مواجهات سهلة للكبار في «كأس كاراباو»

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

مانشستر سيتي

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو)، بخروجه لمواجهة بريستون نورث إيند المنافس في الدرجة الثانية، فيما يحل ليفربول ضيفا على ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثالثة بعد إقامة قرعة الدور الثالث، فيما يستضيف مانشستر يونايتد منافسه روتشدال المنافس في الدرجة الثالثة، وينتظر تشيلسي وصيف البطل في الموسم الماضي الفائز من جريمسبي المنتمي للدرجة الرابعة أو ماكلسفيلد تاون، فيما يلعب آرسنال ضد نوتنجهام فورست الذي يشارك في الدرجة الثانية.

ويحل ساوثهامبتون ضيفا على جاره بورتسموث، فيما يخرج توتنهام هوتسبير لمواجهة كولشستر يونايتد المنتمي للدرجة الرابعة الذي أخرج كريستال بالاس المنافس في الدوري الممتاز من الدور الثاني، علمًا بأن المباريات تقام بدءا من 23 سبتمبر المقبل. وعاد إيفرتون بفوز صعب (4-2)، من ميدان مضيفه لينكولن سيتي، في مباريات

ويحل ساوثهامبتون ضيفا على جاره بورتسموث، فيما يخرج توتنهام هوتسبير لمواجهة كولشستر يونايتد المنتمي للدرجة الرابعة الذي أخرج كريستال بالاس المنافس في الدوري الممتاز من الدور الثاني، علمًا بأن المباريات تقام بدءا من 23 سبتمبر المقبل.



وعاد إيفرتون بفوز صعب (4-2)، من ميدان مضيفه لينكولن سيتي، في مباريات الدور الثاني، ليقتنص بطاقة التأهل إلى الدور الثالث من المسابقة، وانتزع سندرلاند بطاقة التأهل إلى الدور ذاته، بعد فوزه خارج ملعبه على بيرنلي 3/1.



وفي مباراة أخرى اكتسح سوانسي سيتي ضيفه كامبردج يونايتد، 6/0، ونجح شيفيلد وينزداي في خطف بطاقة التأهل بعد فوزه على مضيفه روثيرهام يونايتد 1 / 0، وفاز بورتسموث على مضيفه كوينز بارك رينجرز 2 / 0، ولحق ليستر سيتي بركب المتأهلين إلى الدور الثالث، بفوزه 4 / 2 بركلات الترجيح على مضيفه نيوكاسل يونايتد.

