«أحداث مجلس الوزراء وخلية حسم» أبرز محاكمات الخميس

دعوى إدارية تطالب بتحمل الدولة تكاليف نقل جثمان المتوفى بالخارج إلى أرض الوطن تكريما للأموات وإكراما للأحياء وأن يكون نقل الجثامين إلى المطارات من الخارج إلى مصر بالمجان

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

محاكمة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصدها فى السطور التالية ومن أبرزها، استكمال محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة والشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة.

شهدت التحقيقات إدلاء المتهمين ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي الذي ينتمون إليه بتهريب عناصرهم من المطلوبين والملاحقين أمنيًا إلى الخارج لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية تمهيدًا لتنفيذ مخططات عدائية داخل الأراضي المصرية. ونوهت اعترافات المتهمين أمام نيابة أمن الدولة باستعانتهم بأسماء حركية