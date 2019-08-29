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تكليف جوزيبي كونتي بتشكيل حكومة جديدة في إيطاليا

تحرير:التحرير ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
جوزيبي كونتي
جوزيبي كونتي
أعلنت حركة خمس نجوم والحزب الديموقراطي، التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي جديد يحل محل حكومة الحركة مع حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني. وأعلن زعيم حركة خمس نجوم "المناهضة للمؤسسات"، لويجي دي مايو، أن الحكومة الجديدة ستكون برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي، ما سيشكل ضمانة لحركته، منتقدا حليفه الحكومي السابق زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني لتسببه في 8 أغسطس بانهيار الائتلاف الذي استمر بينهما 14 شهرا. ويعتبر جوزيبي كونتي مقربًا من حركة خمسة نجوم، ولكنه يقدم نفسه كمرشح مستقل.
ووفق النظام البرلماني الإيطالي، ينبغي أن يسلم كونتي الرئيس لائحة بالوزراء وينال ثقة غرفتي البرلمان. كانت حركة خمس نجوم آخر تشكيل سياسي يستقبله الرئيس في ختام يومين من المشاورات المكثفة لتشكيل حكومة. ويعتبر حزب خمس نجوم الذي يملك أكبر كتلة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية عام 2018، أساسيا لتشكيل
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السيسي يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا قضية ريجيني(فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأهمية التي توليها مصر لتطوير أطر التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء اليوم السبت، بمقر إقامته رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع التي تعقد بمدينة (بياريتز) الفرنسية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن رئيس الوزراء الإيطالي عبر عن حرص إيطاليا لمواصلة التشاور مع الرئيس السيسي حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، وبخاصة الملف الليبي ومكافحة الإرهاب.
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بعد استقالة رئيس الوزراء.. ماذا ينتظر إيطاليا؟

تقدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، يوم أمس الثلاثاء، باستقالته من منصبه، الأمر الذي يدفع البلاد إلى اضطراب سياسي جديد قد يكون هو الأعنف في تاريخها الحديث. حيث إنه يأتي وسط توترات تعصف بالائتلاف الشعبوي الذي يحكم إيطاليا، ويضم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، بالإضافة إلى حركة "النجوم الخمسة" ذات الميول اليسارية. وسيقرر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بعد التشاور مع القوى السياسية، ما إذا كان يمكن تشكيل حكومة جديدة؟، وإذا لم يتمكن من ذلك، سيدعو لإجراء انتخابات مبكرة.
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استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

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