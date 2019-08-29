مباحث التموين تداهم مصنع مقرمشات فاسدة في أبو النمرس

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

مقرمشات

اللهث وراء تحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة دون تكبد مشقة العمل الجاد وكسب الرزق الحلال يجعل نهايات قاصدي ذلك الطريق متشابهة، خلف القضبان، إذ عمد أحد الأشخاص لإنشاء مصنع لإنتاج المقرمشات "سناكس" لم يهتم بمعايير السلامة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في عملية التصنيع أو المنتج النهائي قبل طرحه للبيع، واضعا نصب عينه تحقيق ثروة طائلة بطريقة غير مشروعة إلا أن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة كشفوا المستور، وداهموا مقر تلك المنشأة غير المنضبطة.

وردت معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع مفادها قيام "محمود. ا. خ" صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع المقرمشات (السناكس) بدون ترخيص دائرة مركز أبو النمرس؛ لاتهامه باستخدام مكسبات طعم ومستلزمات إنتاج مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ووضع علامات تجارية بدون وجه حق، وإعادة طرحها بالأسواق والمحلات