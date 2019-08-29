بـ110 ملايين جنيه.. الصين تنشئ مركز تدريب بالعين السخنة

تحرير:محمد مصباح ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

بروتوكول تعاون بين قناة السويس والصين

وقع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوزير المفوض الصيني "هان بينج"، بروتوكول تعاون لإنشاء مركز تدريب مهني وفني لتأهيل العمالة بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة باستثمارات 45 مليون يوان صيني أي بنحو 110 ملايين جنيه مصري، في إطار تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين وما تشهده المنطقة الاقتصادية من نمو للاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات الصناعية، وقال المهندس يحيى زكي، إن هذا المشروع منحة من الحكومة الصينية يتمثل في مجمع تدريب متكامل مجهز بأحدث مختبرات التكنولوجيا للصناعات المختلفة.

وأضاف، أن الهدف من هذه المراكز هو تدريب وتأهيل العمالة بالمنطقة ورفع كفائتها في إطار اهتمام المنطقة بجودة العمالة وأهمية تأهيل العنصر البشري ليكون ضمن مقومات رفع تصنيف المنطقة عالميا. وأشار إلى أن هذا المركز يعد هو الثاني في المنطقة بعد مركز "الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني" والذي تم إنشاؤه