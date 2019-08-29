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3 مسلسلات جديدة ينطلق عرضها الأسبوع المقبل

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
حكاية اتفضلوا فى الصالون - نصيبي وقسمتك 3
حكاية اتفضلوا فى الصالون - نصيبي وقسمتك 3
يشهد الأسبوع المقبل انطلاق موسم الأوف سيزون، بعد أن كشف صناع الأعمال الدرامية عن مواعيد عرض مسلسلاتهم الجديدة، البداية مع الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» الذى تعرض أولى حكاياته يوم السبت المقبل، فى تمام الثامنة مساء، على قناة ON، بينما يعرض على قناة MBC1 فى نفس الموعد اليوم التالي، وتحمل الحكاية الأولي عنوان «اتفضلوا فى الصالون» تقوم ببطولتها الفنانة هنا شيحة، وإخراج مصطفى فكرى، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج مشترك بين المنتج أحمد عبد العاطي وشركة سينرجي.
كما يشهد أيضا يوم السبت المقبل، انطلاق عرض الجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي» على قناة DMC، فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويأتي ذلك استكمالا للأحداث التي عرضت قبل الموسم الرمضاني، المسلسل من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، إخراج تامر حمزة، وبطولة «صلاح عبدالله، ميرفت أمين، عزت العلايلي،
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شيرين سيف النصر (8)

شيرين سيف النصر تكشف سبب ابتعادها عن الفن

كشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن السبب الحقيقي وراء ابتعادها عن الفن، خلال الفترة الماضية، إذ اعتقد البعض أنها قررت الاعتزال، وربما رجح البعض أن هذا الغياب يعود إلى تعرضها إلى أزمة صحية، أو مشكلة في حياتها الشخصية، لكنها اختارت أن تخرج عن صمتها، إذ نفت، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، صحة ما يثار في هذا الشأن، مؤكدة أن اعتقاد البعض أنها اعتزلت العمل الفني خلال السنوات الماضية، التي ابتعدت فيها عن الأعمال الدرامية سواء في المجال السينمائي أو التليفزيوني، غير حقيقي، ولفتت إلى أن ما قيل في هذا الأمر مجرد شائعات.
شيرى-عادل

شيري عادل تعود إلى «انستجرام» بعد أنباء الطلاق

عادت الفنانة شيري عادل إلى نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت تنشر صورا من طفولتها، وأخرى جديدة، وقد لاحظ جمهورها هذا النشاط، والذي يأتي خاصة بعد الأنباء التي تحدثت عن طلاقها من الباحث معز مسعود. وشاركت شيري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، اليوم الأربعاء، صورا لها مع والدتها، وأبدى جمهورها إعجابه بإطلالتها ورقتها وظهورها على طبيعتها، وكانت أغلب التعليقات تتغزل فيها، منها تعليق للفنانة منة فضالي التي وصفتها بـ"القمر".
خالد-الصاوى (2)

«دماء على أبواب الموساد».. خالد الصاوي يعود للدراما

بعد 3 سنوات من الابتعاد يعود النجم خالد الصاوي، للدراما التليفزيونية، من خلال مسلسل "دماء على أبواب الموساد" بشخصية عالم الذرة المصري يحيى المشد الذي تعرض للاغتيال في باريس 14 يونيو 1980. ويبدو أن النجم خالد الصاوي قد وجد ضالته أخيرًا في العودة إلى الدراما بعد ثلاث سنوات من الغياب للمرة الأولى دفعة واحدة بمشواره مع عالم المسلسلات منذ "هي ودافنشي" الذي عُرض عام 2016، وذلك بعدما استقر على عمل درامي جديد يقوم ببطولته على أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.
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ماجد-المصري (3)

«بحر» على «الحياة» بداية سبتمبر.. ونجومه يروجون له

استقرت قناة "الحياة" على بدء عرض مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصري، بداية من الإثنين 2 سبتمبر المقبل، يوميًا في السابعة مساءً، وذلك بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج بالفترة الماضية. وعرضت القناة بموقع "يوتيوب" الفيديو الترويجي الأول للمسلسل الذي ينتمي لنوعية الدراما الصعيدية، ويعد أول بطولة مطلقة لماجد المصري، ومن المنتظر أن يقدم من خلالها الصعيد بشكل مختلف وجديد عما قدّمه في أعماله السابقة، ويشارك في بطولته النجوم: محمد دياب وثراء جبيل وميرنا نور الدين وعبد الرحمن أبو زهرة وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكي ونورهان عرفة.
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بعد الانفصال.. هنا شيحة تعود بـ«شخصية جديدة»

كتبت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نصيحة بدت لجمهورها "مقصودة وموجهة"، خاصة أنه أول تعليق لها عبر حسابها تتحدث فيه عن وضعها بعد الانفصال عن الفنان أحمد فلوكس. وشاركت "هنا" صورة مكتوبا عليها بالإنجليزية: "كل مرحلة مقبلة من حياتك تستلزم أن تظهر بشكل مختلف عنك تماما"، وعلقت عليها قائلة: "أهلا بنسختي الجديدة، مرت فترة دون أن نلتقي، سعيدة بعودتي". يذكر أن فلوكس وهنا شيحة تزوجا في أكتوبر الماضي، خلال حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء.
شيرى-عادل

شيري عادل.. ملكة جمال الأطفال التي بدأت بالإعلانات

شيري عادل هي فنانة تتميز بملامحها الرقيقة وصوتها الهادئ ووجهها الطفولي، ما مكنها من العبور لقلوب الجمهور في فترة وجيزة، رغم عدم دراستها للتمثيل، فهي تمتلك مقومات النجمة. اسمها الحقيقي "شيرين عادل"، وُلدت في القاهرة يوم 19 أبريل عام 1988، ونالت لقب "ملكة جمال الأطفال" بعد مشاركتها في مسابقة بنادي "هليوبوليس"، وقتما كان عمرها 3 سنوات، وعملت في مجال الإعلانات بعدما شاهد المخرج طارق نور صورتها على غلاف إحدى المجلات، فظهرت في إعلان لشيكولاتة شهيرة مع ميس حمدان وياسمين عبد العزيز، بجانب إعلانات أخرى.
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