الشرطة تلاحق مروجي الكيف وحائزي السلاح في الجيزة

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

حملة أمنية

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 40 قضية بينها 39 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (2300 جرام حشيش- 640 جراما من مخدر الإستروكس- 260 قرصا مخدرا- 35 جرام هيروين- 2000 جرام بانجو). في مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة