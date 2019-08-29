بـ110 ملايين جنيه.. الصين تنشئ مركز تدريب بالعين السخنة
تحرير:محمد مصباح
٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
بروتوكول تعاون بين قناة السويس والصين
وقع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوزير المفوض الصيني "هان بينج"، بروتوكول تعاون لإنشاء مركز تدريب مهني وفني لتأهيل العمالة بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة باستثمارات 45 مليون يوان صيني أي بنحو 110 ملايين جنيه مصري، في إطار تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين وما تشهده المنطقة الاقتصادية من نمو للاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات الصناعية، وقال المهندس يحيى زكي، إن هذا المشروع منحة من الحكومة الصينية يتمثل في مجمع تدريب متكامل مجهز بأحدث مختبرات التكنولوجيا للصناعات المختلفة.
وأضاف، أن الهدف من هذه المراكز هو تدريب وتأهيل العمالة بالمنطقة ورفع كفائتها في إطار اهتمام المنطقة بجودة العمالة وأهمية تأهيل العنصر البشري ليكون ضمن مقومات رفع تصنيف المنطقة عالميا.
وأشار إلى أن هذا المركز يعد هو الثاني في المنطقة بعد مركز "الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني" والذي تم إنشاؤه
وأضاف، أن الهدف من هذه المراكز هو تدريب وتأهيل العمالة بالمنطقة ورفع كفائتها في إطار اهتمام المنطقة بجودة العمالة وأهمية تأهيل العنصر البشري ليكون ضمن مقومات رفع تصنيف المنطقة عالميا.
وأشار إلى أن هذا المركز يعد هو الثاني في المنطقة بعد مركز "الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني" والذي تم إنشاؤه داخل المطور الصناعي السويس للتنمية الصناعية SIDC بالعين السخنة، والذي سيتم افتتاحه قريباً.
وأكد أن اهتمام المنطقة بمثل هذه المراكز التدريبية الفنية تعد فرصة جيدة لرفع مستويات التدريب المهني والعمل على إعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة.
يذكر أن الجانب الصيني قد انتهى من تقديم دراسة الجدوى خلال أبريل الماضي وجاري حاليا استكمال الدراسات الخاصة بإنشاء المركز والذي سينتهي خلال ثلاث سنوات بداية من العام الجاري.