيات أو علم الكيمياء الذي برع فيه أحد أحفاد النبي وهو الإمام جعفر الصادق الذي أصبح رائدا فى علم الكيمياء، إلى جانب دراسته لمجموعة من العلوم الأخرى مثل علم الفلك، والفلسفة وغيرهما.
مسجد-اسماعيل-الامبابى (6)

سيدي إسماعيل الإمبابي.. ضريح وكرامات في الحي الشعبي

ازدحام شديد، وأصوات مرتفعة، البعض ينادي على سلعته ليجذب المواطنين إليها، والبعض الآخر ينادى على الركاب، فيما يبحث آخرون عن احتياجاتهم فى سوق الخضار، أو سوق الروبابيكيا، الملاصق لمحطة القطار فى منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وبعد عبور قضبان السكة الحديد التى لا توجد عليها رقابة فالجميع يعبر فى أى وقت، والخروج من باب المحطة تجد نفسك أمام مسجد شهير لا يتردد اسمه إلا وتجد الجميع يعرفه، وهو مسجد سيدي "إسماعيل الإمبابي"، الشيخ المتصوف كما يطلق عليه البعض من سكان المنطقة، يحيط بالمسجد سور ضخم من الخارج، ومن الداخل تكسوه الأشجار.
زين العابدين

زين العابدين.. سيد الساجدين ابن سيد شباب أهل الجنة

ترك لنا أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أولياء الله الصالحين ميراثا ثقيلا من تاريخهم المشرف، فكلما وقف الناس أمام قبورهم تساءلوا عن حياتهم ومواقفهم ومدى قربهم من الله، فلكل حفيد من أحفاد النبي محبوه ومريدوه ممن يتركون منازلهم ويسافرون مئات الأميال لزيارتهم، ويبحثون باستمرار عن سيرتهم العطرة، وتفاصيل الأعوام التي عاشوها حاملين لواء الإسلام، كما أن ألقابهم كانت وما زالت تثير التساؤلات وتلفت الانتباه لها، ومنهم لقب "سيد الساجدين"، الذي أطلق على على بن الحسين بن على بن أبي طالب، لكثرة سجوده لله.
مسجد-ابراهيم-الجواد (6)

ذو النفس الزكية.. قطع رأسه فبنوا فوقه ضريح

تحتل أضرحة أولياء الله الصالحين مكانة كبيرة فى نفوس محبيهم، ولكن عندما يكون الضريح لأحد الأشراف من نسل النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أو من نسل الصحابة تزداد المكانة ويزداد عدد المريدين، ولكن هناك أضرحة حصلت على شهرة كبيرة، وأضرحة لا يعرفها سوى محبى أصحابها وسكان المنطقة التى يقع بها الضريح، مثل ضريح حفيد على بن أبي طالب، وهو سيدى إبراهيم الجواد، الذي قطع رأسه فبنوا فوقه ضريح، تحول فيما بعد إلى زاوية للصلاة ثم بنى فوق الضريح مسجد فى أحد الشوارع المتفرعة من شارع المطراوي بحي المطرية، فما قصة الضريح؟
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org