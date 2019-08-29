مصر في مهمة خطف ذهبية اليد الإفريقية أمام أنجولا

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

منتخب اليد

يواجه منتخب مصر لكرة اليد، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، نظيره منتخب أنجولا، في نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًّا في المغرب، ونجح المنتخب الوطني لكرة اليد، في التأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية رقم 22، بينما صعد منتخب أنجولا إلى الدور ذاته بعد التغلب على منتخب المغرب بنتيجة (27- 24)، بينما سيلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الجزائري في مباراة تحديد المركز الثالث، ويحمل منتخب مصر لقب الدورة الماضية من الألعاب الإفريقية 2015، التي أُقيمت في الكونغو برازافيل، على حساب منتخب أنجولا.

واستطاع منتخب اليد بقيادة مديره هاني الفخراني، الفوز على غينيا في افتتاح مشوار البطولة، الأربعاء، بنتيجة 42- 22، قبل أن يهزم زامبيا 42- 23، وتغلب على منتخب نيجيريا لحساب ربع النهائي، في اللحظات الأخيرة بنتيجة (27- 26)، وأقصى الجزائر من نصف النهائي. وكان منتخب مصر هو حامل لقب آخر 4 نسخ أقيمت في دورة

واستطاع منتخب اليد بقيادة مديره هاني الفخراني، الفوز على غينيا في افتتاح مشوار البطولة، الأربعاء، بنتيجة 42- 22، قبل أن يهزم زامبيا 42- 23، وتغلب على منتخب نيجيريا لحساب ربع النهائي، في اللحظات الأخيرة بنتيجة (27- 26)، وأقصى الجزائر من نصف النهائي.



وكان منتخب مصر هو حامل لقب آخر 4 نسخ أقيمت في دورة الألعاب الإفريقية، وحصد منتخب مصر الميدالية الذهبية 7 مرات من أصل 11 نسخة أقيمت من قبل.



وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة بعض عناصر منتخب الشباب والناشئين والكبار، وهم كل من عمر الوكيل وعبدالعزيز إيهاب وشهاب عبدالله وأحمد قاسم وسيف الدرع وأحمد راضى ومحسن رمضان وعمر كاستيلو وعمر سامى وخالد وليد وشادى محمود وعبدالفتاح على وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وسيف هانى ومهاب سعيد.