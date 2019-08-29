رئيس الاتحاد يتضامن مع الزمالك ويطلب حكاما أجانب

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

الزمالك والاتحاد

كشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن موقفه من طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن استقدام حكام أجانب لإدارة مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس مصر، حيث أعلن تضامنه مع القلعة البيضاء في استقدام حكام أجانب لمباراة الفريقين. وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم عبر قناة المحور: «تحدثت مع مرتضى منصور بعد مباراة المقاصة وطلبت منه أن نتقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة، لاستقدام حكام أجانب.. أتمنى من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الموافقة على ذلك، وهو طلب عادل للفريقين».

وأضاف رئيس الاتحاد السكندري خلال تصريحاته أنه من الممكن أن يتحمل ناديه نصف تكلفة استقدام الحكام والزمالك النصف الآخر، وأكد أنه لا يقلل من التحكيم المصري ولكنه طلب هذا الطلب لصعوبة المباراة وصعوبة إدارتها في ظل الضغط الكبير الذى يتعرض له الحكام المصريون خلال الفترة الأخيرة. وكان رئيس نادي الزمالك، قد