تكليف جوزيبي كونتي بتشكيل حكومة جديدة في إيطاليا

تحرير:التحرير ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

جوزيبي كونتي

أعلنت حركة خمس نجوم والحزب الديموقراطي، التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي جديد يحل محل حكومة الحركة مع حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني. وأعلن زعيم حركة خمس نجوم "المناهضة للمؤسسات"، لويجي دي مايو، أن الحكومة الجديدة ستكون برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي، ما سيشكل ضمانة لحركته، منتقدا حليفه الحكومي السابق زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني لتسببه في 8 أغسطس بانهيار الائتلاف الذي استمر بينهما 14 شهرا. ويعتبر جوزيبي كونتي مقربًا من حركة خمسة نجوم، ولكنه يقدم نفسه كمرشح مستقل.

ووفق النظام البرلماني الإيطالي، ينبغي أن يسلم كونتي الرئيس لائحة بالوزراء وينال ثقة غرفتي البرلمان. كانت حركة خمس نجوم آخر تشكيل سياسي يستقبله الرئيس في ختام يومين من المشاورات المكثفة لتشكيل حكومة. ويعتبر حزب خمس نجوم الذي يملك أكبر كتلة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية عام 2018، أساسيا لتشكيل