مصادر تكشف ملابسات انفجار أثار رعب أهالي أكتوبر

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

انفجار- أرشيفية

كشف مصدر أمني مسؤول، بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، حقيقة ما تردد عن وقوع انفجار هائل هز أرجاء مينة السادس من أكتوبر فجر اليوم الخميس، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن حقيقة الأمر تعود إلى مساء أمس الأربعاء، إذ اندلع حريق في كمية مخلفات بمنطقة حدائق الفردوس بمدينة 6 أكتوبر، وامتدت ألسنة النيران إلى "عشة" يقيم فيها خفير خصوصي معين على حراسة قطعة أرض، لافتا إلى أن الحريق نتج عنه انفجار كابل كهرباء ضغط عالٍ بمنطقة الحريق دون وقوع أي إصابات.

"التحرير" تواصل مع مصدر رفيع المستوى بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أشار إلى أن الواقعة بسيطة مدللا على أن الحريق التهم جزءا من العشة دون أي إصابات أو انفجار أسطوانة غاز كما ردد البعض. وعن ملابسات الحريق، أشار المصدر إلى أن الواقعة كانت وقت الغروب وليس فجرا، موضحا أنه تم الدفع بسيارة إطفاء