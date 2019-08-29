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السيسي يوافق على تمويل أوروبي لمشروع توسعة صرف الفيوم

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان، بشأن الموافقة على مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم "مرحلة أولى"، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 540 لسنة 2019، كما صدق وزير الخارجية على القرار برقم 24 لسنة 2019.
من ناحية أخرى، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ببرقية تهنئة بمناسبة حلول العالم الهجري الجديد، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، وقال فيها: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1441، يسرني أن أتوجه إليكم بأخلص
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عبد الفتاح-السيسى (2)

السيسي ورئيس أوغندا يتفقان على دعم تنمية دول حوض النيل

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم الخميس، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية، قائلا إنه تم التوافق خلال اللقاء على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل وجهود تعزيز العلاقات فيما بينها في جميع المجالات التنموية، على نحو يحقق المصالح المشتركة لهم ويتجنب الإضرار بأي طرف.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: نتطلع لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذا تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030، جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش القمة السابعة للتيكاد المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سكرتير عام الأمم المتحدة أشاد بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي.
السيسي (1)

السيسي يوجه رسالة للمصريين في الخارج

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ببرقية تهنئة بمناسبة حلول العالم الهجري الجديد، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، وقال فيها: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1441، يسرني أن أتوجه إليكم بأخلص التهانى وأصدق الدعوات القلبية، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون العام الجديد محققا لآمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرقى والازدهار، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".
حريق-الامازون (2)

البرازيل تحظر محروقات الزراعة لوقف انتشار حرائق الأمازون

أصدر رئيس البرازيل جايير بولسونارو، مرسوما رئاسيا بحظر المحروقات الزراعية لمدة 60 يوميا في عموم البلاد. وذكر راديو (فرنسا الدولي)، اليوم الخميس، أن المرسوم الرئاسي يحظر استخدام النار في جميع أنحاء البلاد لمدة شهرين، في محاولة لوقف انتشار الحرائق في منطقة الأمازون. وأضاف الراديو، أن هذا المرسوم الذي سينشر، اليوم، في جريدة رسمية، متضمنا بعض الاستثناءات، وذلك دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وكان المتحدث باسم الرئاسة البرازيلية ريجو باروس قد أعلن، في وقت سابق، ترحيب الحكومة بكافة المساعدات الأجنبية من المنظمات والدول لمواجهة حرائق غابات الأمازون، لكن بشرط أن يرجع قرار كيفية استخدامها للبرازيل.
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الرئيس-السيسى

قرار جمهوري بمد خدمة السفير فوق العادة المفوض لدى واشنطن

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 439 لسنة 2019، بمد خدمة ياسر رضا عبد الله سعيد السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمدة عام اعتبارا من يوم 17 أكتوبر الماضي، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء. من ناحية أخرى، صدق السيسي، في وقت سابق اليوم، على القانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بعد أن أقره مجلس النواب.
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السيسي يصدق على قانون إنشاء هيئة الشراء الموحد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 151 لسنة 2019، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب. وينص القانون على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.
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السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بعد أن أقره مجلس النواب. وينص القانون -في مادته الأولى- على أن تستبدل بنصوص المواد أرقام (84، 89، 91، 137، 189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 النصوص الآتية:
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السيسي يجدد الثقة في شريف خليل رئيسا للرقابة الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 424 لسنة 2019، بتجديد تكليف شريف سيف الدين حسين خليل، للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30 من أغسطس الجاري، كما نشرت القرار الجمهوري الذي أصدره السيسي رقم 425 لسنة 2019، بتعيين عمرو عادل علي حسني إبراهيم، نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بدرجة نائب وزير، وذلك اعتبارًا من 24 من أغسطس الجاري، وحققت الرقابة الإدارية عدة نجاحات على مدار الأشهر القليلة الماضية، إذ أسقطت عددا من الفاسدين المتورطين في قضايا رشاوى واختلاسات.
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