صحف سعودية: ارتباك في بريطانيا وعودة عدن لليمن

الصحف السعودية كشفت عن فتح الجيش اللبناني، مساء أمس، النار على طائرات استطلاعية إسرائيلية بعد خرقها الأجواء اللبنانية ورصدها بالعين المجردة على الحدود

تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

تصدّر تعليق البرلمان البريطاني مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما تناولت استعادة الجيش اليمني مدينة عدن، وأطلعتنا الصحف على الأوضاع في لبنان وتطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، وأبرزت زيارة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية، إذ كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أربك المشهد السياسي في بلاده، أمس، بعدما قرر تعليق أعمال البرلمان لـ5 أسابيع حتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لـ"بريكست".

وتقلص هذه الخطوة فرص نجاح النواب في تعطيل الخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر، ما أثار موجة تنديد واسعة بين النواب. وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المئة، مقابل اليورو والدولار، بعد هذا الإعلان الذي يعزز فرضية الخروج من دون اتفاق، وهو سيناريو يقلق الأوساط الاقتصادية بصورة خاصة،

وتقلص هذه الخطوة فرص نجاح النواب في تعطيل الخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر، ما أثار موجة تنديد واسعة بين النواب.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المئة، مقابل اليورو والدولار، بعد هذا الإعلان الذي يعزز فرضية الخروج من دون اتفاق، وهو سيناريو يقلق الأوساط الاقتصادية بصورة خاصة، ويثير خشية حدوث نقص في بعض المواد.



وذكرت صحيفة "عكاظ" أن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، وصف، أمس الأربعاء، قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان من منتصف سبتمبر حتى 14 أكتوبر بأنه "فضيحة دستورية".

وقال إنه من الواضح جدا أن الخطوة تهدف لمنع البرلمان من مناقشة (بريكست) وأداء مهامه في صياغة مسار للبلد. ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تمديد تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام.

ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة. ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم في الثاني من أكتوبر.

وبالانتقال إلى لبنان، ذكرت صحيفة "الحياة" أنه في تطور لافت فتح الجيش اللبناني مساء أمس النار على طائرات استطلاعية إسرائيلية بعد خرقها الأجواء اللبنانية ورصدها بالعين المجردة على الحدود.



وأعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان، أن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيّرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19:35 وحلّقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة. وقد تصدى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرها للعودة من حيث أتت. كما قامت طائرة استطلاع ثانية بالتحليق فوق منطقة كفركلا لبعض الوقت وما لبثت أن غادرت الأجواء اللبنانية في اتجاه الأراضي المحتلة. وكذلك حلقت طائرة ثالثة فوق المركز نفسه وأطلق النار مجددا باتجاهها فعادت أدراجها".

وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أن الجيش اللبناني تقدم أمس الأربعاء، بشكوى لدى اليونيفيل على خلفية سقوط 4 قنابل مضيئة عند الطرف الغربي لبلدة شبعا إلى الشمال من الخط الحدودي الفاصل في محور بركة النقار، عادًّا ما حصل انتهاكا بريا غير مسوغ.

من جهة أخرى، توجهت إلى محور بركة النقار لجنة مشتركة من الجيش اللبناني واليونيفل حيث أعدت تقريرًا مفصلا حول الحادثة، مشيرة إلى أن القنابل المضيئة سقطت شمال الخط الحدودي لمسافة تراوحت بين 400 و800م.

ومن لبنان إلى اليمن، ذكرت "عكاظ" تحت عنوان "عادت عدن لأجل اليمن"، أن الجيش الوطني اليمني أحكم أمس الأربعاء، سيطرته على العاصمة المؤقتة عدن والمؤسسات والإدارات بما فيها مطار عدن الدولي والقصر الرئاسي، وسط أنباء عن تحركات للألوية العسكرية التابعة للشرعية في لحج للضغط على مسلحي المجلس الانتقالي لتسليم المعسكرات بشكل سلمي.

وقال شهود عيان إن المقاومة الجنوبية ساهمت بشكل قوي في تفكيك خلايا الانتقالي من الداخل وتمكين الجيش الوطني من اقتحام كل المديريات بشكل سريع دون أي خسائر في صفوف المدنيين ومصالحهم.

وتحت عنوان "عدن وقصر المعاشيق تحت سيطرة قوات الشرعية"، تناولت "الحياة" إعلان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، تمكن ضباط وأفراد ألوية الحماية الرئاسية من تأمين قصر المعاشيق في العاصمة الموقتة عدن والمناطق المحيطة بشكل كامل.



وقال الإرياني عبر حسابه في تويتر، إن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية فرضوا سيطرة كاملة على مديريات محافظة عدن وسط ارتياح وترحيب شعبي كبير.

تناولت صحيفة "سبق" وصول الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، والوفد المرافق له، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.

وأشارت "الشرق الأوسط" إلى تأكيد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والوحدة والرخاء في اليمن، مشددين في السياق نفسه على أهمية عقد حوار ومفاوضات بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي للتوصل إلى حل للأزمة في اليمن وإنهاء الصراع.



وقال بومبيو إن الاجتماع مع الأمير خالد بن سلمان كان إيجابيا، وإنه تمت مناقشة الشأن اليمني، والأمن البحري، ومواجهة أنشطة النظام الإيراني الخطيرة. وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أنه من المهم جدا لوحدة اليمن واستقراره وازدهاره حل الخلاف بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وتحت عنوان "بولتون: لا تغيير في الموقف الأمريكي بشأن إيران"، أشارت "عكاظ" إلى استبعاد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون أن تكون إدارة الرئيس دونالد ترامب غيرت موقفها تجاه نظام الملالي.

وكشفت "الحياة" عن عزم طهران إرسال وفد إلى باريس الأسبوع المقبل، لمتابعة المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وفي الوقت ذاته، شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون على أن أي حوار مع إيران "لا يعني تغييرا في الموقف تجاهها".

وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني: "كان هناك تقدم لا بأس به، بل جيد منذ الأسبوع الماضي. إن وفدا إيرانيا سيتوجه الأسبوع المقبل إلى فرنسا، لمناقشة تفاصيل هذه المحادثات".

واستدرك أن "إجراء لقاءات من أجل اللقاءات لن يجدي نفعا في تسوية المشكلات". وأضاف: "على أمريكا أن تعود إلى طاولة المفاوضات، في إطار مجموعة الست، وأن تلتزم بالاتفاقيات"، في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.