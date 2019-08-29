السيسي يوافق على تمويل أوروبي لمشروع توسعة صرف الفيوم

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان، بشأن الموافقة على مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم "مرحلة أولى"، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 540 لسنة 2019، كما صدق وزير الخارجية على القرار برقم 24 لسنة 2019.

من ناحية أخرى، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ببرقية تهنئة بمناسبة حلول العالم الهجري الجديد، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، وقال فيها: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1441، يسرني أن أتوجه إليكم بأخلص