الأسعار VS الصحة.. التحدي الأبرز أثناء شراء الأدوات المدرسية

مجموعة من الكماليات فى المستلزمات المدرسية باتت ضرورية للاستخدام اليومى على رأسها اللانش بوكس والمقلمة واللانش باج وزجاجة المياه وتفاوتت الأسعار فيما بينها

تحرير:أسماء فتحى ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

الأدوات المدرسية

التجار بالفجالة وغيرها من المحلات التجارية المنتشرة لبيع المستلزمات المدرسية قبل بدء الموسم الدراسي الجديد رفعوا شعار "صحة طفلك أهم من الأسعار"، بسبب التفاوت الكبير فى أسعار المنتجات خاصة أن أغلبها مكون من بلاستيك والذى قد يكون هناك أصناف كثيرة منه غير صالحة للاستخدام الآدمى، وهو الأمر الذى يتطلب تحري الدقة عند الشراء وعدم الجري وراء الأسعار المنخفضة، وجاءت على رأس هذه الأدوات "اللانش بوكس" نظرا لتفاعله المباشر مع الطعام واحتمالية ضرره الأكثر سرعة.

إقبال كبير على اللانش بوكس والمقلمة يقول بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية، إن اقبال المواطنين زاد العام الجاري على اللانش بوكس والمقلمة وزمزمية المياه أكثر من العام الماضي، خاصة بعد تفاوت أسعارها وتنوعها بالسوق المحلي، معتبرا أنها باتت أحد أهم المستلزمات المدرسية التى يحرص أولياء