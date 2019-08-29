أصالة تتصدر تريند «يوتيوب» بـ«جابوا سيرته»

تصدرت أغنية «جابوا سيرته» للفنانة السورية أصالة نصري، تريند موقع «يوتيوب»، بعد مرور يومين على طرحها، محققة مليونا و798 ألفا و405 مشاهدات.
الأغنية من كلمات عبدالرحمن محمد وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية: «جابوا سيرته في وسط موضوع قلت أسمع، قلت يمكن أحن تاني ويمكن أرجع، والكلام جاب بعضه فجأة بدأت أركز، قالوا عايش عادي قالوا كلام ينرفز، سمعت عنه حاجات يا ريت ما سمعتها، بيقولوا قابل واحدة بعدي وحبها، حاولت أتوّه في الكلام على قد ما أقدر، مش عايزة أسمع حاجة عنه وعنها، كان نفسي أهرب من كلامهم».
وتعتبر «جابوا سيرته» التعاون الأول بين أصالة والموزع أحمد إبراهيم بعد زواجه من الفنانة أنغام، وكانت أصالة قد طرحت ألبومها الجديد «في قربك» الخميس الماضى، والذى يضم 10 أغانٍ من بينها: «نكتة بايخة» من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، «مبقاش
وتعتبر «جابوا سيرته» التعاون الأول بين أصالة والموزع أحمد إبراهيم بعد زواجه من الفنانة أنغام، وكانت أصالة قد طرحت ألبومها الجديد «في قربك» الخميس الماضى، والذى يضم 10 أغانٍ من بينها: «نكتة بايخة» من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، «مبقاش سر» كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد، ووتريات فهد، وتنفيذ وتريات تامر غنيم، ورباعي وتري ومهندس صوت محمد إسماعيل، وميكس فهد، «حاجة متخصكش» من ألحان وتوزيع آدم حسين، وجيتار أوسو، الألبوم من إنتاج روتانا.
جدير بالذكر أن الفنانة السورية، قد شاركت فى فيلم «ولاد رزق 2» ليس فقط فى غناء الأغنية الترويجية للعمل، بل أيضا ظهرت كضيف شرف إلى جوار الفنانة يسرا والفنان ماجد المصري، ويعد هذا هو الظهور الأول لها فى عمل سينمائي، مجاملة لزوجها المخرج طارق العريان.