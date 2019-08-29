قبل القرعة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

محمد صلاح - دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.

وتستمر منافسات مرحلة المجموعات حتى 11 ديسمبر من العام الحالي، ليتأهل من بين تلك الفرق 16 فريقًا فقط إلى الدور ثمن النهائي، الذي ستجرى قرعته بعدها بـ5 أيام فقط. بعد ذلك، ستنتظر كافة الفرق المتأهلة حوالي شهرين حتى انطلاق منافسات ذهاب دور الـ16 على مدار أيام 18، 19، 25 و26 فبراير من عام 2020، أما