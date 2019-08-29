رياضة

مصر في مهمة خطف ذهبية اليد الإفريقية أمام أنجولا

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
منتخب اليد
منتخب اليد
يواجه منتخب مصر لكرة اليد، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، نظيره منتخب أنجولا، في نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًّا في المغرب، ونجح المنتخب الوطني لكرة اليد، في التأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية رقم 22، بينما صعد منتخب أنجولا إلى الدور ذاته بعد التغلب على منتخب المغرب بنتيجة (27- 24)، بينما سيلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الجزائري في مباراة تحديد المركز الثالث، ويحمل منتخب مصر لقب الدورة الماضية من الألعاب الإفريقية 2015، التي أُقيمت في الكونغو برازافيل، على حساب منتخب أنجولا.
واستطاع منتخب اليد بقيادة مديره هاني الفخراني، الفوز على غينيا في افتتاح مشوار البطولة، الأربعاء، بنتيجة 42- 22، قبل أن يهزم زامبيا 42- 23، وتغلب على منتخب نيجيريا لحساب ربع النهائي، في اللحظات الأخيرة بنتيجة (27- 26)، وأقصى الجزائر من نصف النهائي. وكان منتخب مصر هو حامل لقب آخر 4 نسخ أقيمت في دورة
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مواجهات سهلة للكبار في «كأس كاراباو»

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو)، بخروجه لمواجهة بريستون نورث إيند المنافس في الدرجة الثانية، فيما يحل ليفربول ضيفا على ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثالثة بعد إقامة قرعة الدور الثالث، فيما يستضيف مانشستر يونايتد منافسه روتشدال المنافس في الدرجة الثالثة، وينتظر تشيلسي وصيف البطل في الموسم الماضي الفائز من جريمسبي المنتمي للدرجة الرابعة أو ماكلسفيلد تاون، فيما يلعب آرسنال ضد نوتنجهام فورست الذي يشارك في الدرجة الثانية.
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قبل القرعة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.
دورى-ابطال-اوروبا

قرعة نارية منتظرة في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. وتجنّب القرعة أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم.
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منتخب-مصر-لناشئي-كرة-اليد (3)

يد مصر تتأهل لنهائي دورة الألعاب الأفريقية

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على حساب المنتخب الجزائري بنتيجة 42-22 في نصف نهائي المسابقة، وسيخوض منتخب الفراعنة المباراة النهائية من البطولة غدًا، الخميس، حيث ينتظر الفائز من مواجهة المغرب ضد أنجولًا، التي ستقام في مساء اليوم، ونجح المنتخب المصري في فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية، حيث تفوق في الشوط الأول بنتيجة (21-12 )، قبل أن يوسع الفارق في النصف الثاني، ويشارك منتخبنا في دورة الألعاب بفريق الشباب الحاصل على برونزية بطولة العالم منذ عدة أسابيع.
منتخب-مصر-لناشئي-كرة-اليد (3)

يد الفراعنة في مهمة التأهل لنهائي الألعاب الإفريقية

يواجه منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الأربعاء، نظيره منتخب الجزائر، في نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، ونجح المنتخب الوطني لكرة اليد في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية رقم 22، بعد التغلب على منتخب نيجيريا لحساب ربع النهائي، في اللحظات الأخيرة بنتيجة (27- 26)، وكان شباب الفراعنة قد خرجوا من الشوط الأول خاسرين بنتيجة (9-14)، قبل أن ينجحوا في العودة بقوة، بينما تأهل منتخب الجزائر بالفوز على منتخب غينيا بنتيجة (33- 18).
منتخب- مص- لكرة- الطائرة‎

طائرة مصر تخسر من الجزائر في دورة الألعاب الأفريقية

تعرض منتخب مصر الأول لكرة الطائرة، للخسارة من نظيره المنتخب الجزائري، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا بالمغرب، حيث خسر الفراعنة بنتيجة (3 - 0 )، بنتائج أشواط ( 25-21 )، (25-20)، ( 25-18 )، ليتلقى الخسارة الثانية له خلال ثلاث مباريات، بعدما حقق الفوز في المواجهة الأولى على كاب دي فيردي بنتيجة ( 3-0 )، قبل أن يخسر أمام الكاميرون خلال المواجهة الماضية، ومحاربي الصحراء بنفس النتيجة.
بعثة مصر في المغرب‎

بعثة مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية

واصلت البعثة المصرية تصدرها لحصد ميداليات الألعاب الإفريقية، التي تقام حاليًّا في المغرب، بعدما حصد شهاب محمد، لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، ميدالية ذهبية، اليوم الإثنين، ضمن منافسات البطولة، وتوج شهاب بالذهبية في منافسات رمي القرص، حيث احتل المركز الأول عقب تحقيقه لمسافة قدرها 59.23 مترا، ليحقق الميدالية الذهبية الأولى لبعثة مصر في ألعاب القوى مع بداية المنافسات في دورة الألعاب، ليرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في هذه الدورة، إلى 100 ميدالية حتى الآن، بواقع 32 ذهبية، و40 فضية، و28 برونزية.
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