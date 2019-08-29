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صحف سعودية: ارتباك في بريطانيا وعودة عدن لليمن

الصحف السعودية كشفت عن فتح الجيش اللبناني، مساء أمس، النار على طائرات استطلاعية إسرائيلية بعد خرقها الأجواء اللبنانية ورصدها بالعين المجردة على الحدود
تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
تصدّر تعليق البرلمان البريطاني مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما تناولت استعادة الجيش اليمني مدينة عدن، وأطلعتنا الصحف على الأوضاع في لبنان وتطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، وأبرزت زيارة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية، إذ كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أربك المشهد السياسي في بلاده، أمس، بعدما قرر تعليق أعمال البرلمان لـ5 أسابيع حتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لـ"بريكست".
وتقلص هذه الخطوة فرص نجاح النواب في تعطيل الخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر، ما أثار موجة تنديد واسعة بين النواب. وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المئة، مقابل اليورو والدولار، بعد هذا الإعلان الذي يعزز فرضية الخروج من دون اتفاق، وهو سيناريو يقلق الأوساط الاقتصادية بصورة خاصة،
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الحوثيون

إسقاط طائرة حوثية مسيرة من صعدة باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران من صعدة باتجاه المملكة، موضحا أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، وأن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: لبنان يخشى حربا وترامب يشيد بجونسون

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت الصحف تعليق البرلمان البريطاني وتطورات الأوضاع بين لبنان وإسرائيل كما تناولت الصراع في الشرق الأوسط. نبدأ من لبنان حيث أفادت صحيفة "الخليج" بأن الجيش الإسرائيلي أغلق المجال الجوي على طول الحدود مع لبنان، في وقت تحدثت تقارير إخبارية عن أن استهداف الطائرتين المسيرتين للضاحية الجنوبية في بيروت؛ عطل مشروع "حزب الله" لتطوير صواريخه، في حين سادت حالة من الترقب والمخاوف من اندلاع حرب مفتوحة في لبنان.
غارات-إسرائيلية-على-سوريا

مصرع 16 شخصا في غارات جوية شمال غرب سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 16 شخصا لقوا مصرعهم في غارات جوية شنتها طائرات حربية سورية وروسية، الأربعاء، قرب نقطة مراقبة تركية في شمال غرب سوريا، فيما تقوم قوات النظام السوري بالضغط على معقل الجهاديين في إدلب. ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن المرصد السورى أن 6 أطفال و6 بالغين توفوا في غارات النظام على أحياء في مدينة معرة النعمان. وتقع البلدة على طريق إمداد رئيسي يمر عبر محافظة إدلب، ويقول محللون إنها باتت في متناول النظام السوري. وأفاد المرصد بأن الغارات وقعت قرب نقطة مراقبة تركية في قرية شير مغار في ريف حماة الشمالي الغربي المحاذي لإدلب.
تركى-المالكى (2)

المالكي يكشف تفاصيل استهداف ميليشا الحوثي لمطار أبها

كشف العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تفاصيل استهداف مطار أبها الدولي، مساء الأربعاء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المالكي إنه عند الساعة 23:35 من مساء الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ على مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة. وأوضح أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وأنه لا يوجد أي إصابات. وأضاف أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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صحف سعودية

صحف سعودية: مصير إدلب يعمق الخلاف بين بوتين وأردوغان

تصدرت تطورات الأوضاع في سوريا عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت الأوضاع في اليمن بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. تحت عنوان "دمشق تستبق قمة آستانة بمزيد من التقدم جنوبا"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن قوات النظام السوري تمكنت الجمعة، من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك الواقعة جنوب محافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة على حساب الفصائل المسلحة. تأتي هذه التطورات الميدانية قبل أسابيع من قمة مرتقبة في أنقرة، تبحث ملف سوريا، خصوصا إدلب.
تركى-المالكى (2)

تشكيل لجنة سعودية إماراتية لمتابعة الانسحاب من عدن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الإثنين: "إن ميليشيات الحوثي تمثل تهديدًا للملاحة في جنوب البحر الأحمر"، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية لـ"داعش" في عدن كانت بداية الفتنة. وأوضح التحالف في بيان له، أن السعودية والإمارات نجحتا في تهدئة الوضع في عدن ودعوة الأطراف اليمنية للحوار، مثمنا "قبول الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوات الحوار". وتابع: "سيتم تشكيل لجنة سعودية إماراتية للإشراف على الانسحاب من المنشآت بعدن". كانت الحكومة اليمنية جددت ترحيبها بـ"الدعوة المقدمة من السعودية لعقد اجتماع حول عدن".
صحف سعودية

صحف سعودية: الحوثي يستهدف نفط المملكة مجددا

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الهجوم الحوثي على أحد حقول النفط في المملكة، واستعرضت الصحف توقيع الأطراف السودانية على الاتقاق الدستوري، كما طالعتنا على العديد من القضايا التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والدولي. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن استهداف الميليشيات الحوثية حقل الشيبة النفطي السعودي بهجمات بطائرات مسيرة "درون" لم تسفر إلا عن أضرار محدودة، وفقا للتصريحات الرسمية السعودية. وأكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد الاقتصاد العالمي وإمدادات البترول، بأعمالها الإرهابية.
الانفصاليون جنوب اليمن (1)

لا حوار.. الحكومة اليمنية تعلن شروطها للتفاوض مع الانفصاليين

طالبت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، بانسحاب الانفصاليين الجنوبيين من مواقع سيطروا عليها في مدينة عدن قبل أي حوار سياسي معهم، وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، أن الحكومة تجدد ترحيبها "بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن"، مضيفة: "لكن يجب أولا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل اي حوار".
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