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مصر للطيران تسير 17 رحلة لنقل 3300 حاج

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
حجاج - صورة أرشيفية
حجاج - صورة أرشيفية
تسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اليوم الخميس، 17 رحلة جوية إضافية ومنتظمة قادمة من مدينتي جدة والمدينة المنورة إلى محافظة القاهرة، لنقل حوالي 3 آلاف و300 حاج من حجاج بيت الله الحرام، بعد أدائهم مناسك الحج. وأعلنت الشركة، في بيان لها، أن هذه الرحلات تشمل 9 رحلات من جدة لنقل 1700 حاج من بينها رحلات خاصة لحجاج مدينة مالي، و 8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاج من حجاج قرعة القاهرة أسيوط والشرقية، وتضامن المنيا والغربية، بخلاف رحلات العمل.
من ناحية أخرى، استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى، صباح يوم الأحد الماضي، 77 ألفا و75 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و735 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و340 حالة بالمدينة المنورة. وأكد بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، اليوم، أن الوزيرة هالة زايد تتابع
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طقس-حار (6)

الأرصاد: اليوم طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو

تقارير: أمريكا هاجمت إيران سرا لشل قدرتها على ضرب الملاحة بالخليج

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة شنت هجوما سيبريا سريا استهدف إيران فى يونيو الماضي، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين رفيعين. وذكر موقع «الحرة»، أن الصحيفة الأمريكية أضافت أن الهجوم أدى، وفق المسؤولين، إلى حذف قاعدة بيانات مهمة تستخدمها ذراع إيران شبه العسكرية من أجل التخطيط لشن هجمات على ناقلات نفط، وأسفر لفترة مؤقتة على الأقل، عن تدهور قدرة طهران على استهداف حركة الملاحة البحرية فى الخليج بشكل سري.
لقاء الرئيس السيسي ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

السيسي يلتقي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، بوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، هيروشيجي سيكو، في يوكوهاما، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير الياباني رحب بالرئيس، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في شتى المجالات، وكذا تشجيع الشركات اليابانية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدما بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان

السيسي: القطاع الخاص له دور مهم في الخروج من دائرة الفقر

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، جلسة «حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص» التى عقدت، الخميس، على هامش القمة السابعة لـ«التيكاد» بمدينة يوكوهاما اليابانية. وفى كلمته التى ألقاها، قال الرئيس السيسى: تعقد جلستنا اليوم تحت عنوان «الحوار بين القطاعين العام والخاص» لتؤكد العلاقة العضوية الوطيدة بين الطرفين والتى تهدف فى نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لشعوبنا، حيث إن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لم يعد مسئولية الحكومات فحسب، بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية
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.الحجاج (2)

غدا.. مصر للطيران تسير 17 رحلة لنقل 3700 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة؛ لنقل 3700 حاج من الأراضي المقدسة. وذكرت الشركة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه سيتم تسيير 8 رحلات من جدة لنقل 1700 حاج، و9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 2000 من حجاج قرعة الشرقية والغربية والقاهرة، بخلاف رحلات العمل. من ناحية أخرى، استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى، صباح اليوم، 77 ألفا و75 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و735 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و340 حالة بالمدينة المنورة.
.الحجاج (5)

الصحة: الكشف على 77 ألف حاج بمكة والمدينة

استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى، صباح اليوم الأحد، 77 ألفا و75 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و735 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و340 حالة بالمدينة المنورة. وأكد بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، اليوم، أن الوزيرة هالة زايد تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين. ومن جانبه، أشار الملحق الطبي بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج الدكتور عمرو قنديل، إلى دخول 269 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 230 حالة بعد تمام شفائها.
.الحجاج (7)

الصحة: الكشف على 76 ألف حاج بمكة والمدينة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، بيانا تقول فيه، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم السبت، 76 ألفا و339 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و48 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و291 حالة في المدينة المنورة، موضحة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
.الحجاج (5)

غدا.. مصر للطيران تسير رحلة لعودة 3700 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لنقل 3 آلاف و700 حاج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، التي بدأت يوم 14 أغسطس الجاري وتنتهي في 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تقلع رحلات من جدة لنقل 2000 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم وبعثات الداخلية وتنازلات وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.
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