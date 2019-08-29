مصر للطيران تسير 17 رحلة لنقل 3300 حاج

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

حجاج - صورة أرشيفية

تسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اليوم الخميس، 17 رحلة جوية إضافية ومنتظمة قادمة من مدينتي جدة والمدينة المنورة إلى محافظة القاهرة، لنقل حوالي 3 آلاف و300 حاج من حجاج بيت الله الحرام، بعد أدائهم مناسك الحج. وأعلنت الشركة، في بيان لها، أن هذه الرحلات تشمل 9 رحلات من جدة لنقل 1700 حاج من بينها رحلات خاصة لحجاج مدينة مالي، و 8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاج من حجاج قرعة القاهرة أسيوط والشرقية، وتضامن المنيا والغربية، بخلاف رحلات العمل.

من ناحية أخرى، استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى، صباح يوم الأحد الماضي، 77 ألفا و75 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و735 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و340 حالة بالمدينة المنورة. وأكد بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، اليوم، أن الوزيرة هالة زايد تتابع