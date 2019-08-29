الأسعار VS الصحة.. التحدي الأبرز أثناء شراء الأدوات المدرسية

مجموعة من الكماليات فى المستلزمات المدرسية باتت ضرورية للاستخدام اليومى على رأسها اللانش بوكس والمقلمة واللانش باج وزجاجة المياه وتفاوتت الأسعار فيما بينها
التجار بالفجالة وغيرها من المحلات التجارية المنتشرة لبيع المستلزمات المدرسية قبل بدء الموسم الدراسي الجديد رفعوا شعار "صحة طفلك أهم من الأسعار"، بسبب التفاوت الكبير فى أسعار المنتجات خاصة أن أغلبها مكون من بلاستيك والذى قد يكون هناك أصناف كثيرة منه غير صالحة للاستخدام الآدمى، وهو الأمر الذى يتطلب تحري الدقة عند الشراء وعدم الجري وراء الأسعار المنخفضة، وجاءت على رأس هذه الأدوات "اللانش بوكس" نظرا لتفاعله المباشر مع الطعام واحتمالية ضرره الأكثر سرعة.
إقبال كبير على اللانش بوكس والمقلمة
يقول بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية، إن اقبال المواطنين زاد العام الجاري على اللانش بوكس والمقلمة وزمزمية المياه أكثر من العام الماضي، خاصة بعد تفاوت أسعارها وتنوعها بالسوق المحلي، معتبرا أنها باتت أحد أهم المستلزمات المدرسية التى يحرص أولياء
إقبال كبير على اللانش بوكس والمقلمة
يقول بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية، إن اقبال المواطنين زاد العام الجاري على اللانش بوكس والمقلمة وزمزمية المياه أكثر من العام الماضي، خاصة بعد تفاوت أسعارها وتنوعها بالسوق المحلي، معتبرا أنها باتت أحد أهم المستلزمات المدرسية التى يحرص أولياء الأمور على شرائها تحقيقا لرغبة الأطفال.
وحذر صفا، من الأصناف التى وصفها بـ"المضروبة" فى الأسواق، مؤكدا أن عددا كبيرا منها يتم استيراده على أنه لعب أطفال؛ لذا فمعايير الجودة تكاد تكون مفقودة وهو الأمر الذى قد يصل لحد الإصابة بالأمراض، لذا يجب على المواطنين أن يحرصوا على سلامة أطفالهم باختيار أصناف البلاستيك الصحى الذى يمكن أن يستخدم فى الطعام.
يذكر أن إجمالى استيراد مصر من الأدوات المكتبية من الخارج بالنسبة للاستهلاك يصل إلى 60% مقابل 40% للمنتج المحلى، بينما تنخفض نسبة استيراد الكشاكيل إلى 20% حيث يتفوق المنتج المحلى فى صناعة الكشاكيل، وتصل أسعار الكشكول المحلى من 2 إلى 10 جنيهات، بينما سعر الكشكول المستورد ما بين 5 و30 جنيها، وأبرز الدول التى يتم استيراد الأدوات المكتبية منها الصين والهند وإندونيسيا وفرنسا، بقيمة تقدر بنحو 500 مليون جنيه.
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أسعار ملحقات الأدوات المدرسية هذا العام
الزمزمية الشعبية: تراوح سعرها حسب الجودة من 12 لـ50 جنيها.
زمزمية مياه متوسطة "فوق الشعبى": 55 لـ100 جنيه.
زمزمية مياه جودة عالية: 130 لـ400 جنيه.
لانش بوكس شعبي: 10 لـ50 جنيها.
لانش بوكس متوسط 65 لـ100 جنيه.
لانش بوكس جودة عالية "صحى": 95 لـ200 جنيه.
مقلمة شعبية: 12 لـ25 جنيها.
مقلمة متوسطة: 30 لـ60 جنيها.
وتستورد مصر 50% من الورق، وهى تحتاج سنويا نحو 600 ألف طن ورق طباعة للكراس والكشكول و250 ألف طن ورق تصوير، وتستهلك سنويا نحو 600 مليون كراسة وكشكول بما يعادل 20 مليون طن ورق، وتستورد 50% من الأقلام المستخدمة سنويا بواقع 300 مليون قلم بقيمة 122.8 مليون جنيه.
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التجار: الأسعار ارتفعت بسبب الجودة والصحة أهم
يؤكد سيد جمال أحد تجار الفجالة أن اللانش بوكس والزمزمية من الأدوات المدرسية التي يجب أن يراعى ولى الأمر جودتها دون الانسياق وراء الأسعار خاصة أنها الأكثر عرضة للتلاعب مؤكدا أن التفاوت الكبير فى السعر سببه الأول الجودة، معتبرا أن هناك تنوعا كبيرا العام الجاري فى الأشكال والخامات.
ويضيف جمال أن المنتج المحلى ينافس هذا العام المستورد من حيث الخامة والسعر وهو الأمر الذى زاد من حجم المعروض فى السوق وساهم أيضا فى حدة المنافسة فأدى الى انخفاض نسبي في الأسعار مقارنة بالعام الماضى.
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يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن افتتاح معرض أهلا مدارس يوم الأحد المقبل بمبنى الصندوق الاجتماعى فى مدينة نصر بتخفيضات لن تقل عن 30% بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بينما أعلنت غرفة الجيزة التجارية عن إقامة 6 معارض تحت شعار "عودة المدارس" بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.5 مليون جنيه بمشاركة نحو 64 شركة متخصصة فى مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية وشنط وملابس مدرسية وأدوات تكنولوجية.