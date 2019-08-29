العثور على سائق مقتولًا داخل مسكنه بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

صورة أرشيفية

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، جهودهم لكشف غموض العثور على سائق مقتولًا داخل منزله بعزبة "الشيخ سعد" متأثرا بإصابته بجرح غائر في الرأس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك وفق المعاينة الأولية التي أجراها الرائد إسلام عواد تحت إشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الجنوب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، بورود بلاغ من أهالي عزبة «الشيخ سعد»، التابعة لدائرة المركز، بالعثور على جثة «سعداوي.س»، 59 عامًا، سائق بالمعاش، مقتولًا داخل مسكنه. وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وكشفت المعاينة