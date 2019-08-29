البرازيل تحظر محروقات الزراعة لوقف انتشار حرائق الأمازون

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

حرائق الأمازون

أصدر رئيس البرازيل جايير بولسونارو، مرسوما رئاسيا بحظر المحروقات الزراعية لمدة 60 يوميا في عموم البلاد. وذكر راديو (فرنسا الدولي)، اليوم الخميس، أن المرسوم الرئاسي يحظر استخدام النار في جميع أنحاء البلاد لمدة شهرين، في محاولة لوقف انتشار الحرائق في منطقة الأمازون. وأضاف الراديو، أن هذا المرسوم الذي سينشر، اليوم، في جريدة رسمية، متضمنا بعض الاستثناءات، وذلك دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وكان المتحدث باسم الرئاسة البرازيلية ريجو باروس قد أعلن، في وقت سابق، ترحيب الحكومة بكافة المساعدات الأجنبية من المنظمات والدول لمواجهة حرائق غابات الأمازون، لكن بشرط أن يرجع قرار كيفية استخدامها للبرازيل.

يذكر أن حرائق غابات الأمازون تعتبر من أكثر الأمور التي تشكل قلقا عالميا في الآونة الأخيرة، وتم رصد أكثر من 82 ألفا و200 حريق في الغابات المطيرة في البرازيل، مع اشتعال أكثر من 1600 حريق جديد في غضون يومين فقط.وتبلغ كمية الغابات المطيرة داخل البرازيل نحو 60%، في حين أن حرائق الغابات في أمريكا الجنوبية