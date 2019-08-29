السندات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين لهذه الأسباب

تصدر الحكومة أدوات دين متمثلة في أذون وسندات خزانة وتعد عوائد هذه الأدوات الأكثر جاذبية للمستثمرين خاصة الأجانب نظرًا لارتفاعها مقارنةً بباقي الأسواق الناشئة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

قالت مؤسسة «جولدمان ساكس»، إن سوق السندات المصرية تشهد تحسنا مدعوما بتوافر عنصر السيولة إلى حد يجعل الاستثمار بالسندات المصرية موضع جذب لكثير من المستثمرين، وتوقعت في تقرير لها، زيادة جاذبية سندات الخزانة المصرية لأجل 10 سنوات مع خفض أسعار الفائدة.. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%.

خفض أسعار الفائدة على المدى القصير يجذب المستثمرين قال فاروق سوسة، نائب رئيس البحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة جولدمان ساكس، إنه مع بدء مصر في خفض أسعار الفائدة على المدى القصير، فإن سندات الخزانة المصرية لأجل 10 سنوات ستصبح خيارا جذابا للغاية للمستثمرين الباحثين عن

خفض أسعار الفائدة على المدى القصير يجذب المستثمرين

قال فاروق سوسة، نائب رئيس البحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة جولدمان ساكس، إنه مع بدء مصر في خفض أسعار الفائدة على المدى القصير، فإن سندات الخزانة المصرية لأجل 10 سنوات ستصبح خيارا جذابا للغاية للمستثمرين الباحثين عن عائدات أكثر ارتفاعا.

وأضاف سوسة أن هناك تحولًا ملحوظًا صوب الاستثمار في سندات طويلة الأجل لضمان الحصول على عائدات مرتفعة بعد خفض الفائدة 1.5%.

ويرى محمد النجار، المحلل المالي، أنه على الرغم من خفض أسعار الفائدة، فإنها ما زالت جاذبة للمستثمرين الأجانب، وذلك نظرا لارتفاعها في مصر مقارنة بباقي الأسواق الناشئة.

وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور، ليصبح إجمالي الخفض خلال العام الجاري نحو 250 نقطة أساس.

ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية

ارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، خلال يونيو الماضي، نحو 90 مليون دولار لتسجل 16.565 مليار دولار، مقابل 16.475 مليار دولار فى مايو، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وأعلن البنك أن استثمارات الأجانب فى الأذون سجلت نحو 276.64 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2018- 2019، في مقابل نحو 291.25 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.

وقال فاروق سوسة نائب رئيس البحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة جولدمان ساكس، إن استثمارات الأجانب ستواصل وجودها في السوق المصرية، ويمكن أن تتزايد في الفترة المقبلة، ما سيكون له تأثير إيجابي فى الجنيه ويؤدي إلى المزيد من الارتفاع في سعر صرف العملة المحلية.

وأضاف أنه رغم تراجع العوائد على الأذون قصيرة الأمد في أعقاب خفض الفائدة، فإن ذلك لم يخلق تخوفا لدى مستثمري السندات، بل على النقيض فإن السوق المصرية تبقى وجهة محببة لديهم حتى إنهم سيفضلون الإبقاء على أموالهم داخل مصر.

وأكد الدكتور سامي السيد أستاذ المالية العامة، أن مصر تقدم أعلى عائد على السندات بالنسبة لدول العالم، حيث يتراوح سعر الفائدة حاليا ما بين 15 و16%، وهو الأمر الذى يشجع المستثمرين الأجانب على شراء هذه الأدوات.

وأكد محمد ماهر المحلل المالي، أن إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت تضمن للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار، ساهم بشكل ملحوظ في استمرار صعود استثمارات الأجانب على الرغم من خفض الفائدة.

ومع بداية العام الجاري 2019، شهدت استثمارات الأجانب عودة قوية لها، وذلك عقب تراجعها بشكل ملحوظ بداية من شهر أبريل 2018، لتفقد أكثر من 10.8 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.

السندات المصرية الأفضل في إفريقيا

قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية، في تقرير لها، إن السندات المقومة بالجنيه المصري حققت مكاسب إجمالية بنحو 8% منذ شهر مايو الماضي، لافتة إلى أن السوق المصرية لا تزال هي الأفضل في أدوات الدين الإفريقية، خاصة مع تحقيق مصر معدل نمو بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي 2018- 2019.

وفي فبراير الماضي، تمكنت السندات المصرية من تحقيق مكاسب بنسبة 5%، لتسجل بذلك أفضل مكاسب بين نظيراتها في الأسواق الناشئة، في حين تعافى الجنيه المصري إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار خلال عامين تقريبا، بحسب بلومبيرج.