جريمة

«أحداث مجلس الوزراء وخلية حسم» أبرز محاكمات الخميس

دعوى إدارية تطالب بتحمل الدولة تكاليف نقل جثمان المتوفى بالخارج إلى أرض الوطن تكريما للأموات وإكراما للأحياء وأن يكون نقل الجثامين إلى المطارات من الخارج إلى مصر بالمجان
تحرير:سماح عوض الله ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
محاكمة- أرشيفية
محاكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصدها فى السطور التالية ومن أبرزها، استكمال محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة والشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة.
شهدت التحقيقات إدلاء المتهمين ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي الذي ينتمون إليه بتهريب عناصرهم من المطلوبين والملاحقين أمنيًا إلى الخارج لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية تمهيدًا لتنفيذ مخططات عدائية داخل الأراضي المصرية. ونوهت اعترافات المتهمين أمام نيابة أمن الدولة باستعانتهم بأسماء حركية
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مرور الجيزة تضبط 4464 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و4464 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1935 مخالفة انتظار خاطئ، و634 مخالفة متنوعة.
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مصادر تكشف ملابسات انفجار أثار رعب أهالي أكتوبر

كشف مصدر أمني مسؤول، بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، حقيقة ما تردد عن وقوع انفجار هائل هز أرجاء مينة السادس من أكتوبر فجر اليوم الخميس، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن حقيقة الأمر تعود إلى مساء أمس الأربعاء، إذ اندلع حريق في كمية مخلفات بمنطقة حدائق الفردوس بمدينة 6 أكتوبر، وامتدت ألسنة النيران إلى "عشة" يقيم فيها خفير خصوصي معين على حراسة قطعة أرض، لافتا إلى أن الحريق نتج عنه انفجار كابل كهرباء ضغط عالٍ بمنطقة الحريق دون وقوع أي إصابات.
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الشرطة تلاحق مروجي الكيف وحائزي السلاح في الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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القبض على 23 مشتبها به في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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قبول استئناف النيابة وتجديد حبس فتاة العياط 30 يومًا

قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" 15 سنة، والشهيرة بفتاة العياط، وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيلها مؤقتا بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيق معها فى قضية اتهامها بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط، وذلك بقصد الدفاع عن شرفها حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات- وقررت المحكمة تجديد حبس الفتاة لمدة 30 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية بالقضية.
مجلس-الدولة

حكم: موظفو البنك الأهلي ليسوا خاضعين للأقصى للأجور

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في فبراير 2016 بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الذي وافق فيه على سريان القانون على العاملين بالبنك الأهلي المصري، ونص الحكم الصادر اليوم على عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي المصري للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
محكمة-ارشفية

إخلاء سبيل «أميرة» فتاة العياط بكفالة 10 آلاف جنيه

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط، بإخلاء سبيل "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا -بحد قولها في التحقيقات- بعدما طالب دفاعها اليوم أمام المحكمة بإخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة، خاصة أنها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها وقت قتلها المجني عليه، علاوة على كونها قاصرا لم تبلغ السن القانونية، ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم لها، كما لا توجد خشية من هربها، خاصة أنها من توجهت بنفسها لتسليم نفسها إلى الشرطة.
رشوة

حجز رشوة «وزارة التموين» للحكم 23 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة حجز محاكمة "علاء الدين.ف"، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، إلى جلسة 23 ديسمبر القادم للنطق بالحكم، وصدر القرار برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، بحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأحمد سعفان ويحيى عمر مروان ومحمد عبد الناصر، وكلاء نيابة أمن الدولة، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين لحين صدور الحكم.
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