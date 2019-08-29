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السيسي ورئيس أوغندا يتفقان على دعم تنمية دول حوض النيل

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم الخميس، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية، قائلا إنه تم التوافق خلال اللقاء على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل وجهود تعزيز العلاقات فيما بينها في جميع المجالات التنموية، على نحو يحقق المصالح المشتركة لهم ويتجنب الإضرار بأي طرف.
من ناحية أخرى، أكد السيسى تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذا تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030، جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: نتطلع لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذا تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030، جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش القمة السابعة للتيكاد المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سكرتير عام الأمم المتحدة أشاد بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي.
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السيسي يوافق على تمويل أوروبي لمشروع توسعة صرف الفيوم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان، بشأن الموافقة على مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم "مرحلة أولى"، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 540 لسنة 2019، كما صدق وزير الخارجية على القرار برقم 24 لسنة 2019.
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السيسي يوجه رسالة للمصريين في الخارج

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ببرقية تهنئة بمناسبة حلول العالم الهجري الجديد، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، وقال فيها: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1441، يسرني أن أتوجه إليكم بأخلص التهانى وأصدق الدعوات القلبية، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون العام الجديد محققا لآمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرقى والازدهار، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".
حريق-الامازون (2)

البرازيل تحظر محروقات الزراعة لوقف انتشار حرائق الأمازون

أصدر رئيس البرازيل جايير بولسونارو، مرسوما رئاسيا بحظر المحروقات الزراعية لمدة 60 يوميا في عموم البلاد. وذكر راديو (فرنسا الدولي)، اليوم الخميس، أن المرسوم الرئاسي يحظر استخدام النار في جميع أنحاء البلاد لمدة شهرين، في محاولة لوقف انتشار الحرائق في منطقة الأمازون. وأضاف الراديو، أن هذا المرسوم الذي سينشر، اليوم، في جريدة رسمية، متضمنا بعض الاستثناءات، وذلك دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وكان المتحدث باسم الرئاسة البرازيلية ريجو باروس قد أعلن، في وقت سابق، ترحيب الحكومة بكافة المساعدات الأجنبية من المنظمات والدول لمواجهة حرائق غابات الأمازون، لكن بشرط أن يرجع قرار كيفية استخدامها للبرازيل.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: نتطلع لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذا تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030، جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش القمة السابعة للتيكاد المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سكرتير عام الأمم المتحدة أشاد بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي.
السيسي (1)

السيسي يوجه رسالة للمصريين في الخارج

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ببرقية تهنئة بمناسبة حلول العالم الهجري الجديد، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، وقال فيها: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1441، يسرني أن أتوجه إليكم بأخلص التهانى وأصدق الدعوات القلبية، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون العام الجديد محققا لآمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرقى والازدهار، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

مشروعات عابرة للحدود.. كلمة السيسي بقمة «تيكاد 7»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تطلعه لخروج قمة "التيكاد 7" بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق من أجل دفع عجلة التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الإفريقي، خاصة في ظل تطلع شعوبنا لما ستسفر عنه أعمال هذه القمة. ودعا إلى تكثيف التعاون العلمي والتنموي المشترك مع اليابان للاستفادة من قُدرات القارة الإفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة، بما يُسهم في تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المُناخ.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

غدا.. قمة مصرية يابانية بشأن التعاون مع إفريقيا

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي، غدا الأربعاء، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7)، المنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية، برئاسة مصر واليابان، بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، مضيفا أن المباحثات بين الزعيمين تركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والمشروعات التي تنفذها اليابان في مصر، ومن بينها الطرق ومترو الأنفاق والطاقة والجامعة اليابانية للتكنولوجيا والمتحف المصري الكبير.
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