أصالة تتصدر تريند «يوتيوب» بـ«جابوا سيرته»

تحرير:التحرير ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

أصالة نصري

تصدرت أغنية «جابوا سيرته» للفنانة السورية أصالة نصري، تريند موقع «يوتيوب»، بعد مرور يومين على طرحها، محققة مليونا و798 ألفا و405 مشاهدات. الأغنية من كلمات عبدالرحمن محمد وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية: «جابوا سيرته في وسط موضوع قلت أسمع، قلت يمكن أحن تاني ويمكن أرجع، والكلام جاب بعضه فجأة بدأت أركز، قالوا عايش عادي قالوا كلام ينرفز، سمعت عنه حاجات يا ريت ما سمعتها، بيقولوا قابل واحدة بعدي وحبها، حاولت أتوّه في الكلام على قد ما أقدر، مش عايزة أسمع حاجة عنه وعنها، كان نفسي أهرب من كلامهم».

وتعتبر «جابوا سيرته» التعاون الأول بين أصالة والموزع أحمد إبراهيم بعد زواجه من الفنانة أنغام، وكانت أصالة قد طرحت ألبومها الجديد «في قربك» الخميس الماضى، والذى يضم 10 أغانٍ من بينها: «نكتة بايخة» من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، «مبقاش