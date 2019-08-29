رياضة

كلوب يتحدث عن «مجموعات الموت» في قرعة دوري الأبطال

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
كشف يورجن كلوب، المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن مدى قوة بطولة دوري أبطال أوروبا، لافتا إلى أن زيادة التنافس والقوة كل عام في البطولة الأوروبية، تجعل الحديث عن فكرة دوري السوبر الأوروبي غير مُجدٍ على حد وصفه، إذ عارض المدير الفني الألماني الاقتراح الذي تخطط له الأندية الكبرى في السنوات القليلة المقبلة، بتدشين بطولة خاصة بين عظماء القارة العجوز، بدلا من اللعب في دوري أبطال أوروبا. وتوقع كلوب أن تسفر نتائج قرعة البطولة، المقرر لها اليوم الخميس في موناكو، عن أكثر من مجموعة موت، نظرًا للتوزيع المختلف للأندية هذه المرة.
وقال يورجن كلوب للصحفيين: «لقد أخبروني بالمجموعات وما سيحدث في القرعة. هذا جنون، وأعتقد أننا سنكون على موعد مع مجموعات قوية، ينبغي عليهم وضع كل الفرق في وعاء واحد؛ لأن المستويات قريبة جدا". واختتم مدرب الريدز تصريحاته بالرد على سؤال أحد الصحفيين عن مدى إمكانية هيمنة الأندية الإنجليزية على دوري
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مواجهات سهلة للكبار في «كأس كاراباو»

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو)، بخروجه لمواجهة بريستون نورث إيند المنافس في الدرجة الثانية، فيما يحل ليفربول ضيفا على ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثالثة بعد إقامة قرعة الدور الثالث، فيما يستضيف مانشستر يونايتد منافسه روتشدال المنافس في الدرجة الثالثة، وينتظر تشيلسي وصيف البطل في الموسم الماضي الفائز من جريمسبي المنتمي للدرجة الرابعة أو ماكلسفيلد تاون، فيما يلعب آرسنال ضد نوتنجهام فورست الذي يشارك في الدرجة الثانية.
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قبل القرعة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.
دورى-ابطال-اوروبا

قرعة نارية منتظرة في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. وتجنّب القرعة أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم.
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ليفربول يرد على بوبي دونكان في بيان رسمي

قام نادي ليفربول الإنجليزي بالرد سريعًا على ما قاله وكيل أعمال مهاجم الرديف بوبي دونكان، والذي اتهم الريدز باتهامات خطيرة تضر سمعته كثيرًا، لذا استدعى الرد في أقرب وقت ممكن، حيث كان وكيل أعمال دونكان قد ادعى بأن تعامل ليفربول مع موكله ألحق أضرارا نفسية وعقلية باللاعب، لدرجة أنه لا يستطيع أن يخرج من منزله. وصرح بأن رفض عروض إعارة اللاعب لفيورنتينا ونورتشلاند الدانماركي هو ما أحبط دونكان كثيرًا، لأنه يعلم صعوبة مشاركته مع الفريق الأول في الوقت الراهن.
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يورجن كلوب يعتزم الحصول على راحة لمدة عام

يعتزم يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الحصول على راحة من التدريب لمدة عام لاستعادة طاقته بعد انتهاء مهمته مع بطل دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد لمجلة كيكر الألمانية. وتولى كلوب مسؤولية ليفربول في 2015، ويرتبط بعقد حتى 2022 وقاد النادي للحصول على لقب دوري الأبطال، الموسم الماضي، والمنافسة حتى آخر رمق على لقب البريميرليج. وقال كلوب: "أملك طاقة كبيرة، لكن لديّ مشكلة واحدة، فلا أستطيع التعامل مع الأمور بشكل جزئي فإما أن أكون في كامل طاقتي وأقدم كل ما عندي وإما أن أفعل عكس ذلك، وعندما أشعر أني لا أستطيع الاستمرار لفترة أطول سأحصل على راحة لمدة عام".
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شرط ليفربول للموافقة على رحيل محمد صلاح

وافق نادي ليفربول الإنجليزي، على بيع الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في حال فوز الفريق بالدوري الإنجليزي "البريميرليج"، خلال الموسم الجاري، إذ أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة الريدز أبدت استعدادها للموافقة على رحيل محمد صلاح، بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة أن أغلب الأندية الكبيرة في أوروبا تسعى للفوز بخدماته، بعد المستوى المميز الذي قدَّمه طوال المواسم الثلاثة الماضية.
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كلوب: الموسم الجديد الأصعب والأكثر تحديًا

يشعر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن بداية الموسم الجديد تقدم فرصة عظيمة لفريقه، لكنه أوضح سبب حاجة ليفربول إلى أن يكون أفضل في جميع الجوانب إذا أرادوا بلوغ الأهداف التي يرغبون فيها. ويبدأ ليفربول الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على أرضه مع نورويتش سيتي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب أنفيلد، بهدف تقديم موسم رائع، بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وحصد 97 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.
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