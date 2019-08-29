إيقاف محمد معروف بسبب موقعة الزمالك والمقاصة

تحرير:أحمد بركات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

الزمالك والمقاصة

علمت «التحرير» من مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إيقاف محمد معروف، الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره مصر للمقاصة، والتي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في ربع نهائي كأس مصر، وانتهت بفوز القلعة البيضاء بهدف نظيف ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر. وبحسب مصادر داخل الجبلاية فإن لجنة الحكام ترى أن معروف أخطأ في عدم احتساب 4 ركلات جزاء، اثنتان للفريق الأبيض ومثلهما للفريق الفيومي، ومن ثم قررت إيقافه.

وبتسديدة صاروخية من عبد الله جمعة، تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر للمقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرًا. وقال أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، إن الحكم محمد معروف قدم مستوى أقل من المتوسط في مباراة الزمالك ومصر

وبتسديدة صاروخية من عبد الله جمعة، تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر للمقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرًا.



وقال أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، إن الحكم محمد معروف قدم مستوى أقل من المتوسط في مباراة الزمالك ومصر للمقاصة، موضحًا خلال وجوده في الأستوديو التحليلي لقناة «ON sport»، أن معروف لم يحتسب ركلتى جزاء للزمالك، كانت الأولى عندما لمست الكرة يد شريف حازم، مدافع الفريق الفيومي، والثانية عندما تعرض إمام عاشور للعرقلة في الشوط الثاني.



وأضاف أن مصر للمقاصة أيضًا يستحق ركلتي جزاء، إحداهما لميدو جابر بعد تدخل عنيف من محمود علاء مدافع الفريق الأبيض، والأخرى لصالح عمرو مرعي مهاجم المقاصة، بعد تعرضه لعرقلة واضحة من محمد عبد الغني مدافع الزمالك.