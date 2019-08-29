صحف الإمارات: لبنان يخشى حربا وترامب يشيد بجونسون

الصحف تناولت إعلان مدير مكتب الرئيس الإيراني أن المسؤولين في طهران يراجعون خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتخفيف التوترات بين إيران والولايات المتحدة

تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت الصحف تعليق البرلمان البريطاني وتطورات الأوضاع بين لبنان وإسرائيل كما تناولت الصراع في الشرق الأوسط. نبدأ من لبنان حيث أفادت صحيفة "الخليج" بأن الجيش الإسرائيلي أغلق المجال الجوي على طول الحدود مع لبنان، في وقت تحدثت تقارير إخبارية عن أن استهداف الطائرتين المسيرتين للضاحية الجنوبية في بيروت؛ عطل مشروع "حزب الله" لتطوير صواريخه، في حين سادت حالة من الترقب والمخاوف من اندلاع حرب مفتوحة في لبنان.

بينما واصل رئيس الحكومة سعد الحريري، مشاوراته السياسية، وحراكه الدبلوماسي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن الجيش اللبناني أعلن أنه أطلق النار على طائرتين مسيرتين من بين ثلاث طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اخترقت المجال الجوي اللبناني مساء الأربعاء،

بينما واصل رئيس الحكومة سعد الحريري، مشاوراته السياسية، وحراكه الدبلوماسي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن الجيش اللبناني أعلن أنه أطلق النار على طائرتين مسيرتين من بين ثلاث طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اخترقت المجال الجوي اللبناني مساء الأربعاء، في جنوب البلاد قرب الحدود، وأن الطائرات الثلاث عادت إلى المجال الإسرائيلي.

وتدخل طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر المجال الجوي اللبناني، لكن هذه من الحالات النادرة التي يستهدف فيها الجيش اللبناني الطائرات.

وأشارت صحيفة "البيان" إلى أن وفدا عسكريا من الجيش التركي استطلع أمس، طريق حلب اللاذقية، الذي يمر من مناطق ريف إدلب الغربي، لإنشاء نقاط مراقبة تركية، وذلك في محاولة لتعزيز النفوذ التركي في ظل سعي الجيش السوري لاستعادة بقية مناطق إدلب من المسلحين، في وقت قصفت طائرة حربية منطقة قرب موقع عسكري تركي بشمال غرب سوريا.



وبالانتقال إلى اليمن، كشفت "الاتحاد" عن نهب ميليشيات مسلحة موالية لـ"الإخوان" مخازن للأسلحة والذخائر في معسكرات تابعة للجيش والأمن في أبين وعدن تمهيدًا لاستخدامها لتنفيذ هجمات تخريبية داخل المحافظات الجنوبية، كما شملت عمليات النهب ممتلكات الأهالي في مدينة "عتق" بمحافظة شبوة، فيما أكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن الأحداث التي شهدتها محافظات عدن وأبين وشبوة كشفت المؤامرة التي يجري تنفيذها من قبل ميليشيات حزب "الإصلاح" وبتواطؤ مع ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران والتنظيمات الإرهابية، جاءت هذه التطورات فيما بثت تسجيلات مرئية تابعة لـ"الإخوان" عملية تحشيد كبيرة تم استقدامها من مأرب والجوف والبيضاء بينها خلايا إرهابية تتبع تنظيمي "القاعدة" و"داعش".



وتحت عنوان "الهدوء يعود إلى عدن بعد اشتباكات أججها الإخوان"، ذكرت "الخليج" أن اشتباكات عنيفة دارت في محافظة عدن، أمس، بين قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي وقوات منضوية تحت لواء الجيش اليمني، وتضاربت الأنباء بينهما حول السيطرة على عدن، إذ أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بقاء سيطرتها على معظم مديريات محافظة عدن وعودة الهدوء إليها بعد اشتباكات عنيفة.

وقال قائد قوات الحزام الأمني في عدن وضاح عمر، إن معظم مديريات محافظة عدن باتت تحت سيطرة القوات، مضيفاً: "نلاحق قوات حزب الإصلاح" الإخواني.



وتحت عنوان "جونسون يزيح البرلمان عن طريق بريكست"، أوضحت "البيان" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن تعليق أعمال البرلمان بداية من الأسبوع الثاني في الشهر المقبل وحتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر للبريكست، في خطوة وصفها رئيس مجلس العموم بـ"الفضيحة الدستورية"، فيما وصفه آخرون بأن الخطوة بمثابة انقلاب على الطريقة البريطانية.

وسيحد رئيس الوزراء البريطاني من فرصة البرلمان في عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، إذ قلص الوقت الذي سينعقد فيه خلال الفترة التي تسبق الموعد النهائي للخروج في 31 أكتوبر؛ مما أثار غضب معارضين طالبوا الملكة إليزابيث بالتدخل.



فيما تناولت صحيفة "الإمارات اليوم" إشادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، بجونسون، بعد قراره المثير للجدل، وكتب ترامب على "تويتر": "بوريس هو بالتحديد ما انتظرته المملكة المتحدة، وسيثبت أنه رجل عظيم، أحبّ المملكة المتحدة".

واعتبر أنه سيكون من "الصعب جدًّا" لزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن طلب التصويت على سحب الثقة من حكومة جونسون.

يأتي ذلك، بعدما وافقت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، على طلب من جونسون بشأن تعليق عمل البرلمان بشكل مؤقت.

وأكد البيان أن أعمال البرلمان ستتوقف في الفترة من التاسع حتى الثاني عشر من سبتمبر، وحتى 14 أكتوبر.



وتحت عنوان "إيران تدرس خطة ماكرون لتخفيف التوتر مع أمريكا"، أفادت "الإمارات اليوم" بأن مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، محمود واعظي، أعلن أن المسؤولين في طهران يراجعون خطة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لتخفيف التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وأن المشاورات في طهران حول الاتفاق النووي قد تعني مراجعة الاتفاق في مؤسسات مثل المجلس الأعلى للأمن القومي، فيما أوضح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، أن بلاده لا تسعى لزيادة التوتر، لكن ينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقه.

فيما أوضحت "الخليج" أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال خلال اجتماع الحكومة، أمس الأربعاء، إنه لا يمكن أن تعزل طهران نفسها عن العالم، مؤكدًا ضرورة التحدث والتعاون مع دول العالم، وفي المقابل قال مسؤول أمريكي رفيع إن موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من طهران لم يطرأ عليه أي تغيير.



وأضاف روحاني: "العلاقات مع الخارج تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة لإيران، ونحن نستمد قوتنا من الداخل، لكن علاقاتنا مع الدول الخارجية مهمة.. لا يمكننا عزل أنفسنا عن العالم، وينبغي التحدث والتعاون مع دول العالم"، لافتا إلى ضرورة "استغلال قدرات الدول الصديقة والتعاون مع العالم لأجل حل المشكلات التي تعانيها إيران".