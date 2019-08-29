3 مسلسلات جديدة ينطلق عرضها الأسبوع المقبل

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

حكاية اتفضلوا فى الصالون - نصيبي وقسمتك 3

يشهد الأسبوع المقبل انطلاق موسم الأوف سيزون، بعد أن كشف صناع الأعمال الدرامية عن مواعيد عرض مسلسلاتهم الجديدة، البداية مع الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» الذى تعرض أولى حكاياته يوم السبت المقبل، فى تمام الثامنة مساء، على قناة ON، بينما يعرض على قناة MBC1 فى نفس الموعد اليوم التالي، وتحمل الحكاية الأولي عنوان «اتفضلوا فى الصالون» تقوم ببطولتها الفنانة هنا شيحة، وإخراج مصطفى فكرى، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج مشترك بين المنتج أحمد عبد العاطي وشركة سينرجي.

كما يشهد أيضا يوم السبت المقبل، انطلاق عرض الجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي» على قناة DMC، فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويأتي ذلك استكمالا للأحداث التي عرضت قبل الموسم الرمضاني، المسلسل من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، إخراج تامر حمزة، وبطولة «صلاح عبدالله، ميرفت أمين، عزت العلايلي،