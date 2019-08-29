جريمة

العثور على سائق مقتولًا داخل مسكنه بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يكثف ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، جهودهم لكشف غموض العثور على سائق مقتولًا داخل منزله بعزبة "الشيخ سعد" متأثرا بإصابته بجرح غائر في الرأس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك وفق المعاينة الأولية التي أجراها الرائد إسلام عواد تحت إشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الجنوب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، بورود بلاغ من أهالي عزبة «الشيخ سعد»، التابعة لدائرة المركز، بالعثور على جثة «سعداوي.س»، 59 عامًا، سائق بالمعاش، مقتولًا داخل مسكنه. وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وكشفت المعاينة
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القبض-على-متهم

ترزي برتبة نصاب.. عجوز ينتحل صفة مستشارين وقضاة بالشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد فؤاد، اليوم الخميس، القبض على ترزي، في بداية العقد السابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بانتحال صفة مستشارين وقضاة واستخدامه كارنيهات ومحررات مزورة منسوب صدورها لمناصب رفيعة المستوى، للنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
جثه -علي-الطريق (2)

كلمة السر «سرنجة».. لغز العثور على جثة شاب متحللة

رائحة كريهة قادت رجال المباحث إلى جثة مجهولة الهوية لأحد الأشخاص في ظروف غامضة، إذ عثر أهالي منطقة الميزانة التابعة لقسم شرطة كفر الدوار في محافظة البحيرة، اليوم الخميس، على جثة شاب في حالة تحلل ملقاة بين عقارين خلف المحكمة، وبجوار الجثة سرنجات بها آثار مواد مخدرة ليبلغ الأهالي على الفور شرطة النجدة التي أخطرت بدورها اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، ليوجه بانتقال قوة من المباحث إلى محل البلاغ برئاسة اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي.
طلاق

زوجة فى دعوى خلع: «أهله حسودين وباخاف منهم»

شاب فى مقتبل العمر، لم يكن يمتلك شيئا سوى ثمن شبكة بسيطة حين قرر أن يخطب ويؤسس أسرة، اختار فتاة من أقارب صديق له بعد أن شاهدها مرة واحدة فى زيارة أسرة صديقه، وقرر أن تكون هى الزوجة التى يكافح من أجل تأسيس بيت معها، ومنذ اللحظة الأولى لتقدمه لخطبتها أخبر والدها أنه معتمد على نفسه ولا أحد من والديه يساعده، وأنه سيدخر ثمن الأثاث فى عامين، ويستأجر شقة قبل العرس بأشهر قليلة توفيرًا لنفقات الإيجار، لكن بعد شقاء لإتمام الزيجة، أفسدتها معاملات أهل الزوج، وقادت العروسين إلى محكمة الأسرة بإمبابة.
اشارة-مرور (2)

مرور الجيزة تضبط 4464 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و4464 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1935 مخالفة انتظار خاطئ، و634 مخالفة متنوعة.
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جثة (5)

سائق يمزق زوجته أمام أطفالهما الستة في المرج

"البنت راحت عند جدها" لم تدر ربة منزل أن تلك الكلمات التي جاءت على لسانها ستلقي بها نحو الهاوية جثة ممزقة غارقة في بركة من الدماء، إذ نشبت مشادة كلامية حادة بينها وزوجها لدى سؤاله عن ابنتهما، فأجابته رفيقة دربه بأنها توجهت لزيارة جدها بمحافظة الشرقية، فاستشاط رب الأسرة غضبا، وتطور النقاش إلى مشاجرة وتراشق بالأيدي حتى أسرع الزوج إلى المطبخ، واستل سكينا لينهال بالطعنات على "أم العيال" فأرداها قتيلة في الحال، ثم توجه إلى ديوان قسم شرطة المرج للاعتراف بجريمته.
إطلاق-نار

الفرح تحول لمأتم..طلقة طائشة تودي بحياة طفل بالشرقية

لقي طفل مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر إصابته بطلق خرطوش في البطن من الجهة اليمنى، وذلك في أثناء حضوره حفل "حنة" بقرية "كفر أكياد" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية؛ وذلك نتيجة إطلاق أحد أقارب العروسين أعيرة نارية في الهواء ابتهاجًا بالعرس، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
جثة (5)

أسرة سيدة بالشرقية تتهم زوجها بقتلها وإحراقها

في أول تطور لواقعة العثور على ربة منزل، في منتصف العقد الثالث من العمر، جثةً هامدةً، متأثرةً بإصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، وذلك داخل منزلها بدائرة مركز شرطة ههيا، بمحافظة الشرقية، اتهمت أسرة المجني عليها زوجها (محامٍ) بإشعال النيران فيها حتى فارقت الحياة، وذلك على أثر خلافات بينهما كونها الزوجة الثانية له، بينما أفاد الجيران أن الزوج ترك ابنه من المجني عليها رفقة صاحب محل «سوبر ماركت»، قبل أن يصعد إلى المنزل ويشعل النيران في زوجته، التي أفادت التحريات الأولية أنها كانت تمر بمرحلة اكتئاب.
محكمة-ارشفية

حجز 14 متهما في واقعة مقتل شاب وإحراق منزل بالشرقية

?أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحجز أربعة عشر شخصًا لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، على خلفية اتهام ستة منهمين، من أبناء عائلة «ابو العيش» بقرية «أنشاص الرمل» بقتل شاب يُدعى «تامر حلمي»، وقيام الثمانية الآخرين، من أقارب المجني عليه، بإشعال النيران في منزل القاتل انتقامًا لمقتل نجلهم، قبل حضور قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع، وضبط جميع المتورطين من الطرفين.
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