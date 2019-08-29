مرور الجيزة تضبط 4464 مخالفة خلال 24 ساعة

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

المرور

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و4464 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1935 مخالفة انتظار خاطئ، و634 مخالفة متنوعة.

كما تم تحرير 1378 مخالفة نموذج 125، وشن حملات بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 37 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وشنت القوات 22 حملة على سيارات السرفيس، والتصالح الفوري في 103 مخالفات، كما تم حجز 4 دراجات نارية مخالفة و3 "توك توك". تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات