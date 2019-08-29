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الأسعار VS الصحة.. التحدي الأبرز أثناء شراء الأدوات المدرسية

مجموعة من الكماليات فى المستلزمات المدرسية باتت ضرورية للاستخدام اليومى على رأسها اللانش بوكس والمقلمة واللانش باج وزجاجة المياه وتفاوتت الأسعار فيما بينها
تحرير:أسماء فتحى ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
الأدوات المدرسية
الأدوات المدرسية
التجار بالفجالة وغيرها من المحلات التجارية المنتشرة لبيع المستلزمات المدرسية قبل بدء الموسم الدراسي الجديد رفعوا شعار "صحة طفلك أهم من الأسعار"، بسبب التفاوت الكبير فى أسعار المنتجات خاصة أن أغلبها مكون من بلاستيك والذى قد يكون هناك أصناف كثيرة منه غير صالحة للاستخدام الآدمى، وهو الأمر الذى يتطلب تحري الدقة عند الشراء وعدم الجري وراء الأسعار المنخفضة، وجاءت على رأس هذه الأدوات "اللانش بوكس" نظرا لتفاعله المباشر مع الطعام واحتمالية ضرره الأكثر سرعة.
إقبال كبير على اللانش بوكس والمقلمة يقول بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية، إن اقبال المواطنين زاد العام الجاري على اللانش بوكس والمقلمة وزمزمية المياه أكثر من العام الماضي، خاصة بعد تفاوت أسعارها وتنوعها بالسوق المحلي، معتبرا أنها باتت أحد أهم المستلزمات المدرسية التى يحرص أولياء
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خالد-حجازى-رئيس القطاع-المؤسسي لاتصالات-مصر

خالد حجازي: 50 مليار جنيه استثمارات «اتصالات مصر»

قال المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن شركته ضخت نحو 50 مليار جنيه على مدار 12 عاما قضتها في السوق المصري، لافتا إلى أن اتصالات شركة المحمول الوحيدة في الوقت الحالي التي تمتلك باقة متكاملة في جميع الخدمات "صوت: محمول وأرضي وإنترنت: محمول وأرضي، وخدمات المجتمعات العمرانية المغلقة"، مضيفا أن اتصالات مصر دائمًا سباقة في المنتجات التي تقدمها للعملاء، لذا قامت بتوقيع اتفاقية مع المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت الارضي بتكنولوجيا الـVDSl التي تمنح العملاء سرعات غير مسبوقة تصل 100 ميجا بت/ ثانية.
فلوس

السندات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين لهذه الأسباب

قالت مؤسسة «جولدمان ساكس»، إن سوق السندات المصرية تشهد تحسنا مدعوما بتوافر عنصر السيولة إلى حد يجعل الاستثمار بالسندات المصرية موضع جذب لكثير من المستثمرين، وتوقعت في تقرير لها، زيادة جاذبية سندات الخزانة المصرية لأجل 10 سنوات مع خفض أسعار الفائدة.. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%.
وزيرة هالة-السعيد-التخطيط فى-مؤتمر-الغرفة-الأمريكية (1)

15 مليار جنيه استثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن الاستثمارات الكلية المستهدفة لبرنامج التنمية المحلية بخطة عام 2019/ 2020 تبلغ نحو 15.4 مليار جنيه، مشيرة إلى احتلال محافظة القاهرة المرتبة الأولى من هذه الاستثمارات بنسبة 16.3%، ثم محافظة البحيرة بنحو 6.1%، وتليها محافظتا مطروح والإسكندرية. وأضافت السعيد أن إقليم القاهرة يحصل على 24% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، ويحظى إقليم الصعيد بنحو 36% بقيمة استمارات تبلغ نحو 4.9 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 29 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في المصرف المتحد ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء.
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الفجالة والادوات المدرسية تصوير دعاء السيد (4)

تجار الفجالة: «المحلي» خفض أسعار مستلزمات المدارس

«التحرير» قامت بجولة ميدانية داخل الفجالة للتعرف على أسعار الأدوات المكتبية وحركة المبيعات في الموسم الجديد، وكان التباين فى الآراء واضحا بين المواطنين والتجار، ففى الوقت الذى أكد فيه التجار أن الأسعار شبه ثابتة وأن عددا من الأنواع تراجعت أسعاره فعليا، أشار المواطنون إلى أن الأسعار ارتفعت ولكن تحركها قليل وغير مؤثر، ونفوا تماما تراجع الأسعار، بينما راح الأطفال يعبرون عن سعادتهم بتنوع الأشكال في الموسم الجاري، مشيرين إلى التطور فى الأشكال والألوان الأكثر بهجة فى الموسم الجديد.
لحوم (1)

لهذه الأسباب انخفضت أسعار اللحوم والدواجن

حالة من الاستقرار النسبي سيطرت على السوق المحلى خلال الأسبوع الجاري، حيث تراجعت اللحوم الحمراء بنحو 7 لـ 10 جنيهات فى الكيلو الواحد رغم انتشار المخاوف مع مطلع الشهر الجاري بشأن احتمالية ارتفاع الأسعار تأثرا بزيادة الطلب فى عيد الأضحى، إلا أنه ووفقا لما أكده التجار فالأسعار تراجعت. انخفضت أيضا أسعار الدواجن بنحو 5% وذلك نتيجة الركود الشديد فضلا عن زيادة حجم المطروح منها بالأسواق، مقابل نقص الطلب عليها وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
الاسمنت (4)

بعد انخفاض أسعار مواد البناء| هل يتأثر سوق العقارات؟

أثارت الأزمة الأخيرة الخاصة بمصانع الدرفلة مخاوف الجميع بشأن ارتفاع أسعار الحديد، وهو ما أكد البعض أن له تأثيرا سلبيا على مسار الأسعار والتى يأتى القطاع العقارى على رأسها، نظرا لارتفاع تكلفة الإنشاءات، إلا أن انخفاض باقى مدخلات الإنتاج ساهم إلى حد كبير فى حفظ توازن السوق المحلى واستقراره خلال الشهرين الماضيين. وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد أجلت جلستها الخاصة لنظر إلغاء فرض الرسوم على واردات البليت إلى جلسة 24 أغسطس الجاري لسماع المرافعات.
ابراهيم-العربى

العربي يُقصي «الوكيل» من رئاسة اتحاد الغرف التجارية

أسفرت انتخابات الاتحاد العام للغرف التجارية التى أجريت صباح اليوم الإثنين، على مقعد الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن فوز المهندس إبراهيم العربي برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بحصوله على 21 صوتا مقابل 14 صوتا لأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد الحالي. وتم تكليف إسماعيل وشاحي، رئيس غرفة قنا وأكبر الأعضاء سنًّا، بالإشراف على عملية الانتخاب، وذلك بحضور 35 عضوًا هم عدد أعضاء مجلس الإدارة للانتخاب فيما بينهم رئيسًا للاتحاد ونائبيه والسكرتير العام وأميني الصندوق.
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