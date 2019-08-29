رياضة

مواجهات سهلة للكبار في «كأس كاراباو»

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو)، بخروجه لمواجهة بريستون نورث إيند المنافس في الدرجة الثانية، فيما يحل ليفربول ضيفا على ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثالثة بعد إقامة قرعة الدور الثالث، فيما يستضيف مانشستر يونايتد منافسه روتشدال المنافس في الدرجة الثالثة، وينتظر تشيلسي وصيف البطل في الموسم الماضي الفائز من جريمسبي المنتمي للدرجة الرابعة أو ماكلسفيلد تاون، فيما يلعب آرسنال ضد نوتنجهام فورست الذي يشارك في الدرجة الثانية.
ويحل ساوثهامبتون ضيفا على جاره بورتسموث، فيما يخرج توتنهام هوتسبير لمواجهة كولشستر يونايتد المنتمي للدرجة الرابعة الذي أخرج كريستال بالاس المنافس في الدوري الممتاز من الدور الثاني، علمًا بأن المباريات تقام بدءا من 23 سبتمبر المقبل. وعاد إيفرتون بفوز صعب (4-2)، من ميدان مضيفه لينكولن سيتي، في مباريات
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محمد-صلاح (2)

قبل القرعة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.
دورى-ابطال-اوروبا

قرعة نارية منتظرة في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. وتجنّب القرعة أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم.
الزمالك والاتحاد ‎ (3)

رئيس الاتحاد يتضامن مع الزمالك ويطلب حكاما أجانب

كشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن موقفه من طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن استقدام حكام أجانب لإدارة مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس مصر، حيث أعلن تضامنه مع القلعة البيضاء في استقدام حكام أجانب لمباراة الفريقين. وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم عبر قناة المحور: «تحدثت مع مرتضى منصور بعد مباراة المقاصة وطلبت منه أن نتقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة، لاستقدام حكام أجانب.. أتمنى من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الموافقة على ذلك، وهو طلب عادل للفريقين».
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محمد-صلاح (2)

قبل القرعة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.
دورى-ابطال-اوروبا

قرعة نارية منتظرة في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. وتجنّب القرعة أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم.
فرانك-لامبارد (2)

لامبارد يتذكر اتهامه بالخيانة من جماهير تشيلسي

يأمل مدرب تشيلسي فرانك لامبارد في الحصول على العفو من قبَل جماهير البلوز، قبل خوضه أول مباراة مع الفريق اللندني على ملعب ستامفورد بريدج أمام ليستر سيتي، غدًا الأحد. ويرتبط لامبارد بعلاقة قوية مع جماهير تشيلسي منذ عام 2001، إلا أن أحد جماهير البلوز رفع لافتة تتهمه بالخيانة، عقب انتقاله إلى مانشستر سيتي في موسم 2014- 2015، وعن ذلك قال لامبارد: "أملك علاقة خاصة بالجماهير، بعيدًا عن مَن رفع تلك اللافتة. أشعر بالفخر بالعودة إلى ملعب ستامفورد بريدج مدربًا، فبعد كل اللحظات الحلوة التي قضيتها لاعبا مع الفريق، أرغب بشدة في الفوز على ليستر سيتي".
مانشستر-سيتي

7 أرقام قياسية حققها مانشستر سيتي في آخر موسمين

ينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، يوم 9 أغسطس الجارى، إذ ستكون ضربة البداية عبر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، وستكون الأنظار مسلطة على حامل اللقب في آخر موسمين، مانشستر سيتي، وما إذا كان قادرًا على التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، خاصة أن السيتي تمكن في آخر موسمين من تحطيم الكثير من الأرقام القياسية، ففي موسم 2017- 2018 جمع السيتي أكبر عدد من النقاط في موسم واحد بواقع 100 نقطة محطمًا الرقم القياسي السابق لتشيلسي بـ95 نقطة في موسم 2004- 2005.
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