رياضة

إيقاف محمد معروف بسبب موقعة الزمالك والمقاصة

تحرير:أحمد بركات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
الزمالك والمقاصة
الزمالك والمقاصة
علمت «التحرير» من مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إيقاف محمد معروف، الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره مصر للمقاصة، والتي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في ربع نهائي كأس مصر، وانتهت بفوز القلعة البيضاء بهدف نظيف ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر. وبحسب مصادر داخل الجبلاية فإن لجنة الحكام ترى أن معروف أخطأ في عدم احتساب 4 ركلات جزاء، اثنتان للفريق الأبيض ومثلهما للفريق الفيومي، ومن ثم قررت إيقافه.
وبتسديدة صاروخية من عبد الله جمعة، تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر للمقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرًا. وقال أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، إن الحكم محمد معروف قدم مستوى أقل من المتوسط في مباراة الزمالك ومصر
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تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. وتجنّب القرعة أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم.
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الشناوي: الحكم حرم الزمالك والمقاصة من 4 ركلات جزاء

قال أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، إن الحكم محمد معروف، قدم مستوى أقل من المتوسط في مباراة الزمالك ومصر المقاصة، التي أقيمت، مساء الأربعاء. وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر موسم 2018-2019، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، من تسديدة صاروخية لعبد الله جمعة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

مرتضى منصور ينتقد حكم موقعة الزمالك ضد المقاصة

انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين محمد معروف حكمًا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام نظيره مصر للمقاصة، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وقال منصور في تصريحات تليفزيوينة فجر اليوم الأربعاء، «محمد معروف سبق وأن ألغى هدفًا صحيحًا للحرس في مرمى الأهلي بالدوري الممتاز.. البداية ليست جيدة من لجنة الحكام».
مصر للمقاصة (2)

تعرف على تشكيل المقاصة المتوقع أمام الزمالك

استقرَّ أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي الزمالك، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير محمود عثمان، الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة

استقرَّ المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي مصر للمقاصة، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. وسيعود طارق حامد للمشاركة مع الفريق، فيما سيتم الاعتماد على عبدالله جمعة في مركز الجناح، كما سيعود محمد عواد، لحراسة المرمى بعدما غاب عن المواجهة الأخيرة بدوري الأبطال، أمام ديكيداها الصومالي.
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