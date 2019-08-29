3 مسلسلات جديدة ينطلق عرضها الأسبوع المقبل

يشهد الأسبوع المقبل انطلاق موسم الأوف سيزون، بعد أن كشف صناع الأعمال الدرامية عن مواعيد عرض مسلسلاتهم الجديدة، البداية مع الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» الذى تعرض أولى حكاياته يوم السبت المقبل، فى تمام الثامنة مساء، على قناة ON، بينما يعرض على قناة MBC1 فى نفس الموعد اليوم التالي، وتحمل الحكاية الأولي عنوان «اتفضلوا فى الصالون» تقوم ببطولتها الفنانة هنا شيحة، وإخراج مصطفى فكرى، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج مشترك بين المنتج أحمد عبد العاطي وشركة سينرجي.
كما يشهد أيضا يوم السبت المقبل، انطلاق عرض الجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي» على قناة DMC، فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويأتي ذلك استكمالا للأحداث التي عرضت قبل الموسم الرمضاني، المسلسل من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، إخراج تامر حمزة، وبطولة «صلاح عبدالله، ميرفت أمين، عزت العلايلي،
كما يشهد أيضا يوم السبت المقبل، انطلاق عرض الجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي» على قناة DMC، فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويأتي ذلك استكمالا للأحداث التي عرضت قبل الموسم الرمضاني، المسلسل من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، إخراج تامر حمزة، وبطولة «صلاح عبدالله، ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي وسيمون»، وتدور أحداثه حول صراع عائلي بين أسرتين بسبب الثروة.
وينضم لهما مسلسل «بحر» بطولة ماجد المصري، الذى ينطلق عرضه الاثنين المقبل، على قناة الحياة، فى تمام الساعة السابعة مساء، المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، يشارك فى بطولته كل من «محمد دياب، ثراء جبيل، ميرنا نور الدين، كوكى، نورهان وعبد الرحمن أبو زهرة»، تدور أحداثه فى صعيد مصر ويرصد أبرز القضايا التي تواجه المجتمع الصعيدي.