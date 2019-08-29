قرعة نارية منتظرة في دوري أبطال أوروبا

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. وتجنّب القرعة أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم.

وتأهل 26 فريقًا بشكل مباشر إلى مرحلة المجموعات، بينما لحق بهم 6 آخرون هذا الأسبوع بعد خوضهم للأدوار التمهيدية المؤهلة لهذا الدور، وسيتم توزيع الفرق الـ32 المتأهلة لهذه المرحلة على 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق. المستوى الأول: ليفربول، تشيلسي، برشلونة، مانشستر سيتي، يوفنتوس، بايرن ميونخ، باريس سان

وتأهل 26 فريقًا بشكل مباشر إلى مرحلة المجموعات، بينما لحق بهم 6 آخرون هذا الأسبوع بعد خوضهم للأدوار التمهيدية المؤهلة لهذا الدور، وسيتم توزيع الفرق الـ32 المتأهلة لهذه المرحلة على 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق.



المستوى الأول: ليفربول، تشيلسي، برشلونة، مانشستر سيتي، يوفنتوس، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان وزينيت سانت بطرسبرج.



المستوى الثاني: ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند، نابولي، شاختار دونيتسك، توتنهام هوتسبير، أياكس أمستردام وبنفيكا.



المستوى الثالث: ليون، باير ليفركوزن، ريد بول سالزبرج، أوليمبياكوس، فالنسيا، إنتر ميلان، دينامو زغرب وكلوب بروج.



المستوى الرابع: لوكوموتيف موسكو، جينك، جالطة سراي، لايبزيج، النجم الأحمر، أتالانتا، ليل وسلافيا براج.

