كلوب يتحدث عن «مجموعات الموت» في قرعة دوري الأبطال

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

يورجن كلوب

كشف يورجن كلوب، المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن مدى قوة بطولة دوري أبطال أوروبا، لافتا إلى أن زيادة التنافس والقوة كل عام في البطولة الأوروبية، تجعل الحديث عن فكرة دوري السوبر الأوروبي غير مُجدٍ على حد وصفه، إذ عارض المدير الفني الألماني الاقتراح الذي تخطط له الأندية الكبرى في السنوات القليلة المقبلة، بتدشين بطولة خاصة بين عظماء القارة العجوز، بدلا من اللعب في دوري أبطال أوروبا. وتوقع كلوب أن تسفر نتائج قرعة البطولة، المقرر لها اليوم الخميس في موناكو، عن أكثر من مجموعة موت، نظرًا للتوزيع المختلف للأندية هذه المرة.

وقال يورجن كلوب للصحفيين: «لقد أخبروني بالمجموعات وما سيحدث في القرعة. هذا جنون، وأعتقد أننا سنكون على موعد مع مجموعات قوية، ينبغي عليهم وضع كل الفرق في وعاء واحد؛ لأن المستويات قريبة جدا". واختتم مدرب الريدز تصريحاته بالرد على سؤال أحد الصحفيين عن مدى إمكانية هيمنة الأندية الإنجليزية على دوري